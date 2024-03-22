Состоялся бизнес-завтрак для собственников компаний: «Как выжить бизнесу в современной России»

С 2020 года российский бизнес живет и работает в состоянии острой неопределенности и многочисленных рисков. Как существовать в условиях уголовно-правовых рисков, как обезопасить себя и свой бизнес в современных реалиях, как сберечь уже имеющиеся ресурсы компании от потерь? Юридическая фирма Bishenov&Partners провела бизнес-завтрак, посвященный эффективному управлению уголовно-правовыми рисками бизнеса в условиях неопределенности.

Своим видением принципов ведения бизнеса в современной России с собственниками и представителями крупных российских компаний поделился спикер Bishenov&Partners Алим Бишенов: «Наша новая реальность подразумевает, что бизнес могут привлечь к ответственности по широкому спектру поводов. Особенно сложно работать с юридическими рисками: вероятность полностью или частично потерять ресурсы бизнеса из-за несоответствия его состояния требованиям действующего законодательства крайне высока. Всем компаниям надо как можно скорее осознать: юридический риск в России практически всегда равен уголовному преследованию топ-менеджмента и собственников. Это важно понимать, с этим важно научиться правильно работать»

Основными участниками бизнес-завтрака стали собственники бизнеса, генеральные директора, директора по правовым вопросам, директора по безопасности компаний с годовым оборотом от двух млрд рублей и со штатом от 1500 сотрудников. По мнению эксперта именно эти параметры становятся границей, после которой бизнес попадает под серьезные уголовно-правовые риски и может заинтересовать правоохранительные органы. В текущей ситуации любое неверное движение или высказывание грозит спровоцировать расследование экономических, налоговых или должностных преступлений и обернуться уголовным преследованием для собственников и менеджмента, уверены эксперты компании.

Во время встречи гости разобрали основные причины возникновения уголовно-правовых рисков в бизнесе и проанализировали недавние нашумевшие уголовные дела предпринимателей и блогеров, а также кейсы компании. Эксперт озвучил главные правоохранительные тренды 2023 года, которые становились причиной для преследования предпринимателей. Ими стали: криминализация гражданско-правовых споров; излишняя криминализация нарушений в бизнесе, не отвечающая современному уровню их общественной опасности; обвинительный уклон судопроизводства и декларативность положений о защите бизнеса от необоснованного уголовного преследования, давление на бизнес и злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве вследствие неэффективности использования гражданских исков. Также были перечислены ожидаемые тренды 2024 года и основные секторы риска для российского бизнеса: международное взаимодействие, взаимодействие с государством, взаимодействие с поставщиками и покупателями, а также персоналом.