В Казани состоится торжественное открытие регионального конкурса красоты для успешных бизнес-леди РТ
25 марта в ресторане «Адриана» состоится торжественное открытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия» в республике — «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан».
Событие соберет представителей СМИ, жюри, партнеров и гостей и 30 участниц — удивительных и талантливых женщин, которые не только являются успешными предпринимательницами, но также обладают изящной красотой и элегантностью. Бизнес-леди презентуют свои деловые успехи и творческие способности. По словам организаторов, гостей мероприятия ждет яркая шоу-программа: красочные выступления, модные показы, музыкальные номера.
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