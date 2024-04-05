Эксперты по недвижимости и тонкости искусства продаж: в Казани прошел образовательный проект Лекторий TRIBE.

В минувший четверг, 4 апреля, в Казани в Национальной библиотеке РТ прошел образовательный проект Лекторий TRIBE, посвященный искусству продажи на высокие чеки в секторе премиальной недвижимости. Мероприятие собрало ведущих экспертов в области элитного брокериджа, коммуникационных стратегий, девелопмента, психологии, архитектуры и дизайна.

Более двухсот участников мероприятия имели возможность взглянуть на свою деятельность совершенно под иным углом, благодаря живому общению с экспертами отрасли. Специалисты по недвижимости Казани получили ценные знания и инсайты, которые помогут им улучшить свои навыки и подходы к работе. Как отмечают организаторы, получился хороший качественный диалог на тему ключевых стратегий в секторе элитной недвижимости, которые призваны усилить профессионализм и репутацию.

