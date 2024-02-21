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В Казани завершилась церемония открытия «Игр будущего»

21:05, 21.02.2024
В Казани завершилась церемония открытия «Игр будущего»
Фото: Платонов Максим

В Казани завершилась церемония открытия «Игр будущего». На самом мероприятие было продемонстрировано шоу, в котором гости мероприятия могли увидеть то, каким будет выглядеть будущее, а именно на сцене показали перформанс с участием роботизированных собак, умную библиотеку, в которой можно будет пообщаться с выдающимися учеными, а также систему здравоохранения будущего с умными сканерами человеческого тела.

В том числе зрители увидели транспортную систему будущего, которая состоит из высокоскоростных шаттлов. Под конец открытия прозвучала песня, которая была исполнена под музыку российского DJ артиста SMASHa.

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Разиль Самигуллин
Мероприятия Татарстан
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