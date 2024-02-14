В Раифском монастыре состоится освящение иконы святителя Николая Японского

В Грузинском храме Раифского Богородицкого монастыря 16 февраля пройдет торжественное освящение иконы равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Икону написала супруга посла Японии в России специально для Казанской епархии.

Данная дата выбрана не случайно, поскольку именно 16 февраля, традиционно отмечается День памяти Святого Николая Японского, основателя православной миссии в Японии в 19 веке. Равноапостольный Николай Японский в Русской Православной Церкви считается покровителем всех спортсменов, тренеров и людей, занимающихся физической культурой и ведущих здоровый образ жизни.

Ранее в начале ноября Раифский монастырь посетил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки со своей супругой Хироко Кодзуки и сотрудниками посольства Японии в РФ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разил Самигуллин