Леонид Барышев о татарском языке: «Эту проблему нужно было решать еще 10 лет назад»

Депутат Госсовета об отношениях с главой Елабуги, обещании выйти на пикет и ребрендинге сети «Камилла»

Фото: Олег Тихонов

21 декабря, сразу после сессии Госсовета РТ депутат и гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев стал гостем online-конференции «Реального времени». В студии он высказал свою позицию по татарскому вопросу, прокомментировал тему строительства мусоросжигательного завода в Елабуге и реконструкцию городской набережной, а также анонсировал выпуск новых уникальных конфет от «Эссен» и ребрендинг сети «Камилла».



Татарский язык

Первой важной темой для разговора стал языковой вопрос. Описывая предварительные итоги, Леонид Барышев заметил, что основные процессы шли на федеральном уровне. В целом Барышев согласен с мнением президента РФ Владимиром Путиным, которое глава государства озвучил на последней пресс-конференции:

— Сегодня задача — дать равные возможности всем абитуриентам, чтобы, вне зависимости от того, какой язык они выбирали, они имели равные возможности для поступления и обучения в вузах.

Часть часов для изучения татарского языка были изъяты из часов других предметов, чтобы не повышать нагрузку на неделю. Поэтому по некоторым предметам определенная нагрузка ложилась на родителей: чтобы получить нужную оценку на ЕГЭ, нужно было идти к репетитору и решать вопросы исходя из своего бюджета (можешь или не можешь себе позволить). Другое дело, что [показатели по сдаче] ЕГЭ в республике всегда выше, чем в среднем по России. Поэтому мы понимали, что уровень образования в Татарстане выше, — отметил депутат.

По словам Барышева, главная проблема в этом вопросе в другом: все еще неясно, как на законодательном уровне соотнести нормативы Конституции Татарстана и федеральных законов России.

— Мы надеемся, что этот пробел, вся негативная составляющая вопроса уйдет. И мы потихонечку, день за днем (уже с новым министром образования) будем делать свои предложения в образовательные стандарты.





Сегодня задача — дать равные возможности всем абитуриентам, чтобы, вне зависимости от того, какой язык они выбирали, они имели равные возможности для поступления и обучения в вузах



Мы до сих пор не садились за круглый стол и с Федерацией не обсуждали, как эти два закона будут вместе работать. Пока президент [России] не обратил на это внимание, все работало так, как работало.

Много эмоций вокруг этого, много спекуляций. Но это чисто рутинная работа, чтобы привести федеральные стандарты к специфике национальных республик. Это наболевшая проблема, которую нужно было решать еще 10 лет назад. Мы решали вопрос о национальном языке, но не поговорили с Федерацией по поводу государственных стандартов. Мы долго молчали, а надо было об этом говорить. А когда начали об этом разговаривать, появилось много эмоций. Но это простой рабочий вопрос. Если бы об этом мы разговаривали в рабочем варианте, не доводя до кипения, все было бы спокойнее и лучше.

С одной стороны, есть силы, которые поднимут национальный флаг и будут нас третировать: «Почему Госсовет сдал эту позицию?» Но мы же находимся в правовом поле России. Мы же не можем встать и заявить о суверенитете Татарстана. Не стоит задача разжечь какой-то костер, задача — отработать. Не получилось решить вопрос в течение месяца, давайте будем работать в течение года. Не получилось в течение этого учебного процесса — у нас до следующего 1 сентября еще есть время. Давайте работать, — резюмировал Леонид Барышев.

Мусорные войны и битва за набережную

Леонид Барышев — выходец из Елабуги. Сейчас в Госсовете РТ он представляет интересы именно Елабужского района. Так что часть вопросов онлайн-конференции касалась муниципальных проблем. Так, Барышев выступает против строительства в Елабуге мусоросжигательного завода.

По словам гостя редакции, окончательно вопрос строительства завода не решен. Нет ни финансирования проекта, ни внятного технического задания, ни экологической экспертизы. Барышев считает, что принимать решение нужно исходя из результатов технико-экономической и экологической экспертиз проекта.

Например, на территории Елабужского района мусора не так много, как у соседей. Отсюда возникает вопрос с логистикой: как доставлять ТБО на завод? Через мост? А сколько это будет стоить? Пока ответов нет, говорит Барышев.

Барышев выступает против строительства в Елабуге мусоросжигательного завода



Что касается экологии, то лоббисты проекта пока не могут сказать, насколько завод будет безопасен. Елабуге и так достаются выбросы с заводов особой экономической зоны, нижнекамских и челнинских предприятий. Есть сложности и с фильтрами для таких заводов:

— Раздельный сбор мусора, который есть в Европе, позволяет исключить попадание в печку таких элементов, как батарейки, или химических отходов. В России мусор не сортируют, поэтому на фильтр могут попадать вредные элементы. И через три месяца фильтр может выйти из строя. Но никто их не меняет, потому что они дороже завода, — говорит Барышев.

По его словам, нужно начать с малого: ввести раздельный сбор мусора, а не выбивать бюджеты, чтобы их распилить. К тому же завод увеличит нагрузку на население: расходы на утилизацию мусора могут увеличиться в четыре раза.

— Другое дело, если завод перед сжиганием мусора его перерабатывает и получает определенный доход, тариф уменьшается. Об этом никто никогда не разговаривает и никого не предупреждает. Эти деньги сегодня являются предметом распределения.

Также, по словам Барышева, нужно понять, кто будет заниматься утилизацией ТБО: разные компании или единый оператор. Поскольку это прибыльный бизнес, за место развернулась огромная борьба.

— Сегодня стоит вопрос, кто будет снимать денежку с жителей Татарстана всю оставшуюся жизнь, — говорит Барышев.

По его мнению, решение нужно принимать только после публичных слушаний. Именно граждане должны решить, согласны ли они платить деньги и дышать таким воздухом. При этом в Казани эта тема обсуждается активнее. По мнению Барышева, если в столице РТ вопрос смогут решить по-честному, с участием жителей города, это будет хороший кейс для применения в Елабуге.

Не дай бог, при утверждении проекта новой набережной не будет публичных слушаний, я лично с пикетом выйду к кабинету министров и будут говорить: «Ребята, вы опять нас обманули»



Если депутат Барышев выступает против строительства мусоросжигательного завода в Елабуге, то мэр города Геннадий Емельянов эту идею активно поддерживает. В местных СМИ даже писали о конфликте между ними. Леонид Анатольевич, комментируя эти слова, заметил, что у него с Емельяновым исключительно разные подходы к решению экологических проблем.

Кроме разных взглядов по заводу, Барышев и Емельянов расходятся во мнении на набережную Елабуги. Весной прошлого года она обвалилась.

— После этого появились вопросы: кто ее проектировал, почему после первого же повышения уровня Камы мы получили то, что получили, и кто будет за это отвечать? Заявления администрации города о том, что восстанавливать все будут по гарантийным обязательствам, не подтвердились: гарантийный срок прошел.

Мне, как елабужанину, обидно, что при расходах, сопоставимых с тратами на набережные в Мамадыше и Челнах, мы получили не то, чего ожидали, — заметил гость редакции.

— Не дай бог, при утверждении проекта новой набережной не будет публичных слушаний, я лично с пикетом выйду к кабинету министров и будут говорить: «Ребята, вы опять нас обманули».

«Эссен» переключается на сладенькое

Третьей большой темой разговора стали итоги года и планы на 2018 год «Эссен Продакшн АГ». По словам Барышева, 2017 год стал лучшим в истории компании по финансовым показателям. Называть даже примерные цифры и доли прироста он не стал и посоветовал ждать апреля, когда компания подведет итоги года и раскроет статистику.

В целом «Эссен» сохраняет первое место по майонезу и кетчупу, есть подтверждение по первому месту в джемах и жидких специях (маринады). Продукцию компании можно найти практически во всех странах, где есть русскоязычное население: в СНГ, Прибалтике, Европе (в частности, в Германии), США и Китае.

К концу 2018 года Барышев пообещал запустить абсолютно новый кондитерский продукт



«Эссен» продолжит развивать кондитерское направление. В 2017 году истечет контракт компании со студией «Уолт Дисней». Он давал татарстанскому предприятию возможность использовать образы диснеевских героев в маркетинговых кампаниях. Продлевать контракт не будут. «Эссен», по словам Барышева, сумел хорошо «раскачать» бренд конфет «35». Так что те 7%, что раньше отчислялись «Диснею», теперь будут вкладывать в развитие собственных брендов конфет.

К тому же к концу 2018 года Барышев пообещал запустить абсолютно новый кондитерский продукт: новые конфеты, основными потребителями которых будут дети. Оборудование для производства придет на предприятие уже летом. Первые партии должны появиться на прилавках уже в сентябре и активно распространяться начнут к Новому году. По словам Барышева, такого продукта еще не было на рынке России. Чем именно новые конфеты будут отличаться от иных, он уточнять не стал, чтобы не разрушать интригу.

Что касается сети магазинов «Эссен», то в планах компании открыть по одному гипермаркету в Башкирии и Удмуртии. Также может появиться еще один гипермаркет в Татарстане (в Казани или Челнах). А сеть магазинов у дома «Камилла» в следующем году ждет большой ребрендинг. В частности, название изменится на «Эссен у дома».