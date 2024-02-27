Молодежь из Татарстана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Молодежь из Татарстана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. В этом году республику на фестивале представят 225 делегатов. Об этом сообщает Министерство по делам молодежи.

Сегодня утром участники делегации республики, среди которых представители 17 районов и городов республики, включая студентов, предпринимателей, молодых ученых и представителей сельской молодежи, выехали в Сочи.

Наша делегация примет участие во всех 15 направлениях фестиваля, таких как международное сотрудничество, медиа, спорт, культура, образование и бизнес.

«Мы провели очный этап отбора и уверены, что наши делегаты достойно представят республику», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Перед отъездом министр провел встречу с участниками делегации, пожелав им активности, новых знакомств и успешной реализации проектов на фестивале.

Участники фестиваля выразили свои ожидания и надежды от участия в событии, подчеркнув его важность для обмена опытом и личностного роста.

Фестиваль стартует 1 марта по указу президента Владимира Путина и соберет более 20 тысяч молодых лидеров из различных областей, включая образование, науку, культуру, спорт и бизнес.

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Анна Уржумова