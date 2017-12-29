«Синий туман...»: из-за плохой видимости задержка вылетов из Казани и 40 ДТП на дорогах

Видимость снизилась уже вечером 28 декабря

Накануне вечером Татарстан накрыл туман, особенно густой над столицей, аэропорты сразу отреагировали задержкой и переносом рейсов. При этом на дорогах ситуация оказалось гораздо спокойнее. Какая сложилась обстановка и где, в материале «Реального времени».

Синоптики предупреждали еще накануне

Уже в ночь с 28 на 29 декабря Казань накрыл густой туман, о котором Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ предупреждало еще накануне. По его прогнозам, туман сохранится на территории столицы Татарстана и частично по республике на протяжении дня. Ухудшение погодных условий сразу же сказалось на дорожной обстановке. Уже в четверг вечером был введен режим ограниченной видимости в аэропортах Бегишево и Бугульма, в результате самолеты принял воздушный узел Казани. По данным МЧС, речь идет о рейсах из Шереметьево, Внуково и Ноябрьска. В итоге пассажиров отправили в Набережные Челны и Бугульму из Казани автобусами в десять вечера. При этом часть пассажиров решила добраться до пунктов назначения самостоятельно.

«Три пассажирских борта рейсами «Внуково — Бегишево», «Шереметьево — Бегишево», «Ноябрьск — Бугульма» в связи с введением режима ограниченной видимости в аэропортах Бегишево и Бугульма по решению экипажа произвели посадку в Международном аэропорту «Казань», — передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Накануне вечером Татарстан накрыл туман, особенно густой над столицей, аэропорты сразу отреагировали задержкой и переносом рейсов. Фото Максима Платонова



Сегодня также наблюдаются задержки рейсов — как прибывающих, так и убывающих.

По данным онлайн-табло аэропорта Казань, начиная с ночи все рейсы, вылетавшие из города, отправлялись с небольшими задержками.

На 40 минут опоздал самолет «Аэрофлота» в Москву, другой задержан на 3 часа, третий — на 2 часа и 10 минут. На 1,5 часа задержался с вылетом рейс в Ашхабад «Туркменистанских авиалиний». Еще один рейс в Москву, но уже авиакомпании S7, отложен на 2 часа.

Также опоздали несколько прибывающих лайнеров. Для некоторых рейсов переносят место посадки. Утром от диспетчера Международного аэропорта «Казань» поступило сообщение о том, что рейс из московского аэропорта Шереметьево, который летел в Казань, было решено перенаправить в Нижний Новгород. Причина все та же — режим ограниченной видимости. На этом борту находилось 124 пассажира.

Сейчас из Казани задерживается вылет пяти рейсов.



На дорогах спокойнее, чем в небе



Судя по сообщениям в соцсетях, не сильно отличается ситуация на дорогах. Уже накануне вечером стали появляться сообщения о сильном тумане на трассе М-7 на участке Казань — Набережные Челны. Кто-то из подписчиков в одной из групп пошутил, что «окна запотели». Но положение оказалось гораздо серьезнее, судя по другому комментарию, оставленному еще 28 декабря в 22.17: «В городе туман, самолеты пролетающие не видно. Только слышно». Плохая видимость на дорогах сразу спровоцировала пробки и аварии, которые не обошли стороной и крупные магистрали. Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко поспешила успокоить:

— По данным с 6 утра и по настоящее время, в Казани произошло около 40 ДТП, что не больше средних суточных показателей. Показатели ровные, в дежурной службе нет никакого ажиотажа, — прокомментировала дорожную обстановку представитель ОГИБДД УМВД России по Казани.

В городе, пусть и при сильном тумане, ехать спокойнее и безопаснее, чем за его пределами на трассе. Фото gtrk.tv



Она не исключает, что в течение дня ситуация может измениться. К тому же в городе, пусть и при сильном тумане, ехать спокойнее и безопаснее, чем за его пределами на трассе. Пугающие сообщения в соцсетях о дорожной ситуации на магистралях уже были. Тем не менее в ГИБДД МВД РТ ситуацию не называют критичной.

— Ничего страшного не происходит, аварий с погибшими нет, всплеска ДТП нет, — успокоили в пресс-службе ведомства.

По прогнозам Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 29 декабря на территории Республики Татарстан местами ожидается облачная погода. Также в республике возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах гололедица. Днем в республике столбик термометра будет колебаться от -3°С до +2°С. В Казани температура воздуха составит от -2°С до 1°С выше ноля, облачно, возможен мокрый снег и гололед.