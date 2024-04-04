30 бизнес-леди Татарстана поборются за корону конкурса «Мисс и Миссис бизнес Россия»

В Казани состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс и Миссис бизнес Россия». Мероприятие собрало более 140 гостей, в том числе официальные лица, жюри, почетные гости и партнеры. Всего заявки на участие подали более 60 бизнес-леди Татарстана, из них выбрали 30 лучших участниц. Основные критерии, по которым оценивали конкурсанток, успешное ведение собственного бизнеса, презентация личного бренда и решительность.

На торжественном открытии конкурса гостей ждали музыкальные выступления, модные показы, фокусы и иллюзии. Зрители особо отметили организацию и качество выступлений, подчеркнув, что Татарстан установил высокие стандарты в этом конкурсе.

Сейчас участниц конкурса ждет череда мастер-классов и отборочных этапов. Имя победительницы регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс и Миссис бизнес Россия» озвучат на торжественном финале, который состоится 27 апреля в бальном зале ТРК «Корстон».