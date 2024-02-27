Татарстан примет иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи в Татарстане будет открыта для иностранных участников. Республика примет около 100 делегатов из 55 стран в рамках маршрута «Жить и работать в России». Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Иностранные гости смогут познакомиться с культурным наследием и традициями Татарстана, его экономическим потенциалом и разнообразием народов.

Планируется проведение дискуссий, культурно-познавательных мероприятий, экскурсий по знаковым местам республики, а также знакомство с национальной кухней.

Региональная программа стартует 13 марта и продлится до 16 марта.

Каждый участник посетит один из 30 крупнейших городов по разработанным маршрутам, остановившись на три дня в Москве для участия в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Министр подчеркнул, что Татарстан имеет богатый опыт проведения международных мероприятий и активно сотрудничает с Академией молодежной дипломатии РТ.

Он выразил уверенность в успешной организации программы для иностранных гостей и надеется на продуктивное общение и обмен опытом между участниками.

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Анна Уржумова