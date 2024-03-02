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Матч по фиджитал Speedrunу на «Играх Будущего» снимало около 30 видеокамер

20:33, 02.03.2024

Сегодня в Гала матче встретились российская команда SpeedRussians и интернациональная MoonShiners. Борьба была упорной, однако со счетом 9:8 победу одержала команда из России. Данный матч по фиджитал Speedrunу снимало около 30 видеокамер. Такое количество камер выбрано не случайно, благодаря ним удается почувствовать всю динамику и детали игры. Об этом сообщает «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Для съемок различных соревнований на «Играх Будущего» используется специальная передвижная студия.

Трансляции соревнований посмотрели более 2 млрд раз в 107 странах мира. Организаторы отмечают, что в столице Татарстана используются все медиа технологические новинки. Именно благодаря новым технологиям весь мир увидел триумф региональной сборной на соревнованиях по гольфу.

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Разиль Самигуллин
Мероприятия Татарстан
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