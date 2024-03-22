Профессиональная IT-конференция Merge вновь собирает ведущих российских специалистов в Иннополисе

20—21 апреля в Иннополисе пройдет Merge — IT-событие, которое объединит представителей различных сфер IT на одной площадке. Площадкой конференции станет Университет Иннополис. Более 2000 разработчиков, маркетологов, digital-дизайнеров, менеджеров, HR-специалистов со всей России встретятся, чтобы обсудить актуальные тренды мира IT и поделиться своими успешными кейсами.



Сфера информационных технологий необычайно многогранна и не ограничивается типичными IT-профессиями. Именно этой идеей и вдохновлен Merge. В рамках конференции пройдет 7 тематических направлений: разработка, маркетинг, управление, HR, IT-рынки, карьера и образование в IT, тренды. Такая мультипрофессиональная концепция позволит участникам конференции найти полезную для себя информацию. Начинающие специалисты смогут познакомиться с различными сферами IT и понять, какая из них им наиболее близка, а опытные профессионалы повысят свою экспертность за счет представленных практических кейсов и свежих идей от профессионалов индустрии.

«У ИТ- и диджитал-сообщества есть большая потребность в нетворкинге и обмене лучшими практиками, поэтому офлайн-конференции, такие как Merge, очень важны для отрасли. Именно на таких мероприятиях зарождаются новые проекты и коллаборации, знакомятся лидеры рынка, а студенты и начинающие специалисты определяются со своим профессиональным треком. Круто, что Merge проходит именно в Иннополисе — точке притяжения и месте силы для айтишников и диджитал-специалистов со всей России», — поделился Сергей Гребенников, директор РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций).

Конференция Merge соберет на своей площадке более 170 спикеров-практиков из крупнейших российских и международных IT-компаний: свое участие в качестве докладчиков уже подтвердили представители «Яндекса», СБЕР, «Тинькофф», Ozon Tech, X5 и другие. Помимо сильных и информативных выступлений, участников ожидают интерактивные форматы: практические мастер-классы и воркшопы, а также оживленные круглые столы.

В 2021 и 2022 годах конференция Merge уже собирала на площадке Университета Иннополис лидеров IT-индустрии из более 60 городов России. На два дня IT-город уже становился площадкой для обмена опытом ведущих российских экспертов в сфере информационных технологий.

