Фатих Амирхан: «Русчаны мирзалар гына беләләр! А вы, гололобые, научитесь по-русски!»

К 132-летию писателя: классик татарской литературы о билингвизме татар в очерке «Мурза и русский язык».

Сегодня, 1 января, исполняется 132 года известному татарскому писателю Фатиху Амирхану. Историк Лилия Габдрафикова специально к дню рождения классика подготовила авторскую колонку «Реального времени» об этом публицисте. Наш колумнист представляет вниманию читателя его иронический очерк «Мурза и русский язык», в котором рассказывается о языковом споре между татарином «голубых кровей» и «гололобым» соплеменником.

1 января 1886 года появился на свет Фатих Амирхан, будущий выдающийся татарский писатель.

«Если почтенные читатели обратят внимание на то, что я родился в начале нового года и на заре, думаю, они поверят в то, что я человек не пустой, — писал он в ироничной манере о себе. — Как и всякое дело для татар, рождение мое для меня не было делом заранее обдуманным».

Между тем, к 1911 году, когда он написал эти строки, имя Амирхана было известно далеко за пределами Казани. Его острая публицистика не оставит равнодушной и сегодняшнего читателя, а для его современников это были, действительно, очень «раздражающие» тексты. Такой же честной была и художественная проза Фатиха Амирхана, где не было места прямолинейным нравоучениям. Но он оставался романтиком, мечтал об идеальном, просвещенном татарском мире. Писатель был певцом «новых людей» начала XX века, это и сделало его кумиром татарской молодежи тех лет.

Как известно, он был человеком драматичной судьбы, но тяжелая болезнь не сломила, жизнелюбие и творческая энергия не оставляли его практически до самой смерти. Лишь последние годы жизни были омрачены осознанием краха идеалов юности о справедливом обществе. Но это будет потом.

А в 1911 году, обезноженный, но окруженный заботами близких, Фатих Амирхан с юмором вспоминал о беззаботном детстве в Ново-Татарской слободе: «Не могу упомянуть о том, что я с малых лет очень полюбил мечеть — стал ходить на моления с пяти лет. Правда, в то время я не важничал, совершая обряд омовения, случалось даже, что во время вечерней дополнительной молитвы в период поста я нечаянно засыпал на подоконнике и падал как мяч на спины взрослых дядей, которые в это время как раз склонялись в земном поклоне».

Именно русскоязычный Алкин в 1905 году инициировал издание первой татарской газеты в Казани «Казан мухбире», был депутатом Госдумы, где защищал интересы мусульман. Фото millattashlar.ru



Сын муллы Зарифа, махдум Фатих продолжал удивлять всех и во взрослом возрасте. Он уходил из дома, жил какое-то время в русской части Казани. Уезжал в Москву. Но, несмотря на вызывающее с точки зрения старшего поколения поведение, родители прощали ему все и поддерживали. Они понимали, что сын рожден быть писателем. Ведь он доказывал им это с раннего детства. Вот еще один фрагмент из ироничной автобиографии:

«Уже с трех лет я начал писать на полях отцовских книг похожие на морские волны строчки, которые были понятны только мне одному. Родителям, видимо, не очень понравилось, что я так рано стал писателем, они принялись ставить книги повыше, чтобы я не мог достать их. Впрочем, я не унывал, решив, что и помимо книжных полей найдется на чем писать, окунув палец в чернила, начертил такие же волнообразные линии на лице младшего брата. Однако маме не понравился этот вид моей писательской деятельности. Она стала тереть щеки брата, стараясь отмыть водой и мылом мои записи, в которые я вложил столько творческих усилий».

Фатих Амирхан был национальным писателем, он постоянно думал о настоящем и будущем татарского народа. Именно потому, что он любил свой народ, к соплеменникам относился критично. Фатих Амирхан отмечал как достоинства, так и недостатки татар. Делал он это с юмором. Тревожила его потеря идентичности обрусевших татар, отсутствие национального самосознания, гордости и достоинства.

Вниманию читателя предлагается статья Фатиха Амирхана «Мурза и русский язык» 1914 года, где он в своей ироничной манере, через мифический конфликт между татарином-дворянином и его простым соплеменником, показывает основные этапы распространения русского языка среди татар. Статья была опубликована в газете «Кояш» и стала реакцией на заметку С. Алкина в «Казанском телеграфе», где адвокат указал на ошибки татарских редакций при переводе с русского языка новостей с фронта. Очевидно, что Ф. Амирхана как редактора оскорбило это замечание. Он не преминул ответить известному общественному деятелю дворянского происхождения, правда, анонимно.

В статье мурзы представлены как люди, страдающие комплексом национальной неполноценности. Из-за этого они пытались мимикрировать в русской среде, противопоставлять себя так называемым «гололобым татарам». Надо признать, что, наряду с верно подмеченной писателем тенденцией, среди дворянства было немало тех, кто трудился во благо народа. Тот же Саидгарей Алкин практически не говорил по-татарски, его упрекали за то, что он изъяснялся на ломаном татарском языке, но для своего народа он сделал гораздо больше, нежели некоторые татароязычные лавочники с Сенного базара. Именно русскоязычный Алкин в 1905 году инициировал издание первой татарской газеты в Казани «Казан мухбире», был депутатом Госдумы, где защищал интересы мусульман. Он был гордостью нации сто лет назад, остается таковым и сегодня. Его сын — Илиас Алкин был руководителем Харби Шуро в Казани в 1917 году. Однако не все мурзы отличались таким поведением, большинство были аморфны и оторваны от национальной жизни.

Нельзя не отметить заслуги потомков татарского дворянства — художника Касима Девлеткильдеева (на фото), ученого-медика Абубакира Терегулова, писателя Амирхана Еники и многих других, составляющих гордость татарского народа. Фото wikipedia.org



Сегодня уже не дворяне, а потомки тех самых «обычных» татар демонстрируют равнодушие к собственному происхождению и памяти предков. В начале XX века, по мнению Ф. Амирхана, «гололобые татары» усвоили и русский, и другие языки, поэтому мурзы остались не у дел. Последним было не чем «козырять» перед своими соплеменниками, а первые уже не смотрели в сторону просвещенных мурз. Тем не менее, нельзя не отметить заслуги потомков татарского дворянства — художника Касима Девлеткильдеева, ученого-медика Абубакира Терегулова, писателя Амирхана Еники и многих других, составляющих гордость татарского народа. Сто лет спустя уже понятно, что конфликты, даже если способствуют развитию, не всегда в нужном направлении. А татарам вместо того, чтобы укорять друг друга за незнание языков, акценты, диалекты и прочее, лучше держаться вместе. «Гололобых» нет, мурз — тоже, а татары должны остаться.

С днем рождения Фатиха Амирхана! А его блестящий текст — подарок всем потомкам.

Фатих Амирхан: МИРЗА ҺӘМ РУС ТЕЛЕ

Моннан нәкъ 25 ел әүвәлрәк иде, безнең мирзаларымыз, аталары кушкан исемнәрен Иван Ивановичка әйләндереп, исемнәрен Габдулла булган кешеләргә югартын карыйлар иде:

— Абдулка! Какая гадость, и произносить трудно!

Бу вакытта мирзалар шат иделәр: по крайней мере, рус обществосында татар икәнлегең беленми. Михаил Федорович әйтә: «Син, Иван Иванович, ди, и на татарина не похож», — ди. Бу сүзне ишеткән мирзаның башы күккә тия иде.

— Помилуйте, совсем как русский! — Бу вакытта мирзалар бик шат иделәр. Чөнки мирза түгел татарлардан алар исемнәре белән выгодно отличаться итәләр иде.

Менә бер вакыт Пенза талчукчылары чыктылар, Касим ресторанчылары чыктылар, Мәскәү старьевщиклары заһир булдылар. Булдылар да, алар да үзләрен Иван Иванович дип атый башладылар. Мирзаның шатлыгы җуялды:

— Помилуйте, какой-нибудь гололобый татарин, и то — Иван Иванович!

Мирза белән талчукчы мишәр арасында аерма калмады, грань җуелды, мирзаның җаны сыкрана башлады:

-Помилуйте, нужно же какое-нибудь отличие от гололобых татар!

Мирза, үзенең рәхәт йокысын калдырып, Крылов басняларын бикләргә тотынды; көн бикләде, төн бикләде, ахыры егерме бер баснянын күңелдән белә башлады. Мирза тынычлады:

— Помилуйте, и дедушка Крылов говорит: «Однажды Лебедь, Рак да Щука».

Мирза очраган бер татарның йөзенә Крылов баснясы белән бәрә башлады. Гололобый татарин бу тылсымлы сүзләрне әүвәл мәртәбә ишетә иде:

— Гаҗәп сүзләр, «Хөснел-хасыйн» дәге тылсымлы сүзләр шикелле гаҗәп сүзләр! — Гололобый татарин мирзаның «Волк в псарне» сенә каршы шаккатып карап кына тора иде. Мирзаның кәефе тагын төзәлде, ул тагын шат иде.

Помилуйте, у дедушки Крылова есть басня под заглавием «Соловей и Осел», а гололобый татарин ничего не смыслит в ней…

Иван Крылов. Портрет работы К.П. Брюллова. Фото wikipedia.org

Менә бервакыт русско-татарский мәктәпләр ачтылар. Гололобый татарин угълын шул мәктәпкә илтеп бирде. Гололобый татарчонок та мирза бикләгән егерме бер басняны бикләде дә, аның өстенә, берне арттырып та җибәрде

Бу гололобый татарчонокка очрап, мирза:

— Дедушка Крылов говорит! — ди башлаган иде, малай:

— Однажды Лебедь, Рак да Щука — дип укып та китте.

Мирзаның ачуыннан күзләре акайды:

-Помилуйте, какой-нибудь гололобый татарчонок, и то из Крылова…

Өенә кайтып җиткәнче, мирзаның җаны сыкранды. Гололобый татарочонок мирза белән үзе арасында аерма күрми башлагач, син аңар Крыловтан укып китмәкче буласың, ул да сиңа шул басня укып китә. Безобразие!

Мирза гололобый татарчоноктан бу мыскыллауны күтәрә алмады, угълын гимназиягә илтеп бирде. Анасыннан аерылган малай укымый да, кабилият белән дә аерылмый иде. Аңар ун дәресенең тугызыннан «2»лек куйдылар. Берсенә «3»лек салдылар. «3» салынган дәрес Крылов баснялары иде. Карт мирза Михаил Федоровичка барып ялынды:

-Тугыз «икелек» өчен генә баламны гимназиядән кумагызсана, аның «З» леге дә бар бит. Ул бит рус баласы түгел, аңар дәресләр авыр биреләләр, ничек итеп булса да гимназияне бетерсен инде, гололобый татарин булып калмасын дип куркам! – диде.

Михаил Федорович йомшак күңелле кеше иде, мирзаның татарлыгын хәтергә алып, аның угълына гимназия бетерергә зурд ярдәм итте. Мирза угълын гололобыйларга күрсәтте:

— Посмотрите, посмотрите, гололобые, вы его ан-не поймете! — дип кычкырды. Гололобыйлар чынлап ук мирза баласының сүзләрен аңламыйлар иде. Мирза баласы гололобыйларча сөйләшә дә белми, аңламый да иде. Аптырап калган гололобыйларның йөзләренә тәхкыйрь амиз бер карап, мирза:

— Посмотрите, гололобые, кокарда у него какая! – диде. Гололобыйлар аптырап калдылар.

Еллар үттеләр.

Русия өстендә бер саба җиле исте. Ничек-ничек итептер, көннәрдән бер көнне мирза баласы үз янындагы партада бер татарчонокның утырып торганлыгын күрде. Йөзе кара татарчонок тырыш икән: тугыз дәрестән «3» ала, бары бер генә дәрестән «2»лек ала иде. Ул да Крылов баснялары иде. Гололобый татарчонок аны да яхшы бикли. Әммә рус малае шикелле итеп тәләффыз итә алмый иде.

Мирза малае ачуланды, мирза үзе дә хурланды:



— Помилуйте, какой-нибудь гололобый татарин, и то рядом с моим сыном!

Кирәк мирза, кирәк аның баласы гололобый белән үз араларында аерма ясарга, ясый алмасалар, табарга тырышалар иде. Мирза баласы, озак уйлап торгач, моны тапты:

— Папа, ведь тот гололобый совершенно не знает русского языка, ведь у него по Крылову двойка!

Еллар үттеләр, мирза баласы кокардасы эчендә катты, әмма татарчонок гали мәктәпләргә китте.

Ләкин мирза да, аның угълы да татарчонок белән үз араларында һаман әле аерма бар икәнен очраган бер җирдә игълан итеп йөриләр иде:

— Помилуйте, гололобый совершенно не знает русского языка!

Гололобый татарчоноклар үзләренең гололобый татариннары янына бардылар, эшкә тотындылар. Гололобый татаринның инде мирза абыйга исе китми башлады, аны шаккаттыру мирза абзыйның кодрәтенән тыш иде. Шулай да мирза абзый бирешергә теләмәде, ул Крылов басняларынна оештырып бер мәкәлә язды да:

— Русчаны мирзалар гына беләләр! А вы, гололобые, научитесь по-русски! — дип кычкырды.

Ләкин гололобый хәзер инде башкарак иде. Татарча, төрекчә, гарәпчә, русча, французча, хәтта инглизчәдән гыйбарәт алты тел белә торган гололобый инде мирзаның бу җикеренүенә көлеп карады, карады да:

— Мирза әфәнде, әүвәл, язарлык, укырлык кына булса да, ана телеңне өйрән дә аннан соң безнең белән сөләшерсең. Ике генә тел белү синең өчен дә күп булмас! – диде.

Мирза ачуланды:

— Зато русский язык в монополии у нас! — дип кычкырды. Гололобый добродушно көлде:

— Ха, ха, ха, мирза әфәнде, поздновато теперь! Батюшке своему расскажите уж! – диде.

Лилия Габдрафикова