Анастасия Максимова: «Для страны хочется пожелать уважения к разным национальностям и обычаям»
Чего жду от 2018-го: руководитель проектов коллектива «Прометей» считает, что при творческом, профессиональном подходе монотонности не существует
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Анастасия Максимова, руководитель проектов коллектива «Прометей» и доцент КГЭУ, говорит, что детище профессора Булата Галеева, родившееся в 1962 году в виде студенческого бюро и доросшее до НИИ, и сегодня, благодаря актуальности и интересу со стороны молодых творческих ребят, продолжает жить.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Этот год был богат на события, которые запомнились мне лично и которые имели большое значение для моего любимого дела — сохранения наследия и развития проекта «Прометей».
В январе я принимала участие в финисаже выставки «Искусство в Европе: 1945—1968. Европа без Евросоюза» в немецком центре искусств и медиатехнологий в Карлсруэ. Сама выставка проходила с 22 октября 2016 по 29 января 2017 года и была посвящена переосмыслению классического подхода с делением на западное и восточное послевоенное искусство и новому взгляду на взаимосвязи и тесные переплетения между искусствами европейских стран. Этот ретроспективный взгляд помогает, по мысли кураторов, осознать позитивное влияние культуры и искусства, и в какой-то мере способствует разрешению сегодняшних кризисов в Европе. На этой выставке были представлены 500 работ двухсот художников из всех европейских стран, в том числе два светомузыкальных фильма Булата Галеева и коллектива «Прометей».
Масштаб экспозиции меня просто поразил: 2 тыс. квадратных метров, заполненных картинами и инсталляциями, проекциями и скульптурами с очень подробными описаниями исторического контекста, архивными документами, хроникой и информационными искусствоведческими комментариями. Это такой серьезный и вдумчивый подход организаторов, кураторов и искусствоведов, которому можно только позавидовать и, конечно, поучиться. В целом Центр искусства и медиатехнологий в Карлсруэ представляет собой образец всесторонне продуманной системы взаимодействия между учеными и художниками, кураторами и зрителями, где каждый найдет массу интересного и полезного, где есть выставочное пространство, совмещенное с огромным медиаархивом, где находят поддержку все актуальные искусства — перфомансы и медиаарт, танцы и световые шоу, живопись и архитектура, фотография и саунд-арт. Это «электронный, цифровой Баухаус», площадка для исследований и экспериментов.
Фото researcharts.ru
На закрытии выставки совместная команда (под кураторством Натальи Фукс, в составе Питера Кирна, Юлии Глуховой, Ильнура Мустафина, Дмитрия Морозова (:vtol) и меня) провела два концерта на светомузыкальном инструменте «Кристалл», который был создан в Казани в 1964 году и модернизирован в 2015 году при участии Политехнического музея в Москве.
Вторым крупным событием стало открытие нашей персональной выставки в Москве «Прометей. Демоверсия. Эксперимент обещает стать искусством» в НИИх Alpbau при поддержке галереи «Триумф» под кураторством К. Романовой и Н. Фархатдинова, которая длилась до конца февраля 2017 года.
В каталоге выставки и параллельной программе собрались замечательные люди, кураторы, художники, исследователи и соратники нашего коллектива, которые впервые со стороны попытались проанализировать и обобщить значение деятельности коллектива для истории современного искусства.
После организации этой выставки мы четко поняли, насколько важно сохранять все документальные источники, архивные материалы, как важно их систематизировать и подробно структурировать, чтобы при демонстрации каждого объекта можно было вокруг него выстраивать более широкий контекст, вписывать творчество одного коллектива и одного художника в общекультурную среду, в историю города и страны.
Весна была связана со съемками клипа для талантливого казанского музыканта Мити Бурмистрова. Это было очень увлекательно и получилось, по-моему, интересно и оригинально.
Фото kai.ru
Съемки проходили в наших помещениях. По задумке сценариста и продюсера Aделя Takezze переставлялась мебель, музейные стенды, вытаскивались старые приборы, паяльники, Митя залезал на складские лестницы, ходил по подвалам, потом все вместе ели пиццу. Это творческое сотрудничество дало уверенность, что наши аналоговые, управляемые человеком, а не автоматические светомузыкальные установки имеют потенциал для участия в актуальных проектах. Технологическое искусство сейчас крайне востребовано, и все, что связано со стыком арт-практик и техники, вызывает живой интерес.
Еще в этом году мне посчастливилось сотрудничать с замечательным медиахудожником из Берлина, Лиллеваном. Это произошло в рамках подготовки к осеннему фестивалю Unsound.Dislocation.Kazan.
Вместе мы отсняли массу визуальных эффектов, которые производили наши установки, потом он их монтировал, а на заключительном этапе мы попробовали совместить аналоговую и цифровую проекцию, то есть обработанное видео и необработанные генерируемые онлайн-эффекты. На репетициях и выступлении в «Смене» мы почувствовали себя единой сплоченной командой: часть коллектива выступала на сцене, часть поддерживала нас в зале.
Нельзя не сказать в заключение о другом важном проекте — это реконструкция макета светового памятника Революции Г. Гидони при финансовой поддержке и по заказу парижского музея архитектуры и культурного наследия. Задумка была давней и хорошо, что мы смогли ее воплотить. Процесс реконструкции был тоже очень творческим и интересным. А посещение Парижа — это отдельная история, которая принесла незабываемые впечатления.
Наверное, для многих людей, как и для меня, именно разнообразные проекты, поездки и встречи с талантливыми людьми делают жизнь яркой и интенсивной. Хочется развиваться, заниматься творчеством и искать пути самореализации. Прошедший год подарил мне много таких импульсов.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год
— чего ждете для своего дела
Я планирую не останавливаться на достигнутом. Для «Прометея» есть замечательные планы выставочных проектов в Москве и Казани, в том числе совместные с Третьяковской галереей. Радостно, что членов нашего творческого коллектива становится все больше, с нами сотрудничают молодые, талантливые и очень творческие ребята, славно, что они находят общий язык с «прометеевскими» ветеранами. Очень хочу, чтобы молодой задор и новые подходы удачно совмещались с опытом и традициями.
Моя преподавательская деятельность в КГЭУ, надеюсь, тоже будет давать мне много позитива. В целом сейчас значительно повысился интерес молодежи к учебе, их мотивированность. Все это стимулирует и преподавателей идти в ногу со временем, подбирать актуальные материалы, использовать современные технологии. При творческом, профессиональном подходе нигде нет монотонности. И, конечно, замечательно, когда видишь быструю отдачу от своих усилий.
Я хочу пожелать в новом году себе и своим коллегам профессионального и личностного роста и обозримых позитивных результатов деятельности.
— для семьи и себя лично?
Для моей семьи хочется, как, наверное, каждому из нас, всего самого хорошего: здоровья, счастья, гармонии и благополучия. У нас в семье очень теплые, дружеские и доверительные отношения, пусть никакие невзгоды этого не изменят. Я очень благодарна моему мужу, детям и родителям за любовь, поддержку и понимание.
Фото polymus.ru
— для нашей страны?
Для моей страны (еще ни разу не желала) очень хочется пожелать чувства единства и уважения, уважения к традициям и истории, к разным национальностям и обычаям, к нашей уникальной природе, к каждой социальной группе и каждому гражданину. Россия и Татарстан — наш общий дом, а в доме всем должно быть тепло и уютно. Да, о тепле, чтобы в этом году было теплое лето, и мы отлично провели чемпионат мира по футболу. Думаю, что такие масштабные события сплачивают лучше, чем идеологические лозунги. Мирного неба всем нам и добрососедских отношений с другими странами.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Вера, надежда, любовь. Все три слова и понятия, которые они обозначают, дают людям энергию и силы жить и оставаться людьми.
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