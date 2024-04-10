В Казани пройдет региональный форум по маркетплейсам
12 апреля в Казани в ИТ-парке им. Башира Рамеева пройдет региональный форум по маркетплейсам и товарному бизнесу BIG E-COM FORUM 2024. Участников мероприятия ждет насыщенная программа. Более 15 экспертов электронной торговли поделятся своим опытом, успешными кейсами и дадут практические советы по развитию бизнеса. Также в рамках форума пройдет выставка сервисов и услуг поставщиков маркетплейсов.
Что вас ждет на форуме?
- выступления топовых спикеров,
- возможность обменяться опытом с успешными селлерами,
- секреты вывода в топ товаров и ошибки,
- мозговой штурм (мастермайнд) с успешными селлерами в мини-группах,
- выставка сервисов и услуг поставщикам маркетплейсов,
- afterparty в кругу успешных, поставщиков маркетплейсов