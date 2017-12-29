Ильдар Гильмутдинов: «Я, знаете, как переживаю за родной язык? Больше вас переживаю!»

Депутат Госдумы ответил на критику за потерю татарского, попросил сделать скидку за свой русский и призвал думать позитивно

Фото: Олег Тихонов

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов подвел итоги работы татарстанских парламентариев в 2017 году. Хорошего, по рассказу Гильмутдинова, сделали много, но в памяти, судя по вопросам журналистов, осталось не самое положительное. Депутат рассказал, что ему до сих пор попадает за татарский, попросил журналистов перестать кормить население страшилками и правильно трактовать его слова, сделав скидку на несовершенное владение русским, он ведь в татарской школе учился. Подробности в материале «Реального времени».

«Я за это ни зарплаты, ни денег не получаю, но находим возможности и ищем варианты»

— Я, знаете, как переживаю за родной язык? Больше вас переживаю! Я до сих пор руководитель Федеральной национальной-культурной автономии татар, мне, знаете, как попадет? Не то слово! — оправдывался Гильмутдинов перед журналистом, упрекнувшим депутатов в том, что они бездействовали в борьбе за обязательное изучение татарского языка.

По словам Гильмутдинова, национальный вопрос — это очень тонкая работа, и «нужно тех, кто хоть что-то делает, не ругать, а поддерживать».

— У нас много тех, кто ничего не делает. Я за это ни зарплаты, ни денег не получаю, но находим возможности и ищем варианты. Сейчас делаем большой проект: маленькие кукольные театры раздадим для школ и детсадов, а том числе в Татарстане, чтобы можно было через татарские сказки, играя [изучать язык]. Это маленький шаг, но это лучше, чем выходить и кричать «Ура, горим! Ура, умираем!». И надо поддерживать тех, кто что-то делает, а не бить их по голове, — эмоционально отвечал Гильмутдинов.

По словам Гильмутдинова, национальный вопрос — это очень тонкая работа, и «нужно тех, кто хоть что-то делает, не ругать, а поддерживать». Фото edusite.ru



В феврале, по его словам, депутаты планируют собраться в Самаре или Башкортостане, чтобы посетить школы с этнокультурным компонентом и на конкретных примерах показать, что они могут быть востребованными.

— У нас таких школ много, просто про них мы мало пишем. Мы покажем, как надо с родителями работать, потому что, если вы думаете, что родители бегут туда отдавать ребенка — ошибаетесь, не так это просто. Ничего силом, тем более язык, изучать невозможно! — закрыл языковую тему Ильдар Гильмутдинов.

«Никакой планомерной атаки нет, прекращайте наше население кормить какими-то несуществующими…»

Крах банков, непродление договора, добровольный татарский язык — это спланированная атака на Татарстан или цепь случайных событий, интересовались мнением Гильмутдинова журналисты.

— В таких республиках любой негатив вызовет социальную, экономическую напряженность. Она нужна? Нет. Ни нам, ни федеральному центру. Все, что происходило, — это стечение нехороших обстоятельств. Они и раньше были, но мы их не видели, и федеральный центр их не видел. Мы все не увидели, а должны были увидеть и не оставлять наших граждан в том положении, в котором мы все сейчас виноваты, — ответил депутат и призвал журналистов, авторов телеграм-каналов думать позитивно, особенно в преддверии Нового года.

«Никакой планомерной атаки нет, прекращайте наше население кормить какими-то несуществующими… Чем больше вы пишете об этом, тем больше сами верите и тем больше верят наши граждане. Эти разговоры нужно прекращать и выходить на позитив, созидание», — советовал Гильмутдинов, а на вопрос, может ли побывавшая накануне в Казани Ксения Собчак помочь решить проблемы татарстанцев, едва сдержался, чтобы не покрутить пальцем у виска.

Ильдар Гильмутдинов: «Да это просто пиар-кампания, она ловит в каждом субъекте проблемы и пытается себе на этом набрать очки. Надо самим, не ждать ни Собчак, ни Сидорова, ни Бадрутдинова, самим решать эти вопросы»



— Да вы что? Вы сами верите своим словам? Да это просто пиар-кампания, она ловит в каждом субъекте проблемы и пытается себе на этом набрать очки. Надо самим, не ждать ни Собчак, ни Сидорова, ни Бадрутдинова, самим решать эти вопросы, — ответил Гильмутдинов.

«50 процентов мне скидку делайте, я татарскую школу закончил»

Что еще делают депутаты от Татарстана в Госдуме? Из сделанного — перенос срока уплаты имущественного налога с 1 декабря на 1 октября. Сохранение для ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» льгот на страховые взносы и налоги в федеральный бюджет. Продвижение Татарстана в федеральных программах. В 2016 году в рамках этих программ республика получила 72 млрд рублей, в 2017-м — 86 млрд.

— Я патронирую реконструкцию Азимовской мечети — туда вложено более 40 миллионов федеральных денег, плюс еще 10 миллионов нам удалось привлечь, и республика 30 миллионов выделила. В Петропавловский собор направлено более 70 млн рублей, на следующий год еще 56 млн рублей направим, — рассказал Ильдар Гильмутдинов.

25 млрд рублей предусмотрено для Татарстана на строительство школ в 2018 году: «Но это мало. Только в Татарстане у нас более 100 школ со второй сменой, в Казани — 60 школ. Конечно, нужно от этого уходить». Главное, чтобы проблемы со школами не решались так же, как с местами в детских садах, когда «майские указы», касающиеся обеспечения всех малышей от 3 лет, решили за счет закрытия ясельных групп.

«Я патронирую реконструкцию Азимовской мечети — туда вложено более 40 миллионов федеральных денег, плюс еще 10 миллионов нам удалось привлечь, и республика 30 миллионов выделила», — рассказал Ильдар Гильмутдинов. Фото Романа Хасаева

В работе у депутатов от Татарстана — законы о поддержке хосписов, о торговле алкоголем в общепите, о введении уголовного наказания за жесткое обращение с животными, о раздельном сборе мусора. Одним словом, не зря едят хлеб, снова попросил журналистов сделать акцент на позитивном Ильдар Гильмутдинов: «Я завершаю, прошу вас по законопроектам… Может, я где-то высказался не так, не так предложение построил… 50 процентов мне скидку делайте, я татарскую школу закончил».

