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По школьному сценарию: татарский язык в детсадах Татарстана объявили вне закона

12:00, 11.01.2018 82 Сюжет: Уроки татарского

Единственная возможность учить язык для дошкольников — попасть в татарскую группу или татарский детсад

По школьному сценарию: татарский язык в детсадах Татарстана объявили вне закона Фото: Максим Платонов

Языковая революция, покончив с татарским в школах, добралась до детских садов. Методички 2013 года, регламентирующие обязательное изучение государственного языка Татарстана дошкольниками, не подлежат применению — письмо подписал новый министр образования Рафис Бурганов в последний рабочий день прошлого года. Пока сторонники добровольного татарского «кричат: ура! И в воздух чепчики бросают», у родителей-татар письмо нового министра выбило почву из-под ног: возможности учить родной язык в садиках, говорят они, фактически не осталось. Подробности в материале «Реального времени».

Детсадам напомнили о ФГОС, в котором нет места татарскому

В канун Нового года языковая революция, покончившая с обязательным изучением татарского языка в школах, добралась до детских садов. 29 декабря министр образования и науки РТ Рафис Бурганов отправил руководителям районных отделов образования письмо «О планировании образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях».

Если вкратце, садикам напомнили о том, что формировать расписание занятий и объем образовательной нагрузки они должны в соответствии с ФГОС и СанПин, дополнительно сообщив, что методичка Минобрнауки РТ от 08.11.2013 не подлежит применению. Эта методичка как раз закрепляла обязательное изучение татарского языка в детских садах.

Как сказал «Реальному времени» министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, речи об отмене татарского в детсадах не идет, просто вслед за школами в детсадах привели программу в соответствие с требованиями прокуратуры.

— Представления прокуратуры у нас в свое время были по общеобразовательным школам, а мы соответствующие письма, такие же, как в общеобразовательные школы с программами, с нашими методическими предложениями отправили в те учреждения, в которых также регламентируется преподавание государственных и родных языков, — прокомментировал Бурганов.

Как сказал Рафис Бурганов, речи об отмене татарского в детсадах не идет, просто вслед за школами в детсадах привели программу в соответствие с требованиями прокуратуры. Фото Максима Платонова

На уточняющий вопрос корреспондента «Реального времени»: «То есть в детсадах так же, как и в школах, родители смогут выбирать, посещать или не посещать уроки татарского?» — Рафис Бурганов ответил: «Да».

Вернуть долг: часы на татарский заимствовали у рисования и математики

Что же криминального было в методичке от 2013 года, что детсадам запретили ее применять? Согласно ей, татарский язык дети в младшей группе изучали во время игр, а начиная со средней — три раза в неделю по 20 минут. Чтобы не перебрать с учебной нагрузкой, которая, к примеру, в подготовительной группе должна составлять не более 14 занятий в неделю, время на два занятия татарским позаимствовали у других предметов, а третий час поставили дополнительно в нарушение СанПиН.

Так, в средней группе забрали часы у лепки/аппликации, рисования и расширения кругозора. В старшей группе — у предметов «Познание» и рисование, а в подготовительной группе — у «формирования элементарных математических представлений» и рисования.

Сказать, что эти уроки отменили совсем — неправильно. Их перевели в «режимные моменты», то есть занимались между делом — во время, отведенное для игр, либо включали в расписание дополнительно, либо дополнительно, но уже в качестве платных услуг. Именно это вызывало возмущение у некоторых родителей. Кроме того, рисование и лепка, уверены родители, полезнее, чем татарский язык, так как развивают мелкую моторику, а билингвизм в раннем возрасте вредит, тем более детям с логопедическими проблемами.

— В подготовительной группе дети имеют максимальную нагрузку, предусмотренную СанПиН. Это означает, что больше никаких кружков и никаких занятий быть не должно. Иначе будет переутомление, ребенок не будет успевать восстанавливаться, будет болеть. Вот только к школе детей все равно готовить приходится вне садика, заниматься дополнительно, решаться на адскую перегрузку с 6 лет просто для того, чтобы ребенок мог учиться нормально дальше. Либо делать выбор между подготовкой ребенка к школе и его здоровьем, — считает Рая Демидова, руководитель «Родительского сообщества Татарстана».

Татарский язык дети в младшей группе изучали во время игр, а начиная со средней — 3 раза в неделю по 20 минут. Фото Гуландам Зариповой

Татарский есть, но возможности учить его — нет

Письмо Бурганова, отменяющее методичку 2013-го в детсадах, противники обязательного изучения татарского назвали новогодним подарком. Еще в ноябре 2017-го они начали сбор жалоб на принудительный татарский язык в детсадах. Теперь создали бланк отказа от татарского, который предлагают заполнить всем родителям, где в категоричной форме требуют «не проводить обучение нашего ребенка татарскому языку в любых формах и по любым образовательным программам» и «исключить работу воспитателя по обучению татарскому языку с нашим ребенком в свободное от образовательной деятельности время, не создавая в общении с ним татарскую языковую среду».

Пока одни родители радуются победе над татарским в детсадах, другие обеспокоены. По словам Чулпан Хамидовой, активистки сообщества «Татар ата-аналары», воспитатель детсада, который посещают ее дети, в первый день после каникул огорчила, что уроков татарского языка у них больше не будет.

— Произошло то, чего мы больше всего опасались: оптимистичные заявления «татарский есть, кто хочет — учит», а по факту технической возможности учить его нет. Татарский был три раза в неделю по 20 минут, сейчас вместо него поставили лепку, рисование, и в расписании времени на татарский уже не осталось, — говорит Хамидова.

По словам Чулпан Хамидовой, единственная возможность учить татарский — это попасть в татарский садик или татарскую группу, но их не хватает.

— Татарских садиков, конечно, больше, чем школ, но учитывая, что мы, например, не смогли попасть туда, — проблема есть. В татарскую группу мы тоже не смогли попасть: сначала нам сказали, что нет группы нашего возраста, потом — нет педагогов. Уроки татарского раньше это нам как-то компенсировали, — говорит Чулпан Хамидова.

Единственная возможность для малышей учить татарский — это попасть в татарский садик или татарскую группу, но их не хватает. Фото info-islam.ru

Сейчас, по словам собеседницы «Реального времени», единственная надежда у родителей-татар — это то, что в связи с новым порядком татарские группы станут более востребованными и в детсадах будут их открывать.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование
комментарии 82

комментарии

  • Анонимно 11 янв
    Татарстане должно быть больше татарских школ и садиков . Где то 60 на 40. Т.е 60 % школ татарский а остальное русские школы и садиках так же. Башкирии и др нацрегионах так же должен быть.
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    Анонимно 22 янв
    Мне кажется Вам необходимо взять уроки русского языка.
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  • Анонимно 11 янв
    Моя русская четырех-летняя дочь разговаривает со мной свободно после детсада на татарском языке. И меня это восхищает! И собой горжусь, что в школе научилась. Знание языков - это великолепный навык. Если не детсад, то сама я не смогу ей этого дать(((( времени на это не найти(((
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    Анонимно 11 янв
    московиты опасаются, что ваша дочь отатарится и забудет русский язык. ;-)
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    Анонимно 11 янв
    "московиты опасаются...." это явно голос из средневековья!))))))
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    Анонимно 11 янв
    а это и есть средневековая языковая политика лингвоцида.
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    Анонимно 11 янв
    Кажется так!Это страх!Что мы заполоним весь мир!А ведь можно выживать в этом мире только вместе!
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    Анонимно 11 янв
    а что есть и татарвиты?
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  • Анонимно 11 янв
    Родители, разговаривайте дома с детьми на татарском. Что волком то воете??? Ну в чем проблемма??? Семья это основа, и нации и языка. Не перекладывайте свои обязанности на детские сады и школы! Прививайте любовь к родному языку в семье.
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    Анонимно 11 янв
    А что мешает русским родителям разговаривать со со своими детьми на русском?
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    Анонимно 11 янв
    Напишите это возмущенным русским в Латвии, Литве, Эстонии, Украине. Они хотят, чтобы их дети получали образование на родном языке. Посоветуйте им говорить в семье на русском.
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    Анонимно 14 янв
    Зло! Вселенское Зло! Все разбежались?!)))
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  • Анонимно 11 янв
    Смотрю фото, таких маленьких девочек родители уже закутали в платки!!!
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    Анонимно 11 янв
    а маленьких 16 летних девочек которых ходят полуголыми, вам не жаль?
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    Анонимно 11 янв
    Всем плевать. Главное что айфон есть. 90% родителей и половины не знают про своих детей
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    мне жаль и тех, и других. и то, и другое - крайности.
    Ответить
    Анонимно 14 янв
    В джунглях, вообще голые ходят!
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    нам в садике сразу предложили в татарскую группу, говорили, что мест в русской нет. но в итоге нашли. при этом изучать добровольно татарский в определенном объеме - не против
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  • Анонимно 11 янв
    Зачем на четырех ретку одивать хиджаб??? Даже в исласких странах с шариатом хиджаб одевают только на девушек, полностью сформировашихся как женщин...
    Мусульмане что воспринимают 4х леток как женщин, и возбуждаются от их вида поэтому одели хиджаб??
    А странах исламских СНГ таких как Азербайжан, Казахстан, Таджикистан.. хиджаб вообще ЗАПРЕЩЕН!!!
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    Анонимно 11 янв
    Это дело татар как им жить и во что одеваться. Разве татары лезут с советами в "русские" области?
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    личное дело каждого
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    Анонимно 11 янв
    Так вот и не лезьте в Татарстан
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    Анонимно 11 янв
    тут не только татары живут и татары очень по разному относятся к многим вещам. не обобщайте
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Татары никогда не носили хиджабы!!!! нечего сюда тащить арабские обычаи!
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Вы татарин?
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Вы не отдельное государство, вас в России только 3 процента.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    У сколько процентов было литовцев, латышей и эстонцев в СССР?
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    А что вы своих детей в черные платки и платья не зоварачивете с рождения? Ислам это круто .
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Это татарская земля. Живут как хотят
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    "Это татарская земля" ЭТО НЕ ТАТАРСКАЯ ЗЕМЛЯ, ЭТО ЗЕМЛЯ МНОГИХ НАРОДНОСТЕЙ!!!
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Татартан- это дом татар и крящен в первую очередь, и только потом наших братьев башкир, чувашей, мордвин, удмуртов, марийцев
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    1. жоржик. пожалуйста почитайте историю и если можно, объясните себе, почему Вы так смогли написать?
    2. понятно, что ВАШЕ ПРАВО ЗАХВАТА ВАМИ ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВАС СВЯЩЕННО, а вот как для других это Ваше право? А? И почему Вы, давая себе такое право, отказываете в этом праве другим? То есть Вы согласны с одним и его книгой?
    3. вот тут изложено "Татарстан-земля великих Булгар!
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/education/86056-v-detskih-sadah-otmenili-tatarskiy-yazyk" а Вы читали что Бату сделал с Великим Булгаром?
    4. и что делать тем, кого сюда в полон приволокли монголы после 1237 года утереться после ваших слов?
    5. есть хорошее, ну это на мой взгляд, ЗОНОВСКОЕ ПРАВИЛО: "ЖИТЬ -ЖИВИ, И ЖИТЬ ДАВАЙ ДРУГИМ" худой мир, он лучше доброй ссоры -так говорят мудрые...
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    Анонимно 11 янв
    старые сказки о главном. себя провоцируешь или других?
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Анализ показал, что тюркоязычные популяции, разбросанные по всей Евразии, имеют тенденцию разделять большую часть своей генетической родословной со своими нынешними географическими не тюркскими соседями. Это особенно очевидно для тюркоязычных народов в Анатолии, Иране, на Кавказе и в Восточной Европе, но труднее определить для северо-восточных сибирских тюркских ораторов, якутов и долганцев, для которых нетуртские референтные популяции отсутствуют. Также обнаружили, что более высокая доля азиатских генетических компонентов отличает тюркских ораторов по всей Западной Евразии от их ближайших не тюркских соседей. Эти результаты подтверждают модель о том, что экспансия тюркской языковой семьи за пределы ее предполагаемого восточно-евразийского ядра происходила в основном за счет замены языка, возможно, с помощью сценария доминирования элиты, то есть интрузивные тюркские кочевники навязывали свой язык коренным народам из-за преимуществ в военной организации. Казанские татары, генетически, смесь окружающих их финно угорских народов. Которые после их завоевания татарами в 15м веке перешли на татарский язык и приняли ислам.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Татартан- это дом татар и крящен в первую очередь, и только потом наших братьев башкир, чувашей, мордвин, удмуртов, марийцев

    Точно..Умора.....русские в Татартане не живут., а живут в России, регион Татарстан.А у всех перечисленных почему то паспорт российский.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Ну а когда паспорта раздавали, спрашивали где жить хотят?
    Ответить
    Анонимно 15 янв
    Пусть те, для кого родной татарский, ходит в татарские садик и школу, для кого родной русский - в русские. В чём проблема. Организовать процесс правильно - планировать его. Родителей годовалых детей, проживающих в населённом пункте, опрашивать, в какое учебное заведение они хотят отправить своих детей. Взять подписку. Всё подготовить. И вуаля!
    Ответить
    Анонимно 18 янв
    Верно! на этих землях эти народы жили дружно до прихода урусов.
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    Почему прокуратура решает законно учить татарский язык в Татрстане или нет.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Прокуратура следит за соблюдением закона. а ты не знал?
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Если закон для русского населения и против татарского, то что это за закон?
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    они ни против и ни за. он закон. был один, стал другой. но закон
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Закон в последние 25 лет вообще не менялся.
    Всё зависит исключительно от интерТрепации закона.
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    Как-то это не правильно получается, что меня татарку живущую в Татарстане люди с русскими фамилиями пытаются лишить татарской языковой среды. Почему для того, что бы мой ребенок разговаривал не только в семье, но и в обществе на родном ему языке я должна искать садик с татарской группой. Мы же не навязываем татарскую языковую среду за пределами нашей республики.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Агрессивно навязывать всем и доказывать своё мнимое превосходство- это основа основ русского "мира"
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    а не татарского ли?
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    не татарского. определённого круга лиц, пытающихся говорить от имени всех татар свои хотелки
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Вы кто по национальности?
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    А вы в своей то национальности сами уверены?
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    1000% уверен
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Да вроде татарстанский парламент одобрил вопрос по языку, где людей с татарскими фамилиями больше всего.. У них то и спросите почему они это сделали
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Браво!!!

    Ответить
    Анонимно 13 янв
    татарстан удвоил суммму, на обучение татарскому языку в других регионах России
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    Надоели, отстаньте уже от татарского языка! Сколько можно мусолить эту тему! Не хотите учить, не учите! Кому надо, учат своих детей языку и будут учить! Не сломать нас! Без знания родного языка стыдно называться татарином! А русский мы лучше вас, некоторых, знаем!
    Ответить
    Анонимно 17 янв
    Да не в языке дело.
    Это давление через язык.
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    Их русский "мир" добрался и до Татарстана, теперь спасайся кто может
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    Лучше бы отменили плату за детский сад, когда ребенок болеет и не ходит. И татары и русские спасибо бы сказали.
    Ответить
    Анонимно 16 янв
    Оплата за садик, ясельные группы, выплаты мамам до 3х лет - вот насущные проблемы.
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    Русский "мир"- Россия и может быть Белоруссия, английский мир- США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, страны Карибского бассейна. Что лучше?
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Где вам зарплату платить будут, там и будет вам хорошо.
    Вы ж язык общения варить и есть не сможете?
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Если хочешь быть бедным и отсталым- будь частью русского мира, если богатым и успешным- становись частью английского
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    Английский же не запрещен, и китайский и все остальные языки мира - только татарский, а кому он нужен в детских садах?
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    Культурная оккупация.
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    считаю полным беспределом что происходит и татарский народ сидит и послушно кушает это ложка за ложкой, терпение безграничное как и толерантность
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Все течёт, все изменяется.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    А как правильные, онЕ, по канонам, ничего ложками есть не должны.
    Стал быть уже ассимилировали до ложек.)))
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    анонимно Уважаемые товарищи, религия и нация - это разные вещи. Человек любой национальности может быть мусульманином, И татары могут принять любую религию. Знание нескольких языков никогда ни кому не мешала...
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Ясно дело, ваши заморочки вам не мешают, потому что вы их всё время норовите навязать и втюхать другим.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Русские заморочки, надо заметить
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Не втюхивайте татарам свои русские заморочки
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    Я против,и многие из моих знакомых против
    Ответить
  • Анонимно 12 янв
    Ну как-то бороться будут в Татарстане с этим?
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Уже стараются.
    Гонят разом две взаимоисключающие становые истории.
    Одна байка - про местный булгаризм, другая - про чингизизм.
    Осталось только дождаться: кто кого из них быстрей съест.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Уважаю!
    Ответить
  • Анонимно 14 янв
    Кто хочет ,пусть учат,заставлять не надо, но главный язык всё равно русский, с татарским дальше Татартсана не уедешь, по жизни вряд ли он пригодится, если только в деревню какую-нибудь татарскую ехать.
    Ответить
  • Анонимно 15 янв
    Сколько уже можно про татарский говорить, успокойтесь. Кто хочет выучить он всегда сможет это сделать, а заставлять кого то это пустая трата времени.
    Ответить
    Анонимно 23 янв
    Да школьное образование вообще пустая трата времени. Кто не хочет учиться, тот не будет. Зачем заставлять ходить в школу?
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    Друзья, нашли о чем спорить. Закон о языках позволяет по-разному решать вопросы изучения и использования любого языка. На мой взгляд, гораздо полезнее была бы дискуссия о снижении родительской платы за все это.
    Ответить
  • Анонимно 21 янв
    Вам друг только тамбовский волк!
    Ответить
  • Анонимно 22 янв
    Бред. Я не татарин но знаю, что давно идет давление на национальную культуру. Так исследование народных промыслов и обычаев на каком то уровне бюджета (постоянной бюджетной организации и на основании госзаказа) есть только в Удмуртии, и то реальна возможность ее ликвидации.
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    Мы с мужем не татары, но я хочу, чтобы мой ребенок изучал татарский язык в садике и школе. Этим же рисованием и лепкой можно дома заниматься. Просто надо собрать подписи и обратиться с заявлением напрямую в Москву, а не на местах. Татарстан это республика, в которой татарский язык стоит на равные с русским. Почитайте Конституцию РТ. На ее основе можно многое отстоять. Это в первую очередь касается родителей - татар.
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  • Анонимно 06 апр
    Я тоже против отмены татарского. Надо написать петицию и отправить президенту. Если народ будет молчать, то так все и будет. А возмущения в комментариях результатов не дадут.
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