В Казани пройдет региональный форум по маркетплейсам

12 апреля в Казани в ИТ-парке им. Башира Рамеева пройдет региональный форум по маркетплейсам и товарному бизнесу BIG E-COM FORUM 2024. Участников мероприятия ждет насыщенная программа. Более 15 экспертов электронной торговли поделятся своим опытом, успешными кейсами и дадут практические советы по развитию бизнеса. Также в рамках форума пройдет выставка сервисов и услуг поставщиков маркетплейсов.

Что вас ждет на форуме?