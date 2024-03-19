В Казани выберут лучшего учителя года Республики Татарстан — 2024

В Казани 22 марта станет известно, кто из учителей победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года». Ранее в Казани прошел городской этап соревнований, в котором приняли участие 125 педагогов. Они состязались в 14 номинациях.

Конкурс проходит в столице Татарстана с 18 марта. В полилингвальном комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию» соревнуются 42 педагога, которые победили на зональных этапах. Это учителя начальных классов, математики и информатики, русского языка и литературы, английского языка, физики, химии, истории, информатики, физической культуры.

В это же время в гимназии №179, Центре образования Ново-Савиновского района, проходят соревнования среди 20 молодых учителей. Среди участников есть преподаватели начальных классов, математики, русского языка и литературы, английского языка, физики, химии, биологии, истории и обществознания.

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Разиль Самигуллин