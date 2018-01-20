Анастасия Максимова: «Для страны хочется пожелать уважения к разным национальностям и обычаям»

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Анастасия Максимова, руководитель проектов коллектива «Прометей» и доцент КГЭУ, говорит, что детище профессора Булата Галеева, родившееся в 1962 году в виде студенческого бюро и доросшее до НИИ, и сегодня, благодаря актуальности и интересу со стороны молодых творческих ребят, продолжает жить.