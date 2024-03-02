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AP. BREN забрала вторую карту на финале турнира по дисциплине MLBB

19:32, 02.03.2024
AP. BREN забрала вторую карту на финале турнира по дисциплине MLBB
Фото: realnoevremya.ru

Филиппинская команда AP. BREN забрала вторую карту на турнире по дисциплине MLBB. Индонезийская команда Onec все еще остается в позиции догоняющего.

Ранее первая карта между командами была сыграна за 15 минут, в ней победу также одержала филиппинская команда AP. BREN.

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Разиль Самигуллин
Мероприятия Татарстан
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