По школьному сценарию: татарский язык в детсадах Татарстана объявили вне закона

Единственная возможность учить язык для дошкольников — попасть в татарскую группу или татарский детсад

Фото: Максим Платонов

Языковая революция, покончив с татарским в школах, добралась до детских садов. Методички 2013 года, регламентирующие обязательное изучение государственного языка Татарстана дошкольниками, не подлежат применению — письмо подписал новый министр образования Рафис Бурганов в последний рабочий день прошлого года. Пока сторонники добровольного татарского «кричат: ура! И в воздух чепчики бросают», у родителей-татар письмо нового министра выбило почву из-под ног: возможности учить родной язык в садиках, говорят они, фактически не осталось. Подробности в материале «Реального времени».

Детсадам напомнили о ФГОС, в котором нет места татарскому

В канун Нового года языковая революция, покончившая с обязательным изучением татарского языка в школах, добралась до детских садов. 29 декабря министр образования и науки РТ Рафис Бурганов отправил руководителям районных отделов образования письмо «О планировании образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях».

Если вкратце, садикам напомнили о том, что формировать расписание занятий и объем образовательной нагрузки они должны в соответствии с ФГОС и СанПин, дополнительно сообщив, что методичка Минобрнауки РТ от 08.11.2013 не подлежит применению. Эта методичка как раз закрепляла обязательное изучение татарского языка в детских садах.

Как сказал «Реальному времени» министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, речи об отмене татарского в детсадах не идет, просто вслед за школами в детсадах привели программу в соответствие с требованиями прокуратуры.

— Представления прокуратуры у нас в свое время были по общеобразовательным школам, а мы соответствующие письма, такие же, как в общеобразовательные школы с программами, с нашими методическими предложениями отправили в те учреждения, в которых также регламентируется преподавание государственных и родных языков, — прокомментировал Бурганов.

Как сказал Рафис Бурганов, речи об отмене татарского в детсадах не идет, просто вслед за школами в детсадах привели программу в соответствие с требованиями прокуратуры. Фото Максима Платонова



На уточняющий вопрос корреспондента «Реального времени»: «То есть в детсадах так же, как и в школах, родители смогут выбирать, посещать или не посещать уроки татарского?» — Рафис Бурганов ответил: «Да».

Вернуть долг: часы на татарский заимствовали у рисования и математики

Что же криминального было в методичке от 2013 года, что детсадам запретили ее применять? Согласно ей, татарский язык дети в младшей группе изучали во время игр, а начиная со средней — три раза в неделю по 20 минут. Чтобы не перебрать с учебной нагрузкой, которая, к примеру, в подготовительной группе должна составлять не более 14 занятий в неделю, время на два занятия татарским позаимствовали у других предметов, а третий час поставили дополнительно в нарушение СанПиН.

Так, в средней группе забрали часы у лепки/аппликации, рисования и расширения кругозора. В старшей группе — у предметов «Познание» и рисование, а в подготовительной группе — у «формирования элементарных математических представлений» и рисования.

Сказать, что эти уроки отменили совсем — неправильно. Их перевели в «режимные моменты», то есть занимались между делом — во время, отведенное для игр, либо включали в расписание дополнительно, либо дополнительно, но уже в качестве платных услуг. Именно это вызывало возмущение у некоторых родителей. Кроме того, рисование и лепка, уверены родители, полезнее, чем татарский язык, так как развивают мелкую моторику, а билингвизм в раннем возрасте вредит, тем более детям с логопедическими проблемами.

— В подготовительной группе дети имеют максимальную нагрузку, предусмотренную СанПиН. Это означает, что больше никаких кружков и никаких занятий быть не должно. Иначе будет переутомление, ребенок не будет успевать восстанавливаться, будет болеть. Вот только к школе детей все равно готовить приходится вне садика, заниматься дополнительно, решаться на адскую перегрузку с 6 лет просто для того, чтобы ребенок мог учиться нормально дальше. Либо делать выбор между подготовкой ребенка к школе и его здоровьем, — считает Рая Демидова, руководитель «Родительского сообщества Татарстана».

Татарский язык дети в младшей группе изучали во время игр, а начиная со средней — 3 раза в неделю по 20 минут. Фото Гуландам Зариповой



Татарский есть, но возможности учить его — нет

Письмо Бурганова, отменяющее методичку 2013-го в детсадах, противники обязательного изучения татарского назвали новогодним подарком. Еще в ноябре 2017-го они начали сбор жалоб на принудительный татарский язык в детсадах. Теперь создали бланк отказа от татарского, который предлагают заполнить всем родителям, где в категоричной форме требуют «не проводить обучение нашего ребенка татарскому языку в любых формах и по любым образовательным программам» и «исключить работу воспитателя по обучению татарскому языку с нашим ребенком в свободное от образовательной деятельности время, не создавая в общении с ним татарскую языковую среду».

Пока одни родители радуются победе над татарским в детсадах, другие обеспокоены. По словам Чулпан Хамидовой, активистки сообщества «Татар ата-аналары», воспитатель детсада, который посещают ее дети, в первый день после каникул огорчила, что уроков татарского языка у них больше не будет.

— Произошло то, чего мы больше всего опасались: оптимистичные заявления «татарский есть, кто хочет — учит», а по факту технической возможности учить его нет. Татарский был три раза в неделю по 20 минут, сейчас вместо него поставили лепку, рисование, и в расписании времени на татарский уже не осталось, — говорит Хамидова.

По словам Чулпан Хамидовой, единственная возможность учить татарский — это попасть в татарский садик или татарскую группу, но их не хватает.

— Татарских садиков, конечно, больше, чем школ, но учитывая, что мы, например, не смогли попасть туда, — проблема есть. В татарскую группу мы тоже не смогли попасть: сначала нам сказали, что нет группы нашего возраста, потом — нет педагогов. Уроки татарского раньше это нам как-то компенсировали, — говорит Чулпан Хамидова.

Единственная возможность для малышей учить татарский — это попасть в татарский садик или татарскую группу, но их не хватает. Фото info-islam.ru



Сейчас, по словам собеседницы «Реального времени», единственная надежда у родителей-татар — это то, что в связи с новым порядком татарские группы станут более востребованными и в детсадах будут их открывать.