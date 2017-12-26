Экологи пообещали бизнесу вместо кнута пожурить словом

Реформирование экоконтроля: госинспекторы заменяют штраф предупреждением

В конце декабря прошлого года президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил программу «Реформа контрольно-надзорной деятельности». Ее реформирование рассчитали до 2025 года, в 2017 в Татарстане решили начать с создания перечня подконтрольных региональных объектов, которого до этого не было. Сколько объектов уже попали в список и как изменения в контрольно-надзорной деятельности сказались на предпринимателях — в материале «Реального времени».

Добровольный учет объектов

21 декабря прошлого года началась работа по реформированию контрольно-надзорной деятельности, в которую в том числе входит и региональный государственный экологический надзор. За него отвечает Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Весь этап реформирования рассчитали до 2025 года, в этом году Минэкологии занялось учетом подконтрольных региональных объектов. Речь о тех предпринимателях, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

— Учет впервые был введен в этом году, уже поставили более 3 тысяч предприятий, сколько всего должно быть объектов, такого анализа у нас нет. При обращении о негативном воздействии на окружающую среду или при проведении проверки сможем выявлять тех, кто не встал на учет, — рассказал на пресс-конференции «Татар-информ» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.

К первой категории воздействия на окружающую среду относятся объекты, которые оказывают существенное негативное воздействие и подлежат федеральному надзору, например, «Татнефть», «Оргсинтез», полигоны по утилизации отходов. Фото Максима Платонова

Заявляться о вступлении в перечень предприятия должны сами и сами же обозначать категорию воздействия на окружающую среду. К первой относятся объекты, которые оказывают существенное негативное воздействие и подлежат федеральному надзору, например, «Татнефть», «Оргсинтез», полигоны по утилизации отходов. Со второй по четвертую категории — в ведении республиканского экологического надзора, именно их и определяют предприятия самостоятельно. Представитель министерства заметил, что в этом направлении пока работают на доверии, но специально ждать, например, сброса сточных вод не нужно. Уже по сдачи отчетности будет заметно, правильно ли предприниматель обозначил категорию воздействия на окружающую среду. Она же дает право контролирующим органам на определенное количество проверок, например, с третьей — раз в 5 лет, при четвертой категории плановые проверки вообще исключены.

От штрафов к предупреждениям

Министерство экологии и природных ресурсов РТ в части контроля и надзора в целом взяло курс на сокращение количества штрафов, с предприятиями-нарушителями или с теми, кто может ими стать: по максимум разговаривают через предупреждение или предостережение. Так, в 2016 году было выписано 146 предупреждений, в то время как в этом году — 763. Простой пример: если магазин выкинул мусор не как положено, то ему выписывается предупреждение, анализируют состояние почвы, если существенного вреда нет, то и штраф не выписывают. Естественно, последствия нарушения, как то выкинутый мусор, нужно устранить, на что также дают достаточно времени.

— Нам нужно не собирать штрафы, а бороться за снижение негативного воздействия на природу. Эффективность государственного экологического инспектора будет оцениваться по вредному воздействию, которое он сможет предотвратить, — объяснил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

Статистика показывает, что количество предупреждений в 2017 году составляет 20% от всего числа административных материалов. Пока на остальные 80% приходятся штрафы. Их сумму замминистра пока называть не стал, окончательно она должна быть известна по итогам года. Тем не менее, уже подсчитано, что переход от штрафов к предупреждению позволил бизнесу уйти от оплаты 5 млн рублей. В будущем должно сократиться количество внеплановых проверок бизнеса до 30%.

Гендиректор ООО «Буревестник» Иосиф Лившиц на встрече с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором Вениамином Селифановым рассказал о незаконных, по его мнению, проверках бизнеса и, как следствие, выписанных штрафах. Фото Олега Тихонова



Министерство глобально готово облегчать работу предпринимателей. Специалисты занимаются анализом нормативно-правовых документов, например, продлили сроки сдачи отчетности об образовании и утилизации отходов, теперь это можно делать до 1 марта. Проводят семинары по изменению природоохранного законодательства, работают над программно-аппаратным комплексом «Эконадзор» — контроль за штрафами будет возможен в автоматическом режиме. Идет разработка кодекса для государственных экологических инспекторов, методических рекомендаций, работа над самообследованием предприятий. Вскоре они самостоятельно смогут отслеживать у себя возможные экологические нарушения.

Негативное воздействие оказано — виновен

Несмотря на политику по снижению количества штрафов, от их взыскания с нарушителей ведомство отказываться не собирается. Министерство экологии и природных ресурсов РТ будет оспаривать решение суда об отмене вынесенных штрафов ООО «Буревестник». Гендиректор компании Иосиф Лившиц на встрече с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором Вениамином Селифановым в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» рассказал о незаконных, по его мнению, проверках бизнеса и, как следствие, выписанных штрафах в 100 тысяч рублей за сбор отходов четвертого класса опасности и 19 млн рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного природе. История дошла до двух судов: районного и Верховного, последний вынес вердикт, что бизнесмен прав, нарушений не было и штрафы платить не нужно.

— Штраф в 100 тысяч рублей в силе, по этой части он признан виновным. Мы предоставляли материалы, которые районный суд признал законным, негативное воздействие оказано, но, получается, что Верховный суд принял сторону нарушителя. Мы направили материалы в СК, не исключено возбуждение уголовного дела по статье «Порча земли», — добавил главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.