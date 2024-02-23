Команда Belarus стала первым победителем на «Играх будущего»

Команда Belarus стала первым победителем на «Играх будущего». 22 февраля в экстрим-парке «Урам» на соревнованиях виртуальных велогонок победу одержала белорусская команда Belarus. Спортсмены выиграли трофей состязания и призовой фонд в размере $52,500.

В четверг 12 команд соревновались в российском симуляторе WattAttack. Гонка прошла в четыре этапа, а именно индивидуальная гонка на время, гонка на выбывание, скретч с одним финишем (масс-старт), критериум (гонка с промежуточным финишем). Итоговое расположение мест определялось по сумме очков, которые набрали команды за четыре гонки.

Лучшими в этих соревнованиях стали Анна Терех (Belarus), набравшая 210 очков и Петр Рикунов (Marathon-Tula) — 200 очков. Их команды заняли две верхние строчки итогового протокола. Ранее Сбер провел «Звездный матч» по фиджитал-баскетболу на «Играх будущего».

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Разиль Самигуллин