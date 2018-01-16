Павел Королев: «Возможно, феноменальный курс биткоина — только случайность»

Чего жду от 2018-го: что запомнилось в прошлом году и планы руководителя Pulsar Venture Capital на следующий

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Павел Королев, генеральный директор группы компаний Pulsar Venture Capital, ждет выдающихся стартапов и верит в их успех, ведь в глобальном мире искать партнеров — посильная задача для каждого.