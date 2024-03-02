Матч за 3-е место завершился победой Fire flux eSports

Команда из Турции Fire flux eSports одержала победу над индонезийской RRQ Hoshi , тем самым заняв третье место в турнире по дисциплине MLBB (Mobile legends bang bang). Турнир проходит в рамках соревнований «Игр будущего».

В дальнейшем ожидаются матчи финала, в котором встретятся команды Bren и ONIC.

Ранее сообщалось, что в матче за третье место борются индонезийская команда RRQ Hoshi и турецкий коллектив Fire Flux Esports, который тренирует российский специалист Владимир Гончар.

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Разиль Самигуллин