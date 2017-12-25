«Злая магия цифр» для Москвы: «Зенит» в 15-й раз подряд обыграл «Динамо»

Новая встреча старых соперников прошла в Москве и вновь закончилась уверенной победой команды Алекно

4 ноября в поединке за Суперкубок России команда Владимира Алекно без труда разобралась с «обескровленным» травмами и находящимся в кризисе «Динамо» и открыла счет седьмому десятку своих непрерывных побед в Суперлиге. За прошедшие полтора месяца «Зенит» уникальную серию прервал, зато стал сильнейшим клубом мира, а «бело-голубые» потихоньку начали выздоравливать в прямом и переносном смысле, выбравшись из подвала турнирной таблицы. Новая встреча старых соперников прошла в Москве и вновь закончилась победой (3:1) команды Алекно. Все подробности — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Вместо тренировки «гладиаторы» направились к львам и тиграм

Нашему чемпиону планеты с календарем не позавидуешь. Даже железным «людям Z» требуется передышка, а у них одна игра ответственнее другой, да все в ритме нон-стоп — 12 матчей в «сумасшедшем» декабре. Здесь тебе и Лига чемпионов, и встречи с командами из российского топа — «Динамо», новосибирцами. Поэтому понятен ход опытнейшего Алекно, который накануне матча в ДС «Динамо» «увидел глаза своих ребят» и вместо предыгровой тренировки увез команду в цирк братьев Запашных. «Гладиаторы» в гостях у хищников — тот еще сюжет, психологическая разгрузка что надо!

Лидеры столичного клуба Щербинин, Круглов и Коой старались с самого начала отчетного поединка, но невынужденные ошибки на подаче не давали возможности хозяевам догнать чемпиона — 6:8 к первому техническому тайм-ауту. После перерыва классные пасы Бутько позволили Михайлову увеличить разрыв до четырех очков, и «Динамо» уже в дебюте рисковало упустить стартовую партию. Разрыв этот держался долго — 7:11, 9:13, далее впервые за вечер проявила себя пушка Леона, но соперник цеплялся в защите и безнадежно отставать не собирался. Более того, Остапенко выиграл переходящий мяч, Коой выбил с приема казанца Кроткова, и разница в счете снова стала двухочковой — 12:14. Алекно взял тайм-аут, но на ход игры он особо не повлиял — «Динамо» вплотную подобралось к гостям — 16:17.

Лидеры столичного клуба старались с самого начала поединка, но невынужденные ошибки на подаче не давали возможности хозяевам догнать чемпиона. Фото vk.com/vcdynamomoscow



Зенитовец Андерсон и его бывший одноклубник Бережко любезно обменялись подачами в сетку, затем с передачей ошибся основной динамовский связующий Антипкин, и «Зенит» вновь ушел вперед, на этот раз на три очка — 16:19. Затем фортуна вернула хозяевам должок — мяч попал защитнику в ногу, когда казанцы уже начали праздновать очередное очко, и подопечные Колчина воспряли, дважды сильно атаковав (Круглов и Бережко).

Этот момент разозлил Леона, и он снова расчехлил орудие — 19:22. Порадовал феноменальным спасением Кротков, но и оппоненты бились достойно, пластаясь за каждым, даже безнадежным мячом. Тройной блок на Андерсоне дал «Динамо» последний в сете шанс — 21:23, и тренер чемпионов попытался сбить москвичей с ритма запросом видеоповтора и тайм-аутом. Остапенко эта пауза не расхолодила, и он опять хорошо подал два раза — счет сравнялся!

Партия достигла кульминации. Хозяева атаковали в аут, но им показалось, что у гостей было касание блока. Видеоконференция этого касания не нашла, но в следующей атаке оно действительно имело место — 24:24. «Зенит» получил свой второй сетбол, но соперник отыграл и его — 25:25. И только тогда «зенитчики» благодаря пушечному удару Леону и блоку поставили точку — 25:27.

На силовых подачах динамовца Круглова, его же ударах и ошибках казанцев хозяева повели во втором сете — 5:2. Фото vk.com/vcdynamomoscow



Кто сделает больше эйсов?

На силовых подачах динамовца Круглова, его же ударах и ошибках казанцев хозяева повели во втором сете — 5:2. Гости сравняли счет благодаря еще одному эйсу — от Андерсона, а к первому техническому перерыву вышли вперед после подачи навылет от Самойленко — 7:8. Андерсон и Михайлов нанесли серию зубодробительных выстрелов, и отрезок «Зенит» выиграл со счетом 9:3! Леон четвертым для его команды в этом сете эйсом довел перевес своей команды до комфортного счета 9:14, Михайлов дал командам возможность передохнуть при счете 11:16, а наставник «Динамо» вместо Кооя выпустил на площадку Маркина, вместо Щербинина — Кевина Ле Ру.

Перестановки пошли хозяевам на пользу. Подачу столичного снайпера Остапенко никто принять не смог, и «бело-голубые» приблизились на дистанцию двух мячей, а после пары эйсов Антипкина и вовсе сравнялись с «зенитчиками» — 18:18. Алекно выпустил Вербова, и Леон вновь увел своих вперед — 18:21. Динамовцы начали игру в догонялки, но Вольвичу она пришлась не по душе — 20:22. «Динамовский» блок выстрелил в нужный момент — 22:23, но Ле Ру и Круглов ошиблись на подачах, а Леон страшной силы смэшем реализовал сетбол — 22:25! По подачам же навылет в этом сете соперники оказались достойны друг друга, да, собственно, и по игре.

Безумству храбрых поем мы песню

В большом перерыве перед третьим сетом главный тренер сборной России Сергей Шляпников отметил, что его устраивает уровень игроков сборной, участвующих в игре, назвал среди них Вольвича, Михайлова и Бутько. Высоко оценил он действия и «нового поляка» Леона, который во втором сете показал 75% эффективности в атаке. У Михайлова этот процент вообще зашкаливал — 86, и в третьем сете «людям Z» оставалось только удержать эти показатели. Они и повели 4:2, явно не желая затягивать непростой по характеру поединок. У подопечных Колчина на этот счет было свое мнение, и они пустились в очередную погоню — 9:11. Затем Леон опять почти что проделал дыру в полу — 9:13, и Колчин взял перерыв. Его волейболисты наладили подачу, но «обманка» Бутько увела его партнеров на второй технический тайм-аут с перевесом в 4 очка — 12:16.

«Бело-голубые» смотрелись в этом противостоянии более чем достойно. Фото vk.com/vcdynamomoscow



«Бело-голубые» смотрелись в этом противостоянии более чем достойно — блок превосходил казанский, Круглов не уступал в атаке нашим голеадорам, просто он был в своей команде один, а в «Зените» «забойщиков» было как минимум трое. Концовка партии началась при счете 16:20 в пользу гостей, но следующие три атаки «Динамо» принесли успех — 19:20. Только хозяева настигали соперника, как следовали ошибки — на сей раз касание сетки и атака в аут — 20:22. На подачах Бережко динамовцы вновь совершили камбэк — 22:22, и Алекно взял второй в сете тайм-аут. Леон пробил блок, но Круглов от нашего блока ударил в аут — 23:23. Щербинин заработал первый для своей команды сетбол, который отыграл Леон, но Коой поставил Вербова на колени — 24:25. В итоге Дик Коой подал навылет и вернул «Динамо» в игру — 25:27 и 1:2 по партиям в пользу «Зенита».

Окрыленные хозяева с разгона начали и четвертый сет. Игра шла очко в очко — 9:9. Затем «Зенит» вырвался вперед на три очка — 10:13. Андерсон подал в сетку, но ситуация не успела обостриться — блок «зенитчиков» обеспечил команде комфортные 11:16 ко второму техническому тайм-ауту. На этом «Динамо» наконец сломалось, и окончание сета превратилось в формальность. Чемпионы планеты Земля выиграли четвертую партию 20:25, а вместе с ней и матч со счетом 1:3. Эта победа стала для «Зенита» 15-й кряду в разных турнирах над московским «Динамо».

Но браво, Колчин, браво, «Динамо»! У одного из лидеров нашего волейбола сложнейший сезон, и отрадно, что команда, как барон Мюнхгаузен, буквально вытаскивает себя из трясины. Чем больше у «Зенита» достойных соперников на внутренней арене, тем легче ему побеждать в Европе и мире. На том и порешим и пожелаем нашим любимцам на мажорной ноте завершить этот «убийственный» декабрь в Новосибирске. И этот фантастический год!