Наши в Индонезии: «Придешь на экскурсию — подбегает толпа детей и просит сделать селфи»

Рождественская история о том, как FINA-2015 помогла Гленну из Индонезии и Аделине из Казани найти друг друга

FINA-2015 стала судьбоносным турниром для индонезийского спортсмена Гленна Виктора Сутанто и казанской студентки Аделины Махмутовой. Как прогулки по Казани до рассвета переросли в отношения, тяжело ли быть женой спортсмена и чем индонезийцам так нравятся татарки, об этом Гленн и Аделина рассказали в интервью «Реальному времени».

Как экскурсия переросла в роман

Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы занимались до встречи?

Гленн: Я пловец национальной сборной Индонезии. Аделину встретил в Казани, когда приехал на чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

Как долго вы занимаетесь плаванием?

Гленн: Заниматься начал в 12 лет и продолжаю. Сейчас мне 29 лет.

Аделина, а чем до знакомства с Гленном занимались вы?

Аделина: Я росла в семье банкиров. Так что и всю свою учебу посвятила этому делу. Продолжаю учиться в КФУ на экономическом факультете. Но уже заочно. Прилетаю в Казань на экзамены. В мае уже выпускаюсь.

Летом 2015 года мы познакомились в соцсетях. И Гленн попросил показать ему и его команде город. К самой FINA я никакого отношения не имела, даже волонтером не была. Но устроить экскурсию согласилась. И как-то так все сложилось, закрутилось: мы практически сразу поняли, что созданы друг для друга.

Гленн: «Я пловец национальной сборной Индонезии. Аделину встретил в Казани, когда приехал на чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году»



Трудно было решиться написать незнакомой девушке из незнакомой страны?

Гленн: Были сложности, потому что я приехал с национальной командой. Нас было шесть человек. Это было первый раз, когда я приехал в Россию. Я знал, что здесь много замечательных мест и хотел их посмотреть. Но, как выяснилось, мало кто мог говорить на английском. Так что я решил найти человека, который покажет город. Но я даже не думал, что будет дальше.

Аделина: Сюрприз! Причем у меня был абсолютный языковой барьер. Когда мы познакомились, я совсем не знала английский.

А как же вы разговаривали?

Аделина: Как-то получилось найти контакт.

Гленн: Да, поначалу было трудно разговаривать. Я специально говорил медленно, непонятные слова переводил для нее через Google.

Что показывали Гленну и его команде в первую очередь?

Аделина: Мы гуляли очень много. Начинали с Кремля, обошли пешком весь центр. Мы очень много ходили, до 3 часов ночи. Причем начинали прогулки со всей командой. Когда ребята уставали, они уезжали, а мы продолжали с Гленном гулять до рассвета.

А спортсменам можно гулять до 3 утра?

Аделина: Видимо, если нравится девушка — то можно.

«Делай, как чувствуешь, а мы всегда тебя поддержим»

Давайте продолжим восстанавливать хронологию. FINA заканчивается, Гленну нужно уезжать из России. Что происходило в этот момент?

Аделина: За неделю до окончания чемпионата он уехал. Сказал: «Я обещаю, что мы обязательно встретимся», — но не сказал где и при каких обстоятельствах. Мы продолжали общаться по Skype и WhatsApp. Например, на день рождения я испекла ему маленький тортик, и он по Skype как будто задувал на нем свечу.

Аделина: «Затем он приезжал в Россию на новогодние каникулы. Мы гуляли в Москве и Казани»



Затем он приезжал в Россию на новогодние каникулы. Мы гуляли в Москве и Казани. После этого у него началась подготовка к Олимпиаде. Мы не виделись 9 месяцев. После Олимпиады в Рио я приехала к нему на Бали, где Гленн сделал мне предложение.

Как ваши родители восприняли ваши отношения?

Гленн: У нас в семье очень близкие отношения. Так что они сразу знали, что на FINA я познакомился с девушкой, что мы с ней общаемся. Когда я объявил, что хочу сделать Аделине предложение, они сказали: это твоя жизнь, твои решения, делай как чувствуешь, а мы всегда тебя поддержим.

Аделина: Наши семьи очень похожи. Для нас на первом месте семья, очаг. Мои родители знали, как я к нему отношусь, как я его люблю, как я свечусь рядом с ним. После знакомства они приняли его как своего сына. Так что они ценят и одобряют мой выбор, потому что я счастлива.

Как удается найти общий язык Гленну с вашими родителями и вам с родителями Гленна?

Аделина: Мой папа начал учить английский, чтобы общаться с Гленном и его семьей. Моя мама знает язык с детства, потому что училась в школе с английским уклоном, а моя бабушка — преподаватель английского. Брат тоже понимает язык: он учится в татарско-турецком лицее, где очень хорошо преподают английский. Иногда, если они не понимают, я перевожу.

Гленн: Обычно мы миксуем русские и английские слова или объясняемся с помощью рук. Если возникают трудности, зову Аделину.

Аделина: Из родителей Гленна только его мама говорит на английском, папа — нет. Поэтому приходится сложновато.

А вы, Гленн, начали учить русский?

Гленн: Я могу сказать по-русски «Меня зовут Гленн», «спасибо», «приятного аппетита». Когда я впервые встретился с родителями Аделины, сказал несколько фраз на русском.

Аделина: «У нас было три свадьбы. Первая была 16 сентября. Ее делали в китайском стиле, потому что Гленн — китаец. На ней была только семья Гленна. Вторая свадьба была через неделю на Бали. Ее я считаю «настоящей» свадьбой: гости с его и моей стороны, белое платье, арка из цветов, океан — все было по правилам»

Три свадьбы за 4 месяца

Как долго вы женаты?

Гленн: С сентября. Так что — 4 месяца.

Расскажите, как это было?

Аделина: У нас было три свадьбы. Первая была 16 сентября. Ее делали в китайском стиле, потому что Гленн — китаец. На ней была только семья Гленна.

Вторая свадьба была через неделю, на Бали. Ее я считаю «настоящей» свадьбой: гости с его и моей стороны, белое платье, арка из цветов, океан — все было по правилам.

Гленн: Для меня вторая свадьба тоже была самой важной и реальной. Другие две более семейные.

Аделина: Третья свадьба прошла в Казани 23 декабря для моей семьи. Это был просто семейный ужин, вместе с родителями Гленна, которых мы привезли в Казань. Затем мы большой компанией вместе с родителями отправились праздновать Новый год в Москву.

Гленн, расскажите о своих впечатлениях от России и Казани.

Гленн: Второй раз я приезжаю в Казань зимой. В первый раз я сразу позвонил родителям и сказал: вы должны приехать в Казань и посмотреть на настоящий снег и настоящую холодную погоду. Мне кажется, для Индонезии, да и для Азии в целом, снег — достаточно необычное и экзотичное явление.

Гленн: «Плавание, тренировки – это моя работа. Поэтому я всегда говорил Аделине, что мне очень нужны ее поддержка и помощь, когда я возвращаюсь после тренировок. Иногда я устаю настолько, что даже нет сил сходить с женой на прогулку. Но она все понимает и не обижается»

Вы больше года поддерживали отношения на расстоянии — это ведь тяжело.

Аделина: Очень тяжело.

Гленн: Мы переписывались каждый день. Созваниваться по Skype получалось реже.

Аделина: Да, потому что он тренируется всю неделю. Поэтому увидеться по Skype мы могли, например, только в воскресенье.

Гленн: Плюс, была разница во времени: иногда 4, иногда 5 часов.

Аделина: Когда он тренировался в Австралии, разница и вовсе была в 7 часов. Например, у него был ланч, а я на работе. Поэтому мы созванивались во время моего перерыва, когда Гленну нужно было ложиться спать.

Насколько трудно совмещать карьеру спортсмена в национальной команде и личную жизнь?

Гленн: Плавание, тренировки — это моя работа. Поэтому я всегда говорил Аделине, что мне очень нужны ее поддержка и помощь, когда я возвращаюсь после тренировок. Иногда я устаю настолько, что даже нет сил сходить с женой на прогулку. Но она все понимает и не обижается.

Аделина: Когда приближаются соревнования, я готовлю для него что-то полезное. Например, варю гречневую кашу с курицей (гречку привожу из России). Или, чтобы снять боль, делаю массаж с банками.

То есть русскую кухню вы пробовали?

Гленн: Русская и татарская еда мне нравится. Очень люблю красный суп (борщ, — прим. ред.), пельмени, чак-чак, треугольники, пирожки с яблоком и корицей. Но терпеть не могу холодец. Это похоже на джем с мясом. Мне кажется, что русская еда (по крайней мере для меня) более здоровая, чем индонезийская. В нашей кухне в основном все жарят в большом количестве масла.

Аделина: «Мы иногда живем на Яве, иногда на Бали. Бали более туристическое место, там много русских, австралийцев. А на Яве очень спокойно, там только местные»

Фильмы с субтитрами и «экзотика» из России

У «Реального времени» есть проект «Наши за границей», где мы собираем истории татарстанцев, которые переехали в другую страну на ПМЖ. Вы живете в Индонезии уже год. Поэтому задам вам несколько вопросов про страну и адаптацию. Тяжело было решиться на переезд?

Аделина: Нет. Я с первого дня поняла, что Гленн — мой человек. Так что, когда он сделал мне предложение, оставалось только окончательно настроиться и уехать. Я ни разу не пожалела.

Мы иногда живем на Яве, иногда на Бали. Бали более туристическое место, там много русских, австралийцев. А на Яве очень спокойно, там только местные, поэтому меня там обожают из-за моей светлой кожи, зеленых глаз и типажа. Придешь куда-нибудь на экскурсию — подбегает толпа детей и просит сделать селфи.

В Индонезии лето круглый год — это здорово. Но вы не устаете от жары?

Аделина: Честно говоря, нет. В Индонезии люди совсем не проводят время на улице. У них даже парков нет, негде пешком погулять. Все основное время проводишь в помещении под кондиционерами. А по вечерам многие одеваются тепло, даже в толстовках и ветровках на улицу ходят.

Если индонезийцы не гуляют по улицам, как они развлекаются?

Аделина: В основном все время проводят в торговых центрах. Это высокие семи-десятиэтажные здания. Например, парень с девушкой, когда встречаются, гуляют только по торговым центрам: смотрят кино, едят, что-то покупают.

Кстати, фильмы показывают на английском языке, только внизу добавляют индонезийские субтитры. Скучаю по российским кинотеатрам.

Аделина: «Я не могу есть местную еду — она очень острая. Можно попросить подать без специй, но тогда будет совсем невкусно»



Как шла ваша адаптация: эмоции, впечатления, сложности?

Аделина: До сих пор остается большая потребность в родителях и братике. У нас очень близкие отношения. И дома всегда была традиция: папа приходит с работы, мы все вместе садимся, пьем чай и разговариваем. Мне этого не хватает

Расскажите о местной кухне: насколько она вам подходит?

Аделина: Я не могу есть местную еду — она очень острая. Можно попросить подать без специй, но тогда будет совсем невкусно. Как уже говорила, погулять пешком не получится, потому что негде. Кругом байки, машины.

Чем вы занимаетесь для себя? Через что самореализуетесь?

Аделина: Работать в Индонезии я пока не могу: я еще не гражданка Индонезии, плюс я не знаю язык. В основном все время провожу с мужем: сопровождаю его на тренировках, хожу с ним в спортзал, сопровождаю его на интервью и фотосессии.

Так получилось, что в Индонезии я стала моделью. Снимаюсь, например, для каталогов одежды. У меня мама фотограф. Так что процессы мне знакомы и все активности, связанные с переодеваниями, макияжем мне очень нравятся. Чувствую, что занимаюсь своим делом. Также увлекаюсь рукоделием. Делаю всякие интересные штучки, но пока только для себя.

Не надоедает?

Аделина: Нет. Это здорово быть женой спортсмена. Гленн — пример для меня, моя мотивация.