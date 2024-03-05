Аудиоспектакль и другие мероприятия в честь Года семьи пройдут в Казани

Фото: Максим Платонов

Начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина анонсировала проект концепции развития Управления ЗАГС города Казани «Казань — территория крепких и счастливых семей» на 2024 год. В его рамках в Казани планируются аудиоспектакль, парад семей и интерактивные мероприятия.

В Год семьи в России ЗАГС Казани организовал аудиоспектакль-экскурсию по Центру семьи «Казан» «Путь к любви, или Вы не должны были этого слышать». В разработке приняли участие Казанский ТЮЗ и Дирекция парков и скверов Казани. Запуск пройдет в мае 2024 года, запись будет доступна всем желающим, заверила Студеникина. Также Управление ЗАГС организует теле- и радиоэфиры с подачей познавательной статистики, национальной тематикой и ведением интерактива с призами.

В рамках проведения федерального проекта «Всей семьей» желающие семьи могут получить познавательные или развлекательные задания для проведения совместного досуга. По итогам фотоотчета в конце марта пройдет награждение активных семей ценными призами.



В рамках проведения федерального проекта «Всей семьей» желающие семьи могут получить познавательные или развлекательные задания для проведения совместного досуга. Ишмухаметов Руслан / realnoevremya.ru

Парад семей «Да здравствует семья» впервые пройдет в Казани 15 мая, в Международный день семьи. В торжественной церемонии примут участие первые лица РТ и 500 пар по категориям: семьи-долгожители, семьи-династии, многодетные и молодые семьи. Организатором стала мэрия Казани. В торжественной церемонии примут участие актеры Михаил Пореченков, Константин Хабенский и другие.

8 июля, в День семьи, любви и верности, пройдет большой ежегодный праздник, на котором памятные медали получат лучшие семейные пары, воспитавшие достойных детей.

Также мероприятия пройдут в День защиты детей 1 июня, в День матери и День отца.

Комитет по делам детей и молодежи города, ЗАГС Казани и Фонд поддержки детей, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях, проведут интерактивные проекты.

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Аделия Сафина