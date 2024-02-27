Роботы на «Играх будущего» весили около 100 кг

В казанском цирке прошел финал «Битвы роботов», на ринге встретились роботы российской и индийской команд. Участники отметили, что каждый робот по своему уникален. Также сообщается, что роботы весят около 100 кг и могут развивать скорость до 20 км/ч. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

На бой роботов дается 3 минуты, главная цель вывести из строя робота соперника.

Робототехники из Индии рассказали, что их робота собирали больше года. Возможно, это и помогло их команде победить. Поскольку дуэль роботов завершилась тем, что индийский робот протаранил своего оппонента в борт, а тот после этого загорелся.

Главной особенностью казанского турнира роботов стал ИИ, который, по просьбе ведущего, рассказывает зрителям об участниках поединка. Победитель в лице команды из Индии получил приз в размере $175 тысяч, участники рассказали, что свой выигрыш потратят на развитие робототехники у себя в стране.

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Разиль Самигуллин