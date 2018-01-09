Сюмбель Гаффарова: «Жду справедливости. Когда-то же она должна восторжествовать?»

Чего жду от 2018-го: писатель и драматург, чьей пьесой в 2017 году открылся сезон в театре Камала, — об итогах года и ожиданиях от 2018-го

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Сюмбель Гаффарова говорит, что в минувшем году случилось, пожалуй, главное событие ее творческой жизни. О планах на 2018 год старается не распространяться, но верит, что он окажется не менее богатым на радостные поводы и более справедливым, чем 2017-й.