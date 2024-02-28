В Казани пройдет конференция Логистика Будущего

14 марта в Казани состоится международная конференция «Логистика Будущего», которая объединит ведущих игроков отрасли. Мероприятие пройдет на площадке отеля «Корстон».

Сегодня спрос на складские площади в Казани существенно превышает предложение. По итогам прошлого года столица Татарстана вошла в тройку лидеров России по этому показателю. Спрос на склады в городе оценивается в 700 000 кв. м. На фоне дефицита в Казани стремительно растут ставки аренды, которая сегодня в среднем оценивается в 9 020 кв. м. Это фактически больше, чем в Москве.

Об особенностях и перспективах развития рынка складской логистики поговорят конференции «Логистика Будущего» в Казани. Участники обсудят вопросы дефицита и нового строительства складов, ажиотаж вокруг автоматизации логистических центров, цифровизации, острые проблемы с дефицитом персонала.

Директор по развитию автоматизированных решений COMITAS Дмитрий Геллер поднимет тему «Автоматизировать ли склад и как? Про GTAI». О машинном интеллекте на службе вашей логистики проинформирует Иван Денисов, CEO & owner GTLogistics. Про тренды на рынке WMS и о том, как в современном зоопарке решений сделать верный выбор, расскажет Дмитрий Есипов из LOGAREON.



Владимир Лыков из EME представит инновации в автоматизации — пятое поколение WMS. О трансформации рынка автоматической идентификации расскажет Алексей Абанин, Scancode. Иосиф Стибло, «Группа ПОЛИПЛАСТИК», поделится, как снизить риски повреждения складского оборудования и травматизма на складе.

Свои складские проекты на «Логистике Будущего» в Казани презентует Елена Хвостенко, «Ромекс Group».



Кроме того, в рамках конференции в Екатеринбурге запланирована практическая экскурсия на склад OZON. Каждый делегат конференции «Логистика Будущего» получит уникальное издание — отраслевой гид-путеводитель «Склады РФ — 2024». В издании аккумулирована информация о качественных складских площадях в России.



Как информируют в оргкомитете, в 2024 году пройдет 11 конференций «Логистика Будущего» в России и странах СНГ — Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Киргизии.

