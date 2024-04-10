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В Казани пройдет региональный форум по маркетплейсам

13:09, 10.04.2024

12 апреля в Казани в ИТ-парке им. Башира Рамеева пройдет региональный форум по маркетплейсам и товарному бизнесу BIG E-COM FORUM 2024. Участников мероприятия ждет насыщенная программа. Более 15 экспертов электронной торговли поделятся своим опытом, успешными кейсами и дадут практические советы по развитию бизнеса. Также в рамках форума пройдет выставка сервисов и услуг поставщиков маркетплейсов.

Что вас ждет на форуме?

  • выступления топовых спикеров,
  • возможность обменяться опытом с успешными селлерами,
  • секреты вывода в топ товаров и ошибки,
  • мозговой штурм (мастермайнд) с успешными селлерами в мини-группах,
  • выставка сервисов и услуг поставщикам маркетплейсов,
  • afterparty в кругу успешных, поставщиков маркетплейсов
Мероприятия

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