AP. BREN забрала вторую карту на финале турнира по дисциплине MLBB
Филиппинская команда AP. BREN забрала вторую карту на турнире по дисциплине MLBB. Индонезийская команда Onec все еще остается в позиции догоняющего.
Ранее первая карта между командами была сыграна за 15 минут, в ней победу также одержала филиппинская команда AP. BREN.
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