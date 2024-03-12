В национальной художественной галерее Казани пройдет выставка «Творческое наследие Хариса Якупова»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ состоится открытие выставки, посвященной творческому наследию Хариса Якупова. Экспозиция будет включать в себя более 100 произведений художника, а также работы членов его семьи — жены и сына.

Харис Якупов — известный советский художник, который родился в Казани в 1919 году. Его работы отличаются яркими красками и насыщенными образами. Якупов оказал большое влияние на множество художников, а органическим продолжением его творчества стало творчество членов его семьи.

Экспозиция будет разделена на три части. В первой будут представлены основные этапы развития Хариса Якупова как художника. Вторая часть включает в себя работы самого художника и его близких. Последний зал позволяет увидеть камерную и личную сторону жизни Хариса Якупова.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин