Военнослужащие Росгвардии стали серебряными призерами виртуальной велогонки «Игр будущего» в Казани

Прапорщики Гульназ Хатунцева и Диана Климова в составе спортивной команды города Тулы заняли второе место в виртуальной велогонке международного турнира «Игры будущего». Соревнования прошли в столице Татарстана — Казани. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

21 февраля в Казани стартовал международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», где в качестве одного из видов состязаний прошла виртуальная велогонка. Она проводилась на площадке казанского экстрим-парка «Урам» и включала в себя несколько дисциплин.

12 команд, в состав которых вошли призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из разных стран, соревновались за звание лучших. Награды разыгрывались среди смешанных команд, состоящих из двух мужчин и двух женщин.

В числе спортсменов команды Marathon Tula из города Тулы в виртуальной велогонке состязались представители спортивной команды Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации — росгвардейцы Гульназ Хатунцева и Диана Климова. Обе девушки — призеры престижных соревнований по велоспорту.

По результатам заездов команда Marathon Tula, в которой выступали росгвардейки из Центрального округа, заняла второе место. Победила белорусская команда Minsk, бронза досталась команде Italian Espresso из Италии.

— Мы очень рады, что получили приглашение на участие в крупнейших играх и стали своего рода первооткрывателями. Это очередная возможность прочувствовать новый формат состязания, проявить себя и выступить за честь своего города, а также спортивной команды Центрального округа Росгвардии, — поделилась впечатлениями от участия Гульназ Хатунцева.

— Наш вид спорта в целом очень инновационный, в нем много различных нововведений и нюансов, мы стараемся за всем этим следить, чтобы не отставать от соперников, быть лучшими. Хочется отметить, что здесь все полностью безопасно: нет риска падения, нет риска столкнуться с кем-то, единственные риски связаны с технической частью, — добавила Диана Климова.

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Анна Уржумова