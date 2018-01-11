По школьному сценарию: татарский язык в детсадах Татарстана объявили вне закона
Единственная возможность учить язык для дошкольников — попасть в татарскую группу или татарский детсад
Языковая революция, покончив с татарским в школах, добралась до детских садов. Методички 2013 года, регламентирующие обязательное изучение государственного языка Татарстана дошкольниками, не подлежат применению — письмо подписал новый министр образования Рафис Бурганов в последний рабочий день прошлого года. Пока сторонники добровольного татарского «кричат: ура! И в воздух чепчики бросают», у родителей-татар письмо нового министра выбило почву из-под ног: возможности учить родной язык в садиках, говорят они, фактически не осталось. Подробности в материале «Реального времени».
Детсадам напомнили о ФГОС, в котором нет места татарскому
В канун Нового года языковая революция, покончившая с обязательным изучением татарского языка в школах, добралась до детских садов. 29 декабря министр образования и науки РТ Рафис Бурганов отправил руководителям районных отделов образования письмо «О планировании образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях».
Если вкратце, садикам напомнили о том, что формировать расписание занятий и объем образовательной нагрузки они должны в соответствии с ФГОС и СанПин, дополнительно сообщив, что методичка Минобрнауки РТ от 08.11.2013 не подлежит применению. Эта методичка как раз закрепляла обязательное изучение татарского языка в детских садах.
Как сказал «Реальному времени» министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, речи об отмене татарского в детсадах не идет, просто вслед за школами в детсадах привели программу в соответствие с требованиями прокуратуры.
— Представления прокуратуры у нас в свое время были по общеобразовательным школам, а мы соответствующие письма, такие же, как в общеобразовательные школы с программами, с нашими методическими предложениями отправили в те учреждения, в которых также регламентируется преподавание государственных и родных языков, — прокомментировал Бурганов.
На уточняющий вопрос корреспондента «Реального времени»: «То есть в детсадах так же, как и в школах, родители смогут выбирать, посещать или не посещать уроки татарского?» — Рафис Бурганов ответил: «Да».
Вернуть долг: часы на татарский заимствовали у рисования и математики
Что же криминального было в методичке от 2013 года, что детсадам запретили ее применять? Согласно ей, татарский язык дети в младшей группе изучали во время игр, а начиная со средней — три раза в неделю по 20 минут. Чтобы не перебрать с учебной нагрузкой, которая, к примеру, в подготовительной группе должна составлять не более 14 занятий в неделю, время на два занятия татарским позаимствовали у других предметов, а третий час поставили дополнительно в нарушение СанПиН.
Так, в средней группе забрали часы у лепки/аппликации, рисования и расширения кругозора. В старшей группе — у предметов «Познание» и рисование, а в подготовительной группе — у «формирования элементарных математических представлений» и рисования.
Сказать, что эти уроки отменили совсем — неправильно. Их перевели в «режимные моменты», то есть занимались между делом — во время, отведенное для игр, либо включали в расписание дополнительно, либо дополнительно, но уже в качестве платных услуг. Именно это вызывало возмущение у некоторых родителей. Кроме того, рисование и лепка, уверены родители, полезнее, чем татарский язык, так как развивают мелкую моторику, а билингвизм в раннем возрасте вредит, тем более детям с логопедическими проблемами.
— В подготовительной группе дети имеют максимальную нагрузку, предусмотренную СанПиН. Это означает, что больше никаких кружков и никаких занятий быть не должно. Иначе будет переутомление, ребенок не будет успевать восстанавливаться, будет болеть. Вот только к школе детей все равно готовить приходится вне садика, заниматься дополнительно, решаться на адскую перегрузку с 6 лет просто для того, чтобы ребенок мог учиться нормально дальше. Либо делать выбор между подготовкой ребенка к школе и его здоровьем, — считает Рая Демидова, руководитель «Родительского сообщества Татарстана».
Татарский есть, но возможности учить его — нет
Письмо Бурганова, отменяющее методичку 2013-го в детсадах, противники обязательного изучения татарского назвали новогодним подарком. Еще в ноябре 2017-го они начали сбор жалоб на принудительный татарский язык в детсадах. Теперь создали бланк отказа от татарского, который предлагают заполнить всем родителям, где в категоричной форме требуют «не проводить обучение нашего ребенка татарскому языку в любых формах и по любым образовательным программам» и «исключить работу воспитателя по обучению татарскому языку с нашим ребенком в свободное от образовательной деятельности время, не создавая в общении с ним татарскую языковую среду».
Пока одни родители радуются победе над татарским в детсадах, другие обеспокоены. По словам Чулпан Хамидовой, активистки сообщества «Татар ата-аналары», воспитатель детсада, который посещают ее дети, в первый день после каникул огорчила, что уроков татарского языка у них больше не будет.
— Произошло то, чего мы больше всего опасались: оптимистичные заявления «татарский есть, кто хочет — учит», а по факту технической возможности учить его нет. Татарский был три раза в неделю по 20 минут, сейчас вместо него поставили лепку, рисование, и в расписании времени на татарский уже не осталось, — говорит Хамидова.
По словам Чулпан Хамидовой, единственная возможность учить татарский — это попасть в татарский садик или татарскую группу, но их не хватает.
— Татарских садиков, конечно, больше, чем школ, но учитывая, что мы, например, не смогли попасть туда, — проблема есть. В татарскую группу мы тоже не смогли попасть: сначала нам сказали, что нет группы нашего возраста, потом — нет педагогов. Уроки татарского раньше это нам как-то компенсировали, — говорит Чулпан Хамидова.
Сейчас, по словам собеседницы «Реального времени», единственная надежда у родителей-татар — это то, что в связи с новым порядком татарские группы станут более востребованными и в детсадах будут их открывать.
комментарии
Мусульмане что воспринимают 4х леток как женщин, и возбуждаются от их вида поэтому одели хиджаб??
А странах исламских СНГ таких как Азербайжан, Казахстан, Таджикистан.. хиджаб вообще ЗАПРЕЩЕН!!!
2. понятно, что ВАШЕ ПРАВО ЗАХВАТА ВАМИ ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВАС СВЯЩЕННО, а вот как для других это Ваше право? А? И почему Вы, давая себе такое право, отказываете в этом праве другим? То есть Вы согласны с одним и его книгой?
3. вот тут изложено "Татарстан-земля великих Булгар!
Источник : https://realnoevremya.ru/society/education/86056-v-detskih-sadah-otmenili-tatarskiy-yazyk" а Вы читали что Бату сделал с Великим Булгаром?
4. и что делать тем, кого сюда в полон приволокли монголы после 1237 года утереться после ваших слов?
5. есть хорошее, ну это на мой взгляд, ЗОНОВСКОЕ ПРАВИЛО: "ЖИТЬ -ЖИВИ, И ЖИТЬ ДАВАЙ ДРУГИМ" худой мир, он лучше доброй ссоры -так говорят мудрые...
Точно..Умора.....русские в Татартане не живут., а живут в России, регион Татарстан.А у всех перечисленных почему то паспорт российский.
Всё зависит исключительно от интерТрепации закона.
Это давление через язык.
Вы ж язык общения варить и есть не сможете?
Стал быть уже ассимилировали до ложек.)))
Гонят разом две взаимоисключающие становые истории.
Одна байка - про местный булгаризм, другая - про чингизизм.
Осталось только дождаться: кто кого из них быстрей съест.