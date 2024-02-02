Подведены итоги XIII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье

Фото: предоставлено коммуникационным агентством «АГТ-Приволжье» для realnoevremya.ru

Лучшим коммуникационным проектом ПФО стал «Понаехали!» на «Арт-Пермь»: перезагрузка художественной выставки-ярмарки с 25-летней историей» (Выставочный оператор PRO EXPO, г. Пермь).

1 февраля в Нижнем Новгороде состоялись финальные мероприятия XIII Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье. В течение дня прошли публичные защиты 28 проектов из 9 регионов ПФО. Лучшими, по оценке профессионального жюри, стали:

Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты «Экомарафон. Несу добро городу» (Торговый центр «МЕГА Самара»)

Корпоративные коммуникации

«Конкурс видеороликов для дилерской сети ЧЕТРА «Сервисный специалист — человек и профессионал» (ООО «ЧЕТРА», г. Чебоксары)

Авторы всех проектов-финалистов данной номинации получили подарки от партнера премии — Концерна «Росэнергоатом».

Маркетинговые коммуникации

«Понаехали!» на «Арт-Пермь»: перезагрузка художественной выставки-ярмарки с 25-летней историей» (выставочный оператор PRO EXPO, г. Пермь)

Коммуникации в благотворительности

«Добромобиль» (Современные транспортные технологии, г. Нижний Новгород)

Продвижение государственных и общественных программ

«Форум для онкологических пациентов и их родственников «Ради жизни» (Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава Чувашии, г. Чебоксары)

Развитие и продвижение территорий

«Культурный забег РУТС» (агентство «Рейтинг», г. Нижний Новгород)

Культурно-просветительские проекты

«Научно-популярный проект о русском языке и лингвистике «Изборник» (Научно-популярный проект о русском языке и лингвистике «Изборник», г. Самара).





«Проектов много, но защиты прошли энергично: все потому, что работы были интересные и разноплановые. Как всегда, в финал вышли самые вовлеченные, самые азартные и профессиональные специалисты по коммуникациям», — отметила исполнительный директор Премии Анна Айзенштадт.

Все участники финальной церемонии получили Дипломы, уникальные книги «50 лучших проектов «Серебряного Лучника», а также памятные подарки от Горьковского автомобильного завода и корпорации «Росэнергоатом».

Лидером по итогам зрительского голосования стал проект «А был ли арабский конфликт?» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары).

Проект «Молодой. Четвертый. Российский» (Балаковская АЭС, г. Балаково) удостоился специального приза от жюри.

Согласно правилам Премии ежегодно определяется лучший региональный проект, который входит в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник». По результатам обсуждения работ и голосования экспертов Гран-при получил проект «Понаехали!» на «Арт-Пермь»: перезагрузка художественной выставки-ярмарки с 25-летней историей» (Выставочный оператор PRO EXPO, г. Пермь). 20—22 марта 2024 года авторы проекта выступят с презентацией в финале Национальной премии «Серебряный Лучник» в Москве и смогут побороться за главный приз — статуэтку «Серебряного Лучника».

Напомним, что XIII сезон Региональной премии стал рекордным по количеству поданных заявок: всего на сайте «Серебряный Лучник» — Приволжье зарегистрировались более 100 участников из всех 14 регионов ПФО. Больше всего проектов предложили Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская, Самарская и Саратовская области. Традиционно лидером по количеству заявок стала номинация «Культурно-просветительские проекты» (27 проектов). Второе место поделили номинации «Развитие и продвижение территорий» и «Продвижение государственных и общественных программ» (17 заявок). Популярной оказалась и номинация «Маркетинговые коммуникации», собравшая 15 проектов. В связи с большим числом участников было решено допустить к соревнованию в каждой номинации не троих, как обычно, а четверых конкурсантов. Экспертное жюри отобрало в шорт-лист 28 проектов. Финалистами стали представители Уфы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Кирова, Перми, Казани, Самары, Саратова, Балаково, Саранска, Березников, Оренбурга, Ижевска и Москвы (проект реализован в Уфе).