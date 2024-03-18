Государственный академический симфонический оркестр Башкортостана представит ежегодный гастрольный тур

В Казани на сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева 3 апреля в 18.30 состоится концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан. Прозвучат произведения Клода Дебюсси и Отторино Респиги, а также премьеры — сочинения Дмитрия Крюкова «Легенды древнего Урала» и Концерт для кларнета с оркестром. Солист — Артур Назиуллин. За дирижерским пультом — Дмитрий Крюков.

С этой же программой оркестр выступит 5 апреля в Набережных Челнах и 6 апреля в Нижнекамске. Завершатся гастроли выступлением на II Рахманиновском фестивале 7 апреля в 18.00 в Удмуртской государственной филармонии.

Ранее руководитель регионального общественного благотворительного фонда развития исполнительского искусства РТ Sforzando, главный дирижер оркестра театра им. Г. Камала Данияр Соколов рассказал в интервью о том, чем отличаются музыканты из Казани и из других районов республики.

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Разиль Самигуллин