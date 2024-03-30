Стартовал первый конкурс «Бизнес-лидеры Центральной Азии»

Стартовал первый конкурс «Бизнес-лидеры Центральной Азии», инициатива «Adverta» и Высшей Школы Бизнеса «AlmaU». Этот конкурс собрал проекты, которые могут коренным образом изменить экономический ландшафт Центральной Азии.

Важную роль в результатах конкурса сыграло компетентное жюри, состоящее из следующих экспертов:

Азизбек Юсуфов, управляющий партнер Worldwide Media-Mirror Management (опыт в маркетинге)

Сергей Вронский, руководитель ООО «Цифровые технологии и платформы» (эксперт в разработке ПО и инновационных технологиях)

Инесса Чиркина, международный специалист по маркетинговым технологиям (оценка маркетинговой стратегии и цифрового воздействия)

Олеся Колесниченко, директор PR-агентства PR Guide (опыт в PR и брендинге)

Сергей Зайцев, серийный предприниматель и эксперт по инновациям (оценка бизнес-моделей)

Тамирлан Шапиев, эксперт по стратегическому развитию (оценка масштабируемости проектов)

А также Дмитрий Котов, специалист по искусственному интеллекту и внедрению Web3 технологий; Руслан Сайед из GfK, с его глубокими знаниями в области менеджмента и бизнес-аналитики; Балжан Шилибекова и Тимур Байгарин, вносящие важный вклад в развитие образования и науки; Татьяна Бибик и Елизавета Политова, мастера маркетинга и PR; Юлия Красноперова и Артем Сазонов, профессионалы в сфере организационного развития и IT; а также Раис Агаев, Нуралиева Айчурек и Магеррамов Агиль, которые дополнили жюри своими уникальными перспективами на управление бизнесом, HR и предпринимательство.

Их совместные усилия обеспечили всестороннюю и сбалансированную оценку всех участников конкурса.

Конкурс охватил широкий спектр номинаций, отражая актуальные векторы развития.

Лидер онлайн платформ: Акмарал Ескендир (ADU24)

Комьюнити Лидер: Николаева Екатерина (IT Ladies)

Лидер Влияния: Байназаров Митя

HR Лидер: Зарина Ташева («Uz-Kor Gas Chemical»)

Лидер Развития: Азат Есенов (Yessen & Company)

Стартап Лидер: Асемгуль Булатова (SMART SALES)

Лидер Биопромышленности: Совет Шингис (Adamspace Bio)

Медиа Лидер: Лаура Жунусова (Weproject)

Лидер Топ менеджмента: Вадим Лимарь (Bringo Inc.)

IT Лидер: Валентин Агапитов

Лидер e-com: Ардак Ахметова (Grand Business Consulting)

Лидер Продаж: Дмитрий Терещенко

Лидер серийного предпринимательства: Сергей Смелов

Эко Лидер: Паутова Елена (Ecosliv)

Достижения трех победителей конкурса, Ардак Ахметовой, Дмитрия Терещенко и Вадима Лимаря, отражают широкий спектр инноваций и предпринимательской активности в регионе, показывая, насколько важно и эффективно может быть применение новых идей и технологий в различных секторах экономики. На примере этих трех лидеров мы видим, как индивидуальные усилия могут влиять на общее развитие и как значим каждый вклад в создание благоприятной инновационной среды.

Ардак Ахметова с проектом в сфере электронной коммерции, который не только способствует развитию онлайн-торговли, но и создает новые возможности для предпринимателей и потребителей, устанавливая новые стандарты в индустрии. Дмитрий Терещенко, чей вклад в области продаж и маркетинга через проекты, направленные на повышение эффективности бизнес-процессов, заслуживает особого внимания. Его методы и подходы открывают новые горизонты для индустрии продаж. Вадим Лимарь, CEO Bringo Inc., пример того, как стратегическое видение и эффективный менеджмент могут изменить целую отрасль.

Победители конкурса уже известны, и их торжественное награждение, включая вручение дипломов, запланировано на конец апреля.