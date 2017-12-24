Наиль Магдеев: «Когда я был студентом третьего курса в 1980 году, у меня на книжке было более 5 000 рублей»

Фото: Сергей Афанасьев

На итоговой пресс-конференции, посвященной уходящему 2017 году, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что успехов было больше, чем неудач: «Положительные тенденции в экономике — есть. Рост объема промышленного производства — факт». Конференция прошла в новой, построенной в этом году школе №41 — команда Магдеева, по его словам, пролоббировала на социально-культурные объекты фактически второй бюджет города — 8 млрд рублей. Мэр города рассказал, что для выбивания средств для строительства школ, ремонта дорог и проекта ТОСЭР ему пришлось пройти «семь кругов ада». Объяснил, почему, несмотря на приход в ТОСЭР китайцев и немцев, ставку власти будут делать все же на родного производителя. Признался, что, несмотря на победу мэрии в конфликте с «Еврогрупп», благодаря чему город вернул 53 гектара земель на 3 млрд рублей, у исполкома нет «черных списков бизнесменов». Вспомнил, каким образом умудрился в СССР в 1980 году в студенческих отрядах заработать более 5 тыс. рублей. Подробнее в материале «Реального времени».

Число МСБ выросло всего на 2%, но количество работающих там — на 18%

В первую очередь успехи касаются КАМАЗа, доля которого на российском рынке грузовиков — 50%. Мэр отметил инвестиции в строительство завода каркасов новых кабин и «рождение нового двигателя». Магдеев также обратил внимание и на самую низкую безработицу в городе за последние 15 лет, 1 июня уровень безработицы в городе составлял 0,48%, безработными официально числились 1280 челнинцев — это самый низкий уровень за 17 лет; к декабрю уровень упал до 0,39%, он зависит в первую очередь и от работы автогиганта — так как город по-прежнему сильно зависит от работы КАМАЗа. В 2017 году КАМАЗ план не только выполнил, заметил Магдеев, но и перевыполнил: по итогам года будет собрано более 38 тыс. машин. Подробнее об итогах года автогиганта мы уже писали.

Строительная отрасль показала объемы не меньше, чем в прошлом году, записал это в успехи мэр города. Зато товарооборот вышел к докризисным временам. Все социальные программы, намеченные на 2017 год, выполнены «в полном объеме».

Бюджет города получил профицит: «за счет роста числа налогоплательщиков». К чему привело открытие новых предприятий (в том числе в рамках проекта ТОСЭР) — подробно об этом мы писали в наших прошлых материалах) и увеличение новых ИП и МСБ. Число работающих в малом бизнесе за год выросло, по словам Магдеева, более чем на 18%. Сегодня в МСБ Челнов работает уже 57,5 тыс. человек и формируют третью часть бюджета автограда и третью часть ВРП. Впрочем, предприятия МСБ приросли лишь на 2% — «нужно больше», согласился мэр автограда.

«Вот китайцы заполонят город, говорят! Но из 540 работников на Haier — три гражданина КНР! Завод для кого построили? Для Челнов. С собой завод никто еще не уносил». Фото Сергея Афанасьева



ТОСЭР: из-за международной обстановки и санкций власти автограда делают акцент все-таки на отечественного резидента

Говоря о ТОСЭР, Магдеев прокомментировал акцент СМИ на строительстве китайской компанией Haier нового промпарка: заголовок «Реального времени», например, гласил: «Китайцы продолжают «окучивать» автоград, расширив размер «челнинских грядок» за счет промпарка на $1 млрд».

— Вот китайцы заполонят город, говорят! Но из 540 работников на Haier — три гражданина КНР! Завод для кого построили? Для Челнов. С собой завод никто еще не уносил. У нас [со строительством промпарка для китайской компании] другая проблема возникнет: у нас проблема дефицита кадров возникнет. Работы будет много. Перед инвесторами встанет задача: где найти высококвалифицированные кадры. Это наше узкое место… — признался Магдеев.

Кстати, о китайцах и немцах. Команда Магдеева не считает правильным делать акцент прежде всего и только на иностранных инвесторов: его беспокоит нестабильная политическая ситуация, санкции и т.п.

— Вы видите, какая сегодня международная обстановка. Она накладывает определенный отпечаток на привлечение инвесторов из-за рубежа. Определенная настороженность со стороны иностранных инвесторов есть. Наряду с привлечением последних надо работать и с нашими российскими компаниями. Для них и более понятное законодательство. И более понятные вопросы с налогами. Иногда менталитет и подходы иностранных компаний к нашим требованиям существенно отличаются, что накладывает отпечаток на принятие решений, открывать здесь свой бизнес или нет, — дипломатично заметил Магдеев, не уточнив, какие проблемы и у кого здесь возникли (очевидно, что не у китайцев из Haier и не у немцев из «Полихим Системс»).

Мэр приветствовал бы тот факт, если российские, челнинские компании в том числе, вкладывали бы свои средства в развитие бизнеса на территории города. Однако есть проблема и пиара той же ТОСЭР — о чем говорили и депутаты горсовета. Магдеев — согласен. Для того чтобы говорить и заявлять о себе — нужны большие деньги. «Любой выход во всемирную сеть требует денег», — резюмировал он. Мэр пообещал искать средства в бюджет-2018 на рекламу ТОСЭР. Тем более что многие города, имеющие на своей территории ТОСЭРы, уже на субъектовом уровне приняли решение о выделении серьезных средств на информационное сопровождение. Вопрос собственно к властям РТ — почему они еще этим не занялись? Вопрос — от нас, осторожный Магдеев на это только намекнул. Намекнул он и нам, представителям СМИ, чтобы активнее занимались продвижением ТОСЭР среди российского бизнеса, но сразу же оговорился: не обязательно писать об этом в розовом свете.

Мэр пообещал искать средства на рекламу ТОСЭР. Фото Сергея Афанасьева



Как на социально-культурную сферу в 2017 году команда Магдеева выбила у федералов и РТ еще один бюджет города

Одной из своих заслуг команда Магдеева ставит привлечение в 2017 году в капремонт и строительство в социально-культурной сфере более 8 млрд рублей. «Это еще один бюджет города!» — гордо заявил мэр. На 2017 год, напомним, бюджет планировался в размере 7,8 млрд рублей. В частности, 1 млрд рублей пошел на строительство новой большой школы на 1200 мест, которая была построена в рекордные сроки, за 10 месяцев:

— Миллиард, в которым вы находитесь! Еще 625 млн рублей пошли на ремонт Московского проспекта. Это федеральные и республиканские деньги. А вместе с ремонтом проспекта Чулман и улицы Нариманова обошлось бюджету в 800 млн рублей. Еще 500 млн рублей были выделены на вторую горбольницу (200 млн — только оборудование). Там 100 миллионов, тут 100 миллионов, там 500 миллионов, — «швырялся» деньгами мэр, в очередной раз пробуя масштабно представить объем колоссальных средств, выбитых лоббистами РТ и автограда из Москвы. — И еще более 1 млрд рублей пошло на капремонт домов. Это касается только социально-культурной сферы.

418 млн рублей пошли на «общественные пространства» (под эгидой Наталии Фишман). 60 млн — на Шишкинский бульвар, 60 млн — на сквер им. Тинчурина, 98 млн — на вторую очередь набережной Тукая. 200 млн — на первую очередь пл. Азатлык. Феноменальную память на цифры Магдеев объяснил тем, что каждый объект его команда «пропускает через себя». «Лоббистские возможности» челнинского исполкома по выбиванию средств из Москвы (да и из Казани) мы упомянули потому, что, как отметил Магдеев, в городском бюджете инвестиционной составляющей нет (то есть нет денег). Подводя итоги «вводной речи», мэр резюмировал: все, что наметили — выполнили, недоделанных дел и брошенных на полпути нет.

В части социально-культурной сферы пока не решен вопрос со зданием для Татарского драматического театра, которому, напомним, передали здание бывшего ночного клуба «Колизей». Как оказалось, только месяц назад мэрия получила документ о том, что здание это передано в муниципальную собственность. Теперь необходим капремонт, «Татинвестгражданпроект» занимается проектом — что обойдется бюджету еще приблизительно в 600 млн рублей (не считая приведения в порядок близлежащего парка — за который будет отвечать Фишман). Летом 2016 года, впрочем, фигурировали другие цифры: покупку РК «Колизей» оценили в 190 млн рублей, его переделку под театр — еще в 250 млн. Открытие здания для театра Магдеев планирует (но не окончательно) в 2018 году. В старое здание ТДТ планируют переселить кукольный театр (и опять же понадобятся деньги на реконструкцию и капремонт).

Пока не решен вопрос со зданием для Татарского драматического театра, которому передали бывший ночной клуб «Колизей». Фото chelnyltd.ru



Магдеев о лоббизме: «Нужно пройти семь кругов ада, чтобы тот или иной проект заработал или взлетел»

Говоря о своих лоббистских усилиях (как охарактеризовал их сам Магдеев: «хождение по кабинетам и хождение по мукам»), мэр Набережных Челнов отметил, что таких городов много, когда речь идет об источниках финансирования. И в них тоже сильные команды.

— Вот говорят: Магдееву просто так дают деньги на дороги, просто так дают деньги по Фонду моногородов. Это не так. Нужно пройти семь кругов ада (почему именно семь, а девять, как положено, мэр не сказал), чтобы тот или иной проект заработал или взлетел, — устало, вспоминая собственные усилия, заметил Магдеев. — Мы фактически распечатали «кубышку» Фонда моногородов в 2015 году, когда выбили деньги на ремонт дорог в промзоне. А ведь многие моногорода в 2015 год не попали. И мы оказались правы: сразу заработал комбинат «ТЭМПО» по строительству арматуры.

Увлекшись, мэр пустился в воспоминания о том, как желания города о постройке новой школы впервые за 20 лет натолкнулись на властное «нет денег!». С первого захода получить финансирование не получилось. Получилось только, когда Магдеев фактически пригрозил (мэр использовал деликатное «доказать»): если в промышленном городе не строится 20 лет новых школ, то у этого города нет будущего.

— Если так ставить вопрос — и реакция уже другая! А если просто приходишь и говоришь: дай школу — то и реакция соответствующая.

Магдеев о «земельном скандале»: фактическое признание вины «Еврогрупп» позволило получить в бюджет 3 млрд рублей

Комментируя главный городской скандал уходящего года — конфликт между «королем недвижимости» Алексеем Мироновым из компании «Еврогрупп» (приближенного к бывшему мэру города Василю Шайхразиеву) и мэрией автограда из-за 53 спорных гектаров земли, Магдеев поклялся, что никаких черных списков в исполкоме по новым спорным участкам и бизнесменам не составляется. Цель — навести «образцовый порядок», действуя в рамках существующего законодательства. Желание: чтобы муниципальная земля работала бы в интересах большинства горожан.

Магдеев поклялся, что никаких черных списков в исполкоме по новым спорным участкам и бизнесменам не составляется. Цель — навести «образцовый порядок», действуя в рамках существующего законодательства



Магдеев напомнил, с чего все началось: с проверки антикоррупционной комиссии при президенте РТ в Набережных Челнах в 2014 году (вследствие чего полетели головы в команде Шайхразиева, не добавил он — а сам Василь Гаязович уехал в Казань). Магдеев не сказал, когда — сразу после ухода бывшего мэра, или немного погодя — но ему на стол положили документ, где были определенные поручения и «дедлайны» по приведению всего в надлежащее состояние. На основании документа была организована работа по расчистке «авгиевых конюшен» в земельно-коррупционной сфере. Там была не только компания Миронова, уточнил Магдеев, — в итоге к концу 2017 года были возвращены дополнительно к 53 га еще 5 гектаров. Всего на сумму 3 млрд рублей.



— То, что вернули сегодня в городскую собственность, — подтверждение тому, что земля была получена с нарушением закона! Сам факт возврата — факт признания вины, — отрезал Магдеев. — Мы приветствовали, что добровольно вернули. Город никаких претензий к Миронову и его компании не имеет. Я думаю, 3 млрд рублей для города нелишние!

Мэр при этом напомнил, что никаких ограничений нет, если земля отмечена на публичной карте города: неважно, где желающий находится — в Костроме или Казани, он может заявиться на тот или иной участок. Другой процедуры нет.

— Да, в 2010—2013 годах была возможность получить по акту выбора участок, минуя публичные процедуры. Но с 2015 года, слава богу, действует другой закон — все публично. Никакой кулуарной раздачи земли не будет! Если кто этим занимается, то путь известен — куда это дело может завести… У кого с землей и правами на нее все в порядке — работают спокойно. У кого нет — те уязвимы. Для всех совет. И для исполкома совет — чем это заканчивается, мы все это прекрасно понимаем… — заявил Магдеев, вспомнив участь прошлого главы города. — И для претендентов на земельный участок. К нам приносят документы представители одной крупной строительной компании. Мы спрашиваем: а как же вы приобретали участок? Они показывают документы, копии платежек… Но продавец, продавший ему этот участок, приобрел его незаконно. «Как же вы проверяли?» — спрашиваем. «Ох, ах!» — в ответ. Как можно строить долгосрочный бизнес на обмане?

«Когда я был студентом третьего курса в 1980 году, у меня на книжке было более 5 000 рублей»

Основными проблемами Наиль Магдеев видит, во-первых, нехватку детсадов, особенно для детей ясельного возраста. По его словам, если бы детсады были, можно было бы вывести на работу порядка 10 тыс. челнинцев — тех, кто вынужден оставаться дома, так как детей сегодня «сдать» некуда. По его информации, с малыми детьми в отпусках находятся мамы с очень хорошими компетенциями, образованием, квалификацией — они на три года вынужденно выключены из процесса производственной деятельности. Во-вторых, острая нехватка культурных объектов — в частности, театров: их должно быть больше. В-третьих, нехватка строительных учреждений: сегодня на весь город всего два крытых дворца спорта. А должно быть, по мнению Магдеева, по одному дворцу спорта в каждом микрорайоне города.

Строительство паркингов быстро не окупается. Поэтому в ближайшем будущем проблема своего решения не получит. Машины будут ставить во дворах, в проездах – «таблетки для всеобщего счастья нет». Фото chelnyltd.ru

Затронул глава города и транспортную проблему, для начала заметив, что машин в городе все-таки становится больше, что, по его мнению, должно свидетельствовать и о росте благополучия горожан (ведь автомобиль «не предмет первой необходимости»). Здесь Магдеев привел в пример себя, поностальгировав о своей юности в начале 1980-х, — работая в стройотрядах в Коми АССР, он, тем не менее, не купил на первые большие студенческие деньги себе машину!

— Когда я был студентом третьего курса в 1980 году, у меня на книжке (сберкнижке, скорее всего, имеется в виду) было более 5 000 рублей, — заявил с гордостью Наиль Магдеев. В зале журналисты старшего поколения с благоговением вздохнули — таких денег большинство советских граждан не видело. — А «копейка» стоила тогда 5 500 рублей. Я мог купить машину. Но я подумал: как это, молодой парень, 21 год, — и машину купить! А некоторые купили…

Магдеев, не особо заостряя внимание на комсомольской критике несознательных сокурсников, вспомнил, что в первый год на работе в стройотрядах заработал 1 300 рублей на руки, во второй год — 3 200 рублей. Мать и отец будущего мэра Челнов были в шоке: они таких денег в руках не держали, проработав более 40 лет, тогда как Магдеев и сотоварищи заработали их, проработав 3—4 месяца! Однако, чтобы заработать такие деньги, студентам пришлось пропустить месяц занятий и приехать с работ 1 октября. Большие деньги объяснялись и северной надбавкой Коми — сумма заработанного умножалась на 1,75. Деньги порядочный комсомолец Наиль Магдеев отдал маме (4 500 рублей), оставив себе лишь 500 рублей. Родители Магдеева рассматривали сторублевки на свет.

Учитывая, что сегодня у горожан все-таки тоже есть деньги на приобретение личного авто — ежегодно становится больше на 3—35 тыс. машин, — все острее встает проблема с транспортом: все дворы «забиты машинами». Выход, по мнению Магдеева, в строительстве паркингов. Один из проектов — в 53-м комплексе автограда — власти города пытаются реализовать. Компания «Профит» построила за парком Победы подземные паркинги, но…

— Но они дорогие! — признался Магдеев, еще в СССР считавший каждую копейку. — Не каждый из нас может себе позволить купить место в паркинге. Тут скорее встанет вопрос: что лучше купить — однокомнатную квартиру или место в паркинге!

Однако и строительство паркингов быстро не окупается. Поэтому в ближайшем будущем проблема своего решения не получит. Машины будут ставить во дворах, в проездах — «таблетки для всеобщего счастья нет».

— Многим хочется оставлять авто под окнами во дворе, к сожалению. Все считают, что муниципалитет и государство обязаны были предусмотреть при покупке машины место парковки под окнами! Но мы хотя бы строим новые дома, предусматривая в них и подземные парковки.

Мэр автограда прямо заявил: «Родиной малого бизнеса для Татарстана являются Челны». Фото Сергея Афанасьева

Магдеев раскритиковал работу надзорных органов РТ и РФ, душащих МСБ: «Я федералов прошу: вы-то с вашими разберитесь!»

Главной задачей на будущий год для своей команды Магдеев видит, во-первых, продолжение развития ТОСЭР. Во-вторых, содействие развитию МСБ — на новой площадке КИП «Мастер» (170 тыс. кв. м шестой очереди). Говоря об этом, Наиль Магдеев неожиданно рискнул раскритиковать политику федералов прежде всего, да и республиканских надзорных органов — за их бюрократизированность и создание барьеров.

— Иногда все стрелы летят в нас. Я говорю: «Стоп, стоп, стоп!» Давайте разберемся. Общались в последний раз с омбудсменом Тимуром Нагумановым, министром экономики РТ Артемом Здуновым и зампрокурора РТ Маратом Долговым. И выяснили, что в Челнах 40 организаций федерального уровня имеют право проверять малый бизнес! Сорок! 20 предприятий республиканского уровня могут проверять бизнес и наказывать! И от двух до десяти только предприятий муниципального уровня имеют право проверять! Нам говорят: «Товарищ мэр, прекратите нас проверять!» Но у нас — проверяющих всего ничего, а у этих целая армия — сорок проверяющих, двадцать проверяющих, — распалялся Наиль Магдеев. — Я федералов прошу: вы-то с вашими разберитесь! Мы, увы, можем, федералам только советы и рекомендации давать… У них свои инструкции, а предприниматель-то челнинский! Мы своим, челнинским структурам даем поручения: безо всякого повода не придираться к предприятиям малого бизнеса.

Мэр автограда, разругав федералов и «республиканцев», прямо заявил: «Родиной малого бизнеса для Татарстана являются Челны». Подобное Магдеев утверждает, по его словам, на основе опыта работы в различных структурах региональной власти.