Президенты Ассоциации женщин Африки и Международного форума БРИКС примут участие в женском треке KazanForum 2024

Трек «Женский взгляд» на ХV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» соберет на своей площадке известных зарубежных спикеров из почти 80 стран мира.

В треке планируют принять участие:

Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд (Индия);

Президент Ассоциации женщин Африки, мэр г. Афанлум Мейанге Эпсе Ноа Мраи Анжель (Камерун);

основатель и креативный директор бренда Kanzi Raghda Taryam (ОАЭ);

Samira Maatouk — владелица и Председатель Дома Samira Maatouk (ОАЭ — Ливан) и другие.

Эксперты в течении трех дней, с 15 по 17 мая, обсудят темы: «Роль женщины в политике», «Традиционные семейные духовные ценности — ресурс развития экономики», «История успеха: личный опыт», «Исламская мода: национальные мотивы и аксессуары», «Женщины за здоровое общество: передовые идеи, проекты, технологии, объединяющие страны». В организации трека принимают участие Евразийский женский форум, Союз женщин России, объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» в Государственном Совете республики Татарстан.

Площадку «Женского взгляда» ежегодно готовят по-особенному. Павильон для трека создается с большим трепетом и с особой тщательностью подбора декораций. К примеру, в 2023 году стенды были декорированы живыми цветами. А на KazanForum-2024 павильон превратят в зал библиотеки, что символично, ведь Россия признана одной из самых читающих стран мира.

Также в рамках форума пройдет конференция «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов», заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», Международная выставка «Russia Halal Expo 2024», представляющая собой выставку инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также международная торговая ярмарка Kazan Halal Market.

Напомним, KazanForum 2024 пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо».