Наталья Гилазева: «Хочется почаще выключать телефон, компьютер и… выспаться»

«Реальное время» спросило бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Наталья Гилазева, исполнительный директор фонда «Альпари», говорит, что за 12 лет впервые видит такой подъем благотворительных инициатив и такую активную поддержку их со стороны города. Сама она планирует увеличить число проектов своего фонда и научиться управлять ими так, чтобы уделять больше времени семье.