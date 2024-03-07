В МИД РФ прошла встреча с послами стран Организации исламского сотрудничества.

На встрече присутствовали Чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств в России, Правительство Российской Федерации, Правительство Республики Татарстан, Духовные управления мусульман и представители других религиозных объединений.

Обсудили итоги работы Группы стратегического видения в 2023 году и перспективы на 2024. Особое внимание было уделено специальному мероприятию Группы «Россия — Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие», которое пройдет 16 мая 2024 года в Казани в рамках юбилейного XV Международного экономического форума KazanForum 2024.

От Министерства иностранных дел Российской Федерации на мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

«Роль несущей конструкции в отношениях между Россией и ОИС играет Группа стратегического видения под руководством Главы Республики Татарстан Рустама Нургалиевича. Она служит инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между Россией и исламским миром. По сути, это уникальная площадка межрелигиозного диалога, которая нацелена на защиту традиционных ценностей, а также на укрепление взаимопонимания между русской православной церковью и мусульманскими организациями. В середине мая в Казани состоится очередной Международный экономический форум «Россия-Исламский мир: KazanForum». Его итоги придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству в торогово-экономической сфере. Будем рады видеть представительные делегации ваших стран в гостеприимной столице Татарстана»- сказал Андрей Руденко.

Видеоприветствие направил участникам встречи заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Оргкомитета Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин: «В настоящее время взаимодействие России и Организации Исламского сотрудничества достигло уровня партнерских отношений. Для нас особенно ценно, что исламские страны в условиях враждебных действий западных государств поддержали политику России, направленную на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, можно с уверенностью говорить, что наше экономическое сотрудничество открывает всё новые перспективы. Об этом свидетельствует и рост товарооборота России с государствами ОИС. Такие успехи оказались возможными во многом благодаря регулярным совместным мероприятиям, в том числе Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum». Он зарекомендовал себя как эффективная площадка для установления доверительных контактов России с исламскими странами».



Раис (Глава) Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов на встрече с послами подчеркнул, что встречи в таком формате в Министерстве иностранных дел России стали уже традиционными.



«В сегодняшнее непростое время, в условиях кризиса в международных отношениях наше сотрудничество приобретает особую значимость», — отметил в своем выступлении Рустам Минниханов, отдельно остановившись на предстоящем в мае Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», решением Президента России Владимира Путина с прошлого года Форум проводится в федеральном статусе.

В 2023 году в Форуме приняли участие свыше 16 тысяч человек из 80 стран мира и 86 российских регионов. В мероприятии участвовали руководители более 40 дипломатических миссий. Сегодня сформирована насыщенная деловая программа предстоящего форума. Рустам Минниханов пригласил всех на KazanForum в мае текущего года.

Также перед послами выступила Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, Член Федерального Организационного комитета, Секретарь Республиканского Организационного комитета KazanForum Талия Минуллина.

«Нас ожидает 200 мероприятий. Назову только основные: заседание Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», 3 дня деловых сессий, заседание ЮНЕСКО, пленарное заседание, халяльная торговая ярмарка, показ исламской моды. Так же уже четвертый год проводим Форум торгово-промышленных палат. Планируется проведение межправительственных комиссий и рабочих групп Палестины, Пакистана, Кувейта, Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии. Запланированы отдельные круглые столы с Малайзией, Катаром и Азербайджаном. В выставке экономических достижений и о планах развития уже принимают участие в этом году Иран, Египет, Турция, Индонезия, Малайзия, Азербайджан и Туркменистан», — рассказала в своей презентации Член Федерального Организационного комитета Талия Минуллина.

ХV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет 14-19 мая 2024 года в Казани.