Onic забрала третью карту на финале турнира по дисциплине MLBB
Индонезийская команда Onic забрала третью карту на турнире по дисциплине MLBB. Таким образом продолжив финальную серию. После третей карты Индонезийская команда Onec постепенно начинает догонять AP. BREEN.
На данный момент счет противостояния команд 2:1. После четвертый карты станет очевидно, либо AP. BREEN возьмет чемпионство, либо Onic может оформить невероятный камбэк. Ранее AP. BREN забрала вторую карту на финале турнира по дисциплине MLBB.
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