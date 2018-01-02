Роман Егоров: «Выборы 2018 года станут шагом к здоровой конкуренции»

Чего жду от 2018-го: экс-владелец «Ромино» и руководитель нового социального проекта об ожиданиях от нового года

Газета «Реальное время» спросила у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Роман Егоров в 2017 году закрыл успешный бизнес и новый год посвятит развитию нового проекта из сферы социального предпринимательства.