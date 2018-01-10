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«Выдвижение Гамзатовой в кандидаты в президенты должно показать, что мусульманам живется вольготно»

07:00, 10.01.2018 15 Сюжет: ​Выборы президента России

Феминистка из Башкирии Тансулпан Буракаева о женщинах — кандидатах в президенты РФ

«Выдвижение Гамзатовой в кандидаты в президенты должно показать, что мусульманам живется вольготно» Фото: vk.com/tansulpan_burakaeva

Предстоящие президентские выборы 2018 года характеризуются беспрецедентным выдвижением в кандидаты представительниц прекрасного пола: Ксения Собчак, Эльвира Агурбаш, Екатерина Гордон, Ирина Волынец, Елена Семерикова, Айна Гамзатова и другие. Феминистка из Башкортостана, кинорежиссер и наш колумнист Тансулпан Буракаева в авторской колонке «Реального времени» делится своими мыслями о «женском прорыве» в предвыборный период.

Яркая Собчак

Конечно, можно радоваться тому, что на этот раз появилось много женщин, желающих баллотироваться в президенты Российской Федерации. Это пусть небольшое, но движение в сторону уравнивания гендерного дисбаланса на руководящих постах. Если 20 лет назад женщины в политике были скорее приятным исключением из правил, то сейчас, хочется надеяться, это уже тенденция.

Самой яркой кандидаткой из женщин является Ксения Собчак. Кроме того, она позиционирует себя как феминистку. К сожалению, ранее она допускала ряд высказываний, которые вызывают сомнения в ее феминистской позиции. Но само появление кандидатки, которая оценивает феминисток как ощутимую часть электората, уже радует. Особенно если сравнить с тем, как отреагировал Навальный на требование феминисток обозначить свою позицию по женской повестке. Кроме того, мне очень импонирует позиция Собчак по Крыму.

«Самой яркой кандидаткой из женщин является Ксения Собчак. Кроме того, она позиционирует себя как феминистку». Фото Олега Тихонова

Мусульманская женщина «открывает глаза»

Что касается недавней новости о выдвижении Айны Гамзатовой, то считаю, что очень здорово, что мусульманские женщины готовы побороться за пост президента РФ. Хотя мусульманские ценности мне совсем не близки, мне нравится тенденция «открывания глаз», где Зулейха — это все женщины традиционных мусульманских республик.

Я придерживаюсь мнения, что выдвижение Гамзатовой призвано продемонстрировать миру, что мусульманам в России живется вольготно, что даже мусульманские женщины могут выдвигаться в президенты. И считаю, что ее выдвижение согласовано с Кремлем. Подробнее пока ничего сказать нельзя, поскольку еще неизвестна ее программа.

Женщины должны быть в политике, их должно быть много, не меньше половины, как и женщин во всей стране. И президентами женщины должны становиться так же часто, как и мужчины. Вот тогда можно будет говорить о наступившем гендерном равноправии, а не сейчас.

«Я придерживаюсь мнения, что выдвижение Гамзатовой призвано продемонстрировать миру, что мусульманам в России живется вольготно, что даже мусульманские женщины могут выдвигаться в президенты». Фото riss.ru

Власть должна обновляться

Что касается женщин, уже находящихся во власти (Матвиенко, Памфилова, Набиуллина и др., — прим. ред.), они являются частью действующей ныне системы, уже давно дискредитировавшей себя и требующей скорейших перемен. Власть должна время от времени обновляться, меняться, иначе рискует превратиться в тоталитарный режим. И у меня нет иллюзий, что увеличение количества женщин при нынешней власти как-то положительно отразится на женской повестке в целом.

Для того, чтобы наступило действительно гендерное равенство во власти, туда должны приходить женщины, осознающие весь вред действующей системы патриархата и вертикали власти, которые друг к другу имеют непосредственное отношение. Там должны быть женщины, которые хотят переобустройства общества и создания нового, справедливого, в котором будут равны все люди, независимо от пола, расы, национальности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Вот тогда действительно будет надежда на что-то лучшее, чем мы имеем сейчас.

Та​нсулпан Буракаева
Справка

Тансулпан Буракаева — кинорежиссер, общественный деятель. Ответственный секретарь Союза кинематографистов Республики Башкортостан. Основатель движения «Феминизм в Башкортостане».

  • Родилась в 1982 году в Уфе.
  • Окончила в 2007 году Уфимскую академию искусств по специальности «художник-живописец».
  • В 2015 окончила Санкт-Петербургский институт кино и телевидения по режиссуре.

ОбществоВласть
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 10 янв
    Кому нужно твое мнение: "О настоящих мусульманских женщинах!"
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    Анонимно 10 янв
    согласен!
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  • Анонимно 10 янв
    Только Собчак допустили
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  • Анонимно 10 янв
    она, там в "шоколаде"
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  • Анонимно 10 янв
    Экстравагантная Тансулпан рвет шаблоны.
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    Анонимно 10 янв
    Красивая девушка. Жаль, что она феминистка.
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    Анонимно 10 янв
    Она сегодня мусульманкой быть не может, возможно ее предки когда то ими были. Заблудшая, как многие другие женщины "светского" общества.
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    Анонимно 10 янв
    еще не поздно покаяться
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  • Анонимно 10 янв
    Она верно рассуждает. Действительно наступает матриархат, у мужчин закончились деньги и они перестали курить, женщины же любого возраста во всю дымят табаком идя по улицам необъятной России!
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    Анонимно 10 янв
    это не матриархат наступает, это просто бабы уже не те
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    Анонимно 10 янв
    и я об этом самом "про баб", но с приколом для феминистке(ам)!
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  • Анонимно 10 янв
    женщина разламывающая человеческие ценности..((
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  • Анонимно 10 янв
    Власть должна обновляться это однозначно
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    Анонимно 10 янв
    но не за счет этих дамочек
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  • Анонимно 10 янв
    Мусульманские ценности ей не близки. Читать подобное смешно, пусть развлекает людей своими "ценностями".
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