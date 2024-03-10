Рустам Минниханов и Игорь Левитин наградили победителей международного турнира по настольному теннису

В поселке Богатые Сабы 7—10 марта состоялось торжественное закрытие международных соревнований по настольному теннису и XXII открытых лично-командных Республиканских соревнований. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, помощник президента России, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин и глава Сабинского района Раис Минниханов.



Турнир, включенный в официальный календарный план Минспорта России, проводится 22 года подряд. В этом году соревнования приобрели международный статус: в состязаниях участвовали 278 сильнейших спортсменов из России, Республики Беларусь, Таджикистана и Китая.

Рустам Минниханов поблагодарил участников турнира и организаторов за высокий уровень подготовки. «Мы проводим данное соревнование уже 22 года. Надеюсь, мы и впредь продолжим эту хорошую традицию и встретимся с вами в следующем году», — обратился раис РТ к спортсменам.

Игорь Левитин отметил, что рад присутствовать на ежегодном турнире, получившем международный статус. Помощник президента России поблагодарил всех спортсменов и рассказал о предстоящих Играх БРИКС, в рамках которых в Казани летом пройдут соревнования по настольному теннису.

В завершение Рустам Минниханов и Игорь Левитин наградили победителей и призеров турнира, а после посетили поселок Лесхоз и возложили цветы к памятнику Нургали Минниханова, заслуженного лесовода РСФСР и ТАССР, кавалера орденов «Знак Почета» и «Октябрьской Революции».

Ранее сообщалось, что в Богатых Сабах стартовали международные соревнования по настольному теннису и открытые лично-командные республиканские соревнования по этому виду спорта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин