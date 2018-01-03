Наталья Гилазева: «Хочется почаще выключать телефон, компьютер и… выспаться»
Чего жду от 2018-го: исполнительный директор фонда «Альпари» хочет прийти в 2018 году к балансу между работой и личной жизнью
«Реальное время» спросило бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Наталья Гилазева, исполнительный директор фонда «Альпари», говорит, что за 12 лет впервые видит такой подъем благотворительных инициатив и такую активную поддержку их со стороны города. Сама она планирует увеличить число проектов своего фонда и научиться управлять ими так, чтобы уделять больше времени семье.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Честно говоря, я зациклена на работе, и самые яркие события у меня связаны с деятельностью фонда. В феврале я стала исполнительным директором, это важное событие для меня. Правда, стопроцентно положительным назвать его я не могу, все-таки я больше люблю работать на проектах как специалист, а сейчас прибавилось бумажной работы. Неожиданно и приятно оказалось получить награду из рук мэра на форуме «Добрая Казань», нас не предупреждали, это оказалось неожиданным. Уже 12 лет мы все время занимается благотворительностью, и кажется, что объем работы не очень заметен со стороны. Но оказывается, это не так. Еще одно важное событие 2017 года в том, что наши волонтеры — а это в основном взрослые люди — стали приводить с собой на мероприятия фонда своих детей. Мне было очень приятно осознать, что они не только сами доверяют нам, но и прививают своим детям культуру благотворительности, это очень важно.
- 2. С какими ожиданиями и желаниями вы вошли в этот год?
— чего ждете для своего дела
Каждый год мы прибавляем к проектам фонда минимум два новых, и это при том, что количество наших сотрудников не увеличивается. В этом году мы пока не выбрали, какие проекты запустим, за новогодними хлопотами не было времени решить, и мы будем это делать в каникулы. Пока выбор идет между пятью проектами, которые мы уже давно обдумываем.
Один из проектов — это ранняя диагностика заболеваний. Это особенно важно для родителей особенных детей. К сожалению, по статистике, риск рождения в таких семьях ребенка-инвалида повышенный. По нашей задумке, они смогут получить консультацию коллектива специалистов, такой опыт уже есть, в одной из семей благодаря ранней диагностике удалось обеспечить коррекцию ребенка, и он растет таким же, как его сверстники.
Фото gazetakaszubska.pl
По другому проекту мы задумали мобильный реабилитационный центр для детей-аутистов. В стационарных центрах им уже доступен аппарат «Томасис», который очень хорошо показывает себя в коррекции поведения у детей с аутистическим спектром. С мобильным центром мы сможем увеличить охват семей — специалисты будут ездить к таким семьям и обучать родителей применять этот метод.
Еще мы мечтаем, чтобы наши дети-инвалиды смогли посещать обычные спортивные залы и бассейны. Много ли вы видели таких в фитнес-залах? Конечно, нет. Потому что часто семьям, где растут дети-инвалиды, абонементы не по карману. Поэтому своей задачей мы видим договориться с залом, который сможет обеспечить финансирование, и собрать группу, в которой дети могли бы совместно заниматься, общаться друг с другом и социализироваться. Другой вариант реализации этой идеи — открытие спортивного зала. Совместно с администрацией Советского района мы планируем оборудовать помещение специальными тренажерами — они могут быть б/у, но в рабочем состоянии, и их можно попросить у спортивных школ — чтобы люди с особенностями в развитии могли свободно заниматься. У нас очень много заявок на индивидуальное реабилитационное оборудование для детей, а бывает так, что оно стоит дома и используется только одним ребенком. Это, конечно, тоже важно, но превращать квартиру в спортивный зал не стоит — ребенку нужно время и на отдых. А в это время кто-то другой сможет позаниматься.
— для своей семьи и себя лично
2018 год для меня лично должен стать годом, когда я смогу найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы посвящать больше времени семье. Я мама маленьких детей, моей младшей дочке 3 года, и она, можно сказать, вместе со мной волонтерит на мероприятиях. Но, едва заговорив, она стала просить меня: «Мама, убери телефон. Мама, выключи компьютер». Я подсчитала: в 2017 году большинство моих выходных дней были рабочими. Это то время, которое я, к сожалению, забрала у своей семьи.
— для нашей страны и города
Мне очень нравится, что происходит в нашем городе. Для тех, кто не находится внутри процесса, это, должно быть, не очень заметно, но я хорошо вижу, какая классная тенденция у нас наметилась. Сейчас практически любая группа нуждающихся может рассчитывать на помощь. Сама являясь приемным родителем, я вижу, какая помощь оказывается приемным семьям. Мне радостно, как решился вопрос Рустема Хасанова с фондом «День добрых дел» (его фонду выделены помещения под проект обеспечения нуждающихся одеждой и обувью «БлагСклад», — прим. ред.). Знаю, как много инициатив озвучивается на совещаниях, и постепенно они обретают реальность. Так вот по этой тенденции можно сделать вывод, что в 2018 году появится много новых прекрасных благотворительных проектов на уровне города. Раньше этого не было, и тенденция меня очень радует. Мне нравится, что мой коллега Рустем Хасанов озвучивает основные проблемы нашей сферы. Это правильные вещи. В частности, в Казани 3000 некоммерческих организаций, как я подслушала на «Доброй Казани», — это очень много, и я надеюсь, что участники инициатив все чаще будут объединяться и усиливать друг друга.
Фото kzn.ru
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Сон, счастье, вдохновение. Сон — потому что для меня это слово — синоним слова «отдых», как мама трехлетнего ребенка я только недавно стала спать по ночам. Вдохновение — потому что Новый год, есть ощущение волшебства, и это меня мотивирует. Мне не интересно любоваться, как работает вставший на рельсы проект, мне интересно — что дальше, что я могу сделать для тех, кто вновь и вновь к нам обращается. Это очень много людей. Счастье — потому что зима, а я ее очень люблю. Мне нравится, как украшен наш город, можно кататься, проводить время с родными.
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Совет: про сон лучше совсем не думать - помогает)))