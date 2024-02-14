Президент Ирана посетит Казань и примет участие в мероприятиях БРИКС

Рустам Минниханов встретился с Президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси. Встреча состоялась в резиденции в Тегеране. Ибрагим Раиси отметил, высокой интерес Ирана в развитии сотрудничества с регионами России. Особенно подчеркнув важный вклад в это Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир».

— Вы не просто возглавляете один из субъектов Российской Федерации. По поручению Владимира Путина вы возглавляете Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». Тем самым представляете всех мусульман России в работе с другими странами. И в этом направлении мы готовы тесно работать. Видим в этом основу развития сотрудничества, как в экономике, так и в образовании, культуре, — отметил политик.

Рустам Минниханов поблагодарил президента Ирана и рассказал о целях приезда делегации из Татарстана в Иран.

—Мы всегда с удовольствием посещаем Иран. Побывали уже в нескольких провинциях. Благодаря этой работе наши предприятия наладили контакты. Завтра состоится очередная встреча представителей деловых кругов и бизнеса. В марте этого года в Тегеране состоятся Дни культуры Татарстана, — добавил он.

В провинции Исфахана, а именно в ее торгово-промышленной палате пройдетмежрегиональный деловой форум «Исфахан-Татарстан», где представители государственных структур и деловых кругов ведущих регионов двух стран Ирана и России презентуют друг-другу торгово-экономический и промышленный потенциал и представят возможности для сотрудничества в гуманитарных областях. Также в программе рабочего визита иранская сторона предлагает ознакомление с деятельностью ряда иранских предприятий.

В ходе встречи иранская сторона предлагает ознакомление с деятельностью ряда местных предприятий. В том числе были рассмотрены варианты сотрудничества в областях автомобилестроения, медицины, туризма.

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Разил Самигуллин