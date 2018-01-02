Роман Егоров: «Выборы 2018 года станут шагом к здоровой конкуренции»
Чего жду от 2018-го: экс-владелец «Ромино» и руководитель нового социального проекта об ожиданиях от нового года
Газета «Реальное время» спросила у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Роман Егоров в 2017 году закрыл успешный бизнес и новый год посвятит развитию нового проекта из сферы социального предпринимательства.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Год для меня был богатым на события. В профессиональной сфере, конечно, самым серьезным стало мое решение закрыть успешный бизнес и уйти в социальное предпринимательство. В свои 52 года я состоялся как человек и как бизнесмен, и пришло время, когда хочется делать что-то очень существенное для других. Посвятить время, энергию, знания решению по-настоящему сложных задач, направленных не на получение прибыли, а на помощь и поддержку тех, кто в ней нуждается.
Создать структуру, решающую социально важные задачи, но при этом финансово устойчивую, самостоятельную — это крупная, интересная задача. Социальное предпринимательство — сфера для нашей страны новая, еще не освоенная. Я планирую применить в новой деятельности накопленный опыт, использовать в социальной сфере бизнес-модели, управленческие приемы.
Мой «Дивергент» — площадка, объединяющая проекты, цель которых — обеспечить людям с ограниченными возможностями условия для самореализации: учебы, работы, творчества. Я много лет занимаюсь благотворительностью и признаю важную роль благотворительности для общества, но мы же видим — этого мало. Заботу о менее защищенных членах общества нужно выводить на качественно новый уровень.
Как раз на днях мы сделали первый шаг — открыли «Школу контента» для малоподвижных ребят. Студенты занимаются онлайн и учатся писать качественные тексты, работать с заказчиком, вести социальные сети и наполнять сайты информацией, в настоящее время такая специальность очень востребована. И уже с самого начала появились заказчики текстов, так что без работы ребята не останутся. Этот курс я делаю на собственные средства, для начала мне нужно понять, как это работает.
Приятно, что мое решение нашло отзыв не только у друзей и близких, но и у совсем незнакомых людей. Я благодарен всем, кто поддержал мои начинания.
Фото ok.ru/roman784
А еще родилась первая внучка! Гамму моих чувств может понять только тот, кто это пережил. Уже видно характер, и она очень способная, развивается быстрее сверстников. Я знаю, что все, у кого есть внуки, так говорят. …
Но удивительно, какое море счастья и позитива приносит в мир маленький ребенок! Как появление нового человека сплачивает семью, наполняет особым смыслом простые ежедневные хлопоты. Теперь вот забота — выбрать подарок. Я понимаю, что малышке сейчас еще совершенно безразлично, что будет лежать под елкой. Но в самом этом новогоднем ритуале есть что-то очень важное для меня, для семьи.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год
— для своей семьи и себя лично
Я — из тех людей, которые не ждут, а сами создают будущее.
— для своего дела
Наступивший год будет важным для «Дивергента», сейчас закладывается фундамент, формируются новые направления работы, собирается команда.
Юридическая база социального предпринимательства еще не совсем выстроена, этот вопрос нужно изучать, смотреть опыт других стран. Возможно, будем выступать с собственными законодательными инициативами.
В планах дальше развивать проект телепутешествий с программой Fam-TV на телеканале «Эфир». Передача с моим участием существует не первый год, однако сейчас я хочу внимательнее освещать не только красивые места и интересные производства, но и жизнь людей за пределами России, их проблемы, их радости.
Буду ездить, изучать, снимать. Хочется понять и показать своим зрителям, что же в этой картинке заграничного благополучия правда, а что — наши фантазии. Выбирать по-настоящему успешный опыт, искать возможности перенять его, перенести к нам.
— для нашей страны
Для страны жду мира. И на внешнем контуре, и внутри. Надеюсь, предстоящие выборы, несмотря на всю очевидность результата, все-таки станут шагом к здоровой конкурентной политике. Но при этом понимаю, что демократия начинается с ответственности избирателей. По-настоящему честные выборы могут быть только тогда, когда жители захотят разбираться в ситуации, трезво оценивать новости.
Хочу, чтобы наше общество научилось не только возмущаться, высказывать претензии, но и договариваться.
Фото Максима Платонова
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Обязательно первое слово — семья. Это не очень оригинально, но с каждым годом я все больше убеждаюсь, что именно семья для мужчины — главное дело жизни. Забота о близких, поддержка детей.
Очень важное для меня слово — развитие. Я верю, что могу и должен сравнивать себя только с собой вчерашним. Если то, чем я занимаюсь, не развивает меня — нужно срочно что-то менять.
Патриотизм. Сегодня это понятие обесценивают, даже пытаются дискредитировать. Но я совершенно уверен, что чувство своих корней, любовь к Родине — это не просто слова.
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