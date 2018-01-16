Павел Королев: «Возможно, феноменальный курс биткоина — только случайность»
Чего жду от 2018-го: что запомнилось в прошлом году и планы руководителя Pulsar Venture Capital на следующий
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Павел Королев, генеральный директор группы компаний Pulsar Venture Capital, ждет выдающихся стартапов и верит в их успех, ведь в глобальном мире искать партнеров — посильная задача для каждого.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось в 2017 году? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Для меня важно, что мы смогли привлечь внимание зарубежных инвесторов к российским стартапам. Так, например, весной этого года более 50 инвесторов из Европы, Азии и США смотрели российские проекты в рамках IV Russian TechTour на Российском венчурном форуме. Это большая победа, ведь часть бизнес-идей пошли дальше, были отобраны в международную программу акселерации Pulsar VC и подтвердили интерес со стороны иностранных инвесторов. И мы уверены, что в ближайшей перспективе этот интерес будет только расти, как и показатели компаний.
Наш рынок стоит рассматривать в качестве площадки для инвестиционных вложений. Многое — в зачатке, а значит, при верном администрировании средств можно занять новые ниши.
В то же время, если говорить о глобальных экономических процессах, большой новостью для меня, как и для большинства людей, стал прорыв криптовалюты. Неожиданно, что способ оплаты, придуманный небольшим сообществом для купли-продажи, стал инвестиционно привлекательным, хоть и рискованным вложением. Это прецедент, однако пока рано делать какие-то выводы. Возможно, феноменальный курс биткоина — только событие и случайность. Время покажет. Не исключено, что биткоин пока опережает время.
Фото hightech.fm
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год? Чего ждете для своего дела, семьи, нашей страны?
Наша компания уже несколько лет проводит акселерационную программу для стартапов, и нам очень важно привлекать к ней как можно больше иностранных экспертов и частных инвесторов. Здесь речь идет об обоюдных интересах, ведь верное вложение — это доля в выгодном бизнесе и выход на новые рынки.
Конечно, хочется надеяться, что в будущем году Pulsar Venture Capital встретит выдающиеся стартапы, о которых мы просто пока не знаем. Есть немало историй, когда предприниматели годами вынашивали идею, но сделать шаги к ее реализации по каким-то причинам не пытались. А когда попытались, бизнес сразу пошел. Прекрасно, если будущий год станет для кого-то моментом, когда нужно действовать.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были?
Командность, системность и глобальность. Это то, без чего не может существовать современный мир. Если эти слова присутствуют в вашей жизни, то очень многое достижимо и преодолимо.
Командность — это совместная работа ради общей цели. Если она есть, то коллектив работает, как единый механизм, — один чувствует другого и не откажется от ответственности, с какими бы трудностями ни столкнулся. Это важно для развития своего дела, страны, государственной идеи, для сглаживания и решения межличностных и межгрупповых конфликтов.
Фото angel.co
Командность невозможна без системности, и наоборот. Это два основополагающих понятия для успешного бизнеса и построения отношений с другими людьми. Если все процессы стараться упорядочить, то решения возникающих по ходу проблем будут рано или поздно очевидны. Настоящие партнеры в команде (даже если она состоит из двух человек) системны — они последовательны, не отказываются от своих слов и обязанностей, поддерживают и готовы к рискам и незапланированным расходам. И это система, которая развивается, пока каждый участник вносит свой вклад.
Хочется, чтобы эти процессы, как, в частности, и человеческое мышление, были глобальны. В первую очередь это касается бизнеса и науки. Чтобы сделать что-то действительно новое, нельзя ориентироваться в одной локальной плоскости. Тем более что в цифровую эпоху узнать о возможных конкурентах или найти новых бизнес-партнеров в разы проще, чем даже 10 лет назад.
Международный бизнес или глобальное общественное дело — это то, что развивает мировое сообщество, и чтобы таких драйверов было больше, нужна сильная команда, системность в деле и глобальное восприятие.
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