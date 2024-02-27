На Всемирном фестивале молодежи построят отдельный павильон Татарстана

Республика Татарстан в числе пяти регионов России, которые получили разрешение на создание собственного павильона на мероприятии. Об этом сообщает министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Помимо Казани отдельными павильонами также будут представлены Москва, Белгород, Нижний Новгород и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В павильоне Татарстана пройдут различные мероприятия, включая мастер-классы, киновечера, встречи и активности вместе с другими регионами.

Особое внимание будет уделено национальному празднику — Сабантую.

Всемирный фестиваль молодежи начнется 1 марта и будет проводиться в рамках указа президента Владимира Путина о развитии международного молодежного сотрудничества.

Мероприятие соберет 20 тысяч молодых лидеров из различных областей, включая образование, науку, культуру, спорт и бизнес. В этом году фестиваль примет в шесть раз больше участников, чем два года назад, в том числе 10 тысяч иностранных гостей.

Федеральная территория «Сириус» превратится в город молодежи мира, где соберется более 90 тысяч человек, включая участников, волонтеров, экспертов и журналистов из различных стран.

Организаторами фестиваля выступают Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь») и дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

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Анна Уржумова