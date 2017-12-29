«Химики в законе»: Закарии Закирову оставили наказание неизменным — 16 лет строгого режима

Верховный суд РТ сократил приговор в отношении расхитителей химпродукции на 2—3 месяца

Фото: Екатерина Гумарова

Накануне Нового года в Верховном суде РТ закончилось рассмотрение апелляционной жалобы осужденного Закарии Закирова и остальных 11 фигурантов нашумевшего уголовного дела о многомиллионных хищениях продукции «Казаньоргсинтеза». Приговор в отношении Закарии Закирова остался без изменений, остальным осужденным срок лишения свободы был незначительно уменьшен. Решение суда главный участник уголовного дела выслушал спокойно, его адвокат намерен вновь подать апелляцию. Подробности — в материале «Реального времени».

Апелляционная жалоба на 260 листах

Первое судебное заседание апелляционной инстанции Верховного суда РТ по жалобе адвокатов Закарии Закирова, осужденного Московским районным судом Казани по ст. 210 («Создание преступного сообщества»), 158 («Кража») и 174.1 («Легализация денежных средств»), состоялось в середине октября. Вместе с ним в режиме видео-конференц-связи в заседаниях участвовали остальные 11 «химиков в законе». В суде Закария Закиров вел себя в привычной для себя манере: эмоционально реагировал на заявления участников заседания, неоднократно перебивая судью. Он был недоволен тем, что не имеет возможности лично присутствовать на заседании в зале Верховного суда РТ.

К апелляционной жалобе Закиров приложил несколько ходатайств, которые были распечатаны на 260 листах. В частности, адвокат организатора преступного сообщества предоставил ходатайство «об ознакомлении с вещественными доказательствами, которые находятся на ответственном хранении «Казаньоргсинтеза». Осужденный предлагал вывезти его на один день на предприятие, чтобы лично убедиться в сохранности конфискованной у него продукции КОСа. Он просил судебную коллегию во главе с председателем Ридаилем Сафиуллиным обратить внимание на то, что в материалах уголовного дела не хватает информации о пропаже 208 тонн полиэтилена. Об этой продукции Закиров заявлял при рассмотрении дела судом первой инстанции.

Вместе с ним в режиме видео-конференц-связи в заседаниях участвовали остальные 11 «химиков в законе»



Прения состоялись без Закарии Закирова

На одном из заседаний адвокаты осужденных изучили табели учета рабочего времени сотрудников «Казаньоргсинтеза», это не было сделано судом Московского района Казани. По словам адвоката Закарии Закирова Гульсины Даминовой, данные документы способны подтвердить «непричастность подзащитных к вмененным им хищениям. Поскольку по сведениям табелей рабочего времени в это время кто-то находился в отпуске, кто-то болел, третьи работали в другую смену».

В ходе заседания 8 декабря осужденные и адвокаты предоставили более 20 ходатайств, большинство из которых судебной коллегией было отклонено. Подобное решение Ридаиля Сафиуллина накалило обстановку в зале суда. Адвокаты Закарии Закирова с трудом сдерживали эмоции. Сам главный «химик в законе» громко кричал, неоднократно жалуясь на плохую слышимость в ходе видео-конференц-связи, перебивал участников заседания. Он попросил огласить полный текст своей апелляционной жалобы, распечатанной на 260 листах, в чем было тоже отказано. Из-за неуважительного отношения Закарии Закирова к судебной коллегии, частого перебивания судьи председатель суда удалил его из зала судебного заседания до окончания прений.

Отменить приговор Московского суда Казани

В ходе прений осужденные не согласились с приговором суда Московского района Казани, просили его отменить. Бывший литейщик цеха пластмассовых изделий завода ПППНД «Казаньоргсинтеза», а ныне осужденный на 7 лет Андрей Зуев заявил: «С приговором не согласен, считаю его незаконным. Назначенное наказание чрезмерно суровое». По его словам, при принятии приговора судья не учел смягчающих обстоятельств: положительную характеристику, наличие несовершеннолетних детей, участие в 1999 году в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа и госнаграду — орден Мужества. Андрей Зуев, как и остальные осужденные, утверждает, что в ОПС не состоял.

Адвокат главного фигуранта дела Влада Русина в прениях заявила, что вина осужденных по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем» не доказана. Сумма ущерба, причиненного «Казаньоргсинтезу», также вызвала у Влады Русиной сомнения. Приговор Закарии Закирову адвокат назвала суровым: «Если он просидит 16 лет, маловероятно, что он сможет вернуться к своей семье». Она попросила отменить приговор Московского суда, оправдав подзащитного по всем предъявленным статьям.

В ходе прений осужденные не согласились с приговором суда Московского района Казани, просили его отменить. Фото evening-kazan.ru

Зульфия Галиаскарова, представлявшая сторону ПАО «Казаньоргсинтез», в прениях заявила, что приговор Московского суда считает обоснованным, наказание осужденным — справедливым. «Досудебщики» в ходе заседания суда первой инстанции признавали свою вину и осознавали, что обвиняются не только в совершении преступления, но и по ст. 210. Может, они не выделяли как юристы четко свою роль в ОПС, но из их рассказа можно было четко понять, что это была роль исполнителей и участников ОПС. Когда же вопросы им задавали Закиров и другие, то они были не уверены в ответах. Любому лицу было понятно, что это проявление страха и зависимости перед теми, кто ими руководил», — объяснила Зульфия Галиаскарова. Гособвинитель попросила оставить приговор Московского районного суда Казани без изменений и апелляционные жалобы адвокатов и подзащитных без удовлетворений.



Последнее слово

На заседании, где слушалось последнее слово осужденных, приговоренный Владимир Александров рассказал о том, что из-за предъявления обвинения от стресса умерла его мать. «Считаю, что в отношении меня ст. 210 должна быть переквалифицирована на ст. 158 и ст. 33. Со мной или без меня эти хищения все равно были бы исполнены на заводе поликарбонатов», — заметил Владимир Александров.

Остальные осужденные в последнем слове в качестве смягчающих обстоятельств приводили в пример положительные характеристики с мест работы, наличие малолетних детей, наличие тяжелых заболеваний. Главный фигурант уголовного дела Закария Закиров приговор судьи Московского районного суда Казани Марата Макарова назвал «открытой казнью». «В последнем слове со стороны КОСа было сказано о том, что если они (участники уголовного дела) извинятся и погасят ущерб, то просим строго их не наказывать. Однако Макаров вынес строгий и нечеловеческий приговор. Мне дал 13 лет за ОПС, которого не было», — заявил Закария Закиров. Он предложил забрать у него деньги, чтобы прекратить страдания остальных людей. «Казните меня, если моя личность колхозного происхождения так мешает кому-то. За это время потерял мать, выросли дети, никому это не интересно», — сокрушался осужденный.

Осужденным сократили сроки на 2—3 месяца

28 декабря судебная коллегия в составе председательствующего судьи Ридаиля Сафиуллина вынесла решение по апелляционной жалобе Закарии Закирова и остальных 11 фигурантов уголовного дела. В мотивировочную часть приговора были добавлены конкретные эпизоды хищений осужденными продукции «Казаньоргсинтеза». Приговор в отношении бывшего мастера смены по отгрузке труб цеха ПИ завода ПППНД Раушана Гумерова был смягчен, поскольку он частично признал свою вину, и составил 6 лет 8 месяцев против прежних 7 лет.

Приговор Евгения Горячева составил 13 лет 11 месяцев: учли добровольную сдачу оружия. Наказание в отношении главного фигуранта дела Закарии Закирова осталось прежним — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Второму организатору ОПС Рустаму Гараеву наказание также не было изменено — 13 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

28 декабря судебная коллегия в составе председательствующего судьи Ридаиля Сафиуллина вынесла решение по апелляционной жалобе Закарии Закирова и остальных 11 фигурантов уголовного дела



Остальным осужденным сроки приговоров были снижены на 2—3 месяца. Например, бывшему водителю погрузчика завода поликарбонатов «Казаньоргсинтеза» Ленару Миннулину приговор с 6 лет лишения свободы изменили на 5 лет 10 месяцев, таким же стал срок экс-мастера по отгрузке завода поликарбонатов Владимира Александрова. Грузчику завода ПППНД Константину Тиханову, литейщику цеха пластмассовых изделий завода ПППНД «Казаньоргсинтеза» Андрею Зуеву, водителям-частникам Алексею Емелькину и Айрату Фаррахову сроки также снизили на 2 месяца. Теперь 6 лет 10 месяцев они проведут в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 9 месяцев.

Приговор в отношении племянника Рустама Гараева Рушана Гараева и его друга Фарида Диярова, которые выполняли функции «группы прикрытия» для грузовиков с похищенным, остался прежним — 8 лет лишения свободы.

С каждого по миллиону

Апелляционная инстанция дополнила и резолютивную часть приговора Московского суда Казани. Суд принял решение в солидарном порядке со всех осужденных в счет возмещения материального ущерба предприятию взыскать: с Закарии Закирова, Евгения Горячева, Рустама Гараева, Рушана Гараева, Фарида Диярова — 337 млн рублей, с Ленара Миннулина, Владимира Александрова — 39 млн рублей, Рушана Гумерова — 227 млн рублей, Андрея Зуева — 202 млн рублей, Алексея Емелькина — 209 млн рублей, с Айдара Фаррахова — 157 млн рублей, Константина Тиханова — 160 млн рублей.

«Арест, наложенный на денежные средства, принадлежащие осужденным Закирову, Гараеву, Горячеву в рублях и в иностранной валюте в виде евро и долларов, оставшиеся после удовлетворения гражданского иска КОС, отменить. Денежные средства вернуть по принадлежности их владельцам», — заявил судья Радик Адиятуллин. Приговор Московского районного суда Казани в отношении 12 фигурантов уголовного дела «в части решения вопроса о вещественных доказательствах, кроме денежных средств, отменить, передать уголовное дело в этой части на новое судебное разбирательство в тот же суд с иным составом».

Осталось впечатление, что осужденные, родственники, присутствовавшие при чтении приговора, и адвокаты не совсем поняли, что было сказано в решении суда



После окончания чтения решения суда Ридаиль Сафиуллин уточнил у осужденных, все ли им было понятно.



— В отношении денег не понял, — выкрикнул Закария Закиров.

— Арест, наложенный на денежные средства, принадлежащие осужденным Закирову, Гараеву, Горячеву в рублях и в иностранной валюте в виде евро и долларов, оставшиеся после удовлетворения гражданского иска КОС, отменить. Денежные средства вернуть по принадлежности их владельцам, — прочитал заново Радик Адиятуллин.

— Спасибо, это мне, что ли, получается? — опешил Закиров.

— Значит, вашим близким родственникам, кто будет доверителем, — объяснил Ридаиль Сафиуллин.

Осталось впечатление, что осужденные, родственники, присутствовавшие при чтении приговора, и адвокаты не совсем поняли, что было сказано в решении суда. Закария Закиров не выглядел расстроенным, а его адвокат Гульсина Даминова заявила корреспонденту «Реального времени», что они обжалуют приговор.

— Мы два раза заявляли суду недоверие и отвод. Я считаю, что суд второй инстанции, как и суд первой инстанции, апелляционные жалобы осужденных рассмотрел неполно и необъективно. Наказание Закирову осталось прежним, кроме части изъятых денежных средств. Мы не поняли само судебное решение, потому что суд в начале назвал сумму ущерба 337 млн рублей, как она и была определена судом первой инстанции на всех в солидарном порядке к взысканию.

Наши доводы судом, как вы слышали из определения резолютивной части, услышаны не были. Сейчас рано давать оценку решению, потому что у нас нет на руках описательной части апелляционного определения. Когда получим, можно будет подробно мотивировать свое решение.