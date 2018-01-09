Сюмбель Гаффарова: «Жду справедливости. Когда-то же она должна восторжествовать?»
Чего жду от 2018-го: писатель и драматург, чьей пьесой в 2017 году открылся сезон в театре Камала, — об итогах года и ожиданиях от 2018-го
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Сюмбель Гаффарова говорит, что в минувшем году случилось, пожалуй, главное событие ее творческой жизни. О планах на 2018 год старается не распространяться, но верит, что он окажется не менее богатым на радостные поводы и более справедливым, чем 2017-й.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось в 2017 году? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Мой личный 2017 год был полон событиями. Это и поездка в Норвегию — в театре города Тромсе поставили альманах из пьес, написанных в рамках китайско-норвежско-российского проекта «Ибсен Интернешнл», среди которых была и моя пьеса. Это был потрясающий опыт. В проекте участвовали восемь драматургов из разных стран, которые писали пьесу на одну тему.
Это и читка пьесы, написанной в рамках лаборатории «Яңа татар пьесасы». Лаборатория дала участникам возможность поучиться у современных востребованных драматургов — Юлии Тупикиной и Евгения Казачкова. Общение с ними открыло дверь в жизнь московских театров, лабораторий, да и вообще показало кипящую театральную жизнь, где есть место не только искусству, но и устойчивой гражданской позиции.
Год закончился участием в KazanOperaLab, которая будет продолжаться в 2018 году. Тут был просто звездопад влюбленных в музыку композиторов, драматургов, музыковедов, театроведов, которые проводили мастер-классы и которые открыли для нас оперу. Они с легкостью убедили нас в том, что опера — это прекраснейшее из искусств! К концу следующего года планируется рождение трех опер, написанных тремя командами. Посмотрим, что получится — мне и самой жутко интересно!
Фото Максима Платонова
Ну и многое другое, всего не перечислишь… А в октябре 2017 года театр им. Г. Камала открыл новый сезон моей пьесой «Килмешәк» («Пришлый»). Это было самое главное событие в этом году, да и, пожалуй, одно из главнейших событий в жизни.
Перечисленные лаборатории и проекты подарили мне знакомства с талантливыми, интересными людьми. За это 2017 году огромное спасибо.Что меня потрясло в этом году — это так называемое «Дело «Седьмой студии». Не могу сказать, что до этого я пристально следила за творчеством «Платформы», но теперь все эти люди чрезвычайно близки мне. Вот уже полгода высказывания на эту тему с легкостью делят людей на «моих и не моих».
Еще 2017 год унес из школ обязательное изучение татарского языка. Все мы понимаем, что это очередной шаг. Но татары так просто не сдадутся. Не в нашу смену.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год? Чего ждете для своего дела, себя лично и страны?
От 2018 года жду многого! Много творческих планов и идей, о которых пока рано рассказывать. Что касается семьи… Взаимопонимание, поддержка, любовь, здоровье — пусть все так и остается, не убывает. Большего и просить не надо.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Театр. Это слово у меня для каждого года. Все самое настоящее и честное, на мой взгляд, происходит именно там.
Справедливость. В очередной раз даю возможность грядущему году. Когда-то же она должна восторжествовать?
Любовь. Это главное в жизни. На ней все и продолжает держаться. Несмотря на.
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