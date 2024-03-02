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В Казани начался финал турнира по дисциплине MLBB (Mobile legends bang bang)

18:44, 02.03.2024
В Казани начался финал турнира по дисциплине MLBB (Mobile legends bang bang)
Фото: realnoevremya.ru

В Казани стартовал финал турнира по дисциплине MLBB (Mobile legends bang bang). первую карту забрала к себе в актив филиппинская команда AP. BREN.

Стоит отметить, что первый матч завершился быстро и продлился всего 15 минут.

Ранее команда из Турции Fire flux eSports одержала победу над индонезийской RRQ Hoshi, тем самым заняв третье место в турнире по дисциплине MLBB (Mobile legends bang bang).

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Разиль Самигуллин
Мероприятия Татарстан
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