Ильдар Аюпов: «Ситуация с татарским языком стала для многих точкой кипения»
Чего жду от 2018-го: основатель проекта «Әлбәттә» о том, что его потрясло в 2017-м и чего он ждет от 2018 года для своего дела, семьи и страны
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Ильдар Аюпов, основатель проекта «Әлбәттә», руководитель дизайн-студии «Теория», говорит, что его удивило, как в прошедшем году разворачивалась ситуация вокруг татарского языка и что происходило с криптовалютой. Что касается надежд, то он желает родной республике «приземленных инноваций».
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса. Ответы у каждого очень разные.
- Что вам больше всего запомнилось в 2017 году? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
В рамках Татарстана больше всего запомнился подъем национального движения, в особенности активность молодых татар. Причиной послужило то, что выросло поколение, которое не выпускало национального пара во время суверенитета 90-х. С другой стороны, это совпало с известными событиями, подогревшими самоидентификацию. А ситуация с татарским языком стала для многих точкой кипения (казалось бы, почему не отказ от договора о разграничении полномочий?). Запомнились все события, связанные с отменой татарского, но больше всего — это единогласное и безмолвное голосование в Госсовете (в ноябре 2017-го Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за проект постановления, предусматривающий добровольное изучение в школах государственного татарского языка в объеме двух часов в неделю. Принять проект «без прений и вопросов, чтобы не возбуждать общество», предложил спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин, — прим. ред.). Это было противно, какие бы внутренние процессы там ни шли.
В масштабах России запомнился позор с олимпийцами. Иначе как позором это назвать трудно. Оправдывать это «наездом» на Россию тоже странно. Похоже, постулат о том, что мы окружены врагами, серьезно воспринимается большим количеством людей. Я рад, что спортсмены все-таки едут. Хорошо, что им не запретили.
Фото ntv.ru
В мире больше всего запомнилась история с биткоином. Это отличный пример для фразы «критики будут посрамлены». Причем я сам также был в их числе. Еще удивительно, как такие истории возникают. Ведь это не результат бизнес-плана и не сиюминутная идея. Органически возникшая система уже превратилась в актуальную реальность, которая к тому же напомнила об абстрактности любых денег. Очень интересно, что будет с биткоином в 2018 году.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год?
— Чего ждете для своего дела?
— Все, что могу сказать о нашей студии, так это то, что в новом году «Теория» изменится.
— Для своей семьи и себя лично?
— Для своей семьи не жду ничего особенного. У меня трое маленьких сыновей. Желаю, чтобы все было хорошо и они были здоровыми и такими же любопытными.
— Для нашей страны?
— Для страны хотелось бы кардинальных изменений. Такой длинный застой и отсутствие чего-то нового гнетет. Однообразие и монотонность.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какими бы они были? Почему?
Давайте опять поделим на три.
Для Татарстана я бы выбрал слово «инновации». С одной стороны, не могу нарадоваться тому, как по всем направлениям Татарстан показывает хорошие результаты, если сравнивать с другими регионами. С другой стороны, «инновации» у нас в основном связывают с информационными технологиями. Но, по моим наблюдениям, крупнейшие ИТ-компании республики — это аутсорс-гиганты, работающие на зарубежные проекты. То есть хорошо, что они создают рабочие места, но что полезного с такой работы республике? Поэтому очень хотелось бы приземленных инноваций: как сделать асфальт дешевле, как решить вопрос «цена-качество» в медицине и т.д., а не строить беспилотный «КАМАЗ».
Фото Олега Тихонова
Для России вместо слова я бы выбрал вопрос «Чтобы что?» Подобных вопросов нам сильно не хватает при принятии решений.
Для мира это было бы слово «машинное обучение» и все рядом лежащие понятия. Я думаю, что в ближайший год мы увидим много новых примеров использования обработки больших данных и будем поражены. Ведь сейчас нейросети используют поверхностно — делают то, что первым приходит на ум.
комментарии
Можете сами найти цитаты в Интернете.
Ибо исключительно для развала и уничтожения России её и рвали на куски.
- Знаешь, Сара, ну, неудобны было кричать СССР для русских!
Тогда все татары - потомки оккупационной монгол-татарской администрации, и в стане онЕ вообще на птичьих правах, а ни какие ни коренные.
Так что у всех батырОв нынче дилемма.
1. Если они чингизиды, то в регионе они потомки иноземных оккупантов.
2. А если - коренные, то ихнего ига не было, и онЕ в России - спица в колесе.
А потом , сказка вновь повторяется с привлечением общей конструкции объединения с уже существующим , но несколько обновлённым и как всегда не всеми воспринимаемыми! Условия меняются , названия меняются , но суть всегда остаётся прежней, отличие от других империй, желание сохдат единый народ и попытки смирения его перед властью!
14:10 исконная территория
По каким критериям они "делятся"?! На каком основании? Это всё глупости , не стоит ими мозг свой "забивать".Такой "делёж" не может быть осуществим силами и способностями 140 миллионного российского народа, это "надо "попросить со стороны и кому , это надо.Всех поделят и разложат по территориям! Наверняка желающих в стране не найдётся желающих на такой исход, так лучше нужно думать о том , как всем гражданам жить стало в благополучии там, где они в своей общей Родине живут и захотят пребывать ! Речь может только об уважении своих гражданских прав!
Там процентное соотношение наций - один в один Россия.
А желающих записаться в немцы - толпа на два фатерлянда.
29 ноября на сессии было зарегистрировано 77 депутатов,а в голосовании приняли участие 71(смотрите сайт Госсовета). А 6 депутатов,не согласившись отменой дискуссий, отказались принять участие в голосовании. Все они изъявили желание выступить после информации прокурора и спикера,но им было отказано в этом.
То еврей-националист оскверняет иудейские могилы на Арском кладбище.
То больной человек несколько раз подряд оскверняет сельское мусульманское кладбище.
То неизвестные вандалы надругались над могильными камнями с фотографиями на Старо-Татарском кладбище.
А уж горящие деревянные кресты на Арском кладбище уже давно никто и не замечает.
Все трупы сжигать и по ветру рассеивать, чтобы не давать повода что-то сломать.
Позора вообще много, но позор у всех свой.
То все могилы лет через 50-70 раскапывают.
Кости изымают и перемешивают как придётся.
Далее это либо сырьё для удобрения, либо для оврага.
Чего из этого ассорти могёт воскреснуть, даже Господь, на эту тему, наверно, не думал.
Это игра в валюты, т.е. виртуальная валюта без применения в действительности.
Если представить , что вдруг мир лишился всех валют и надо начинать с нуля, то все равно эквивалентом будет золото, драгоценности , земля и другие реальные богатства.
Вам, за это, любые алмазы и ракушки тогда отдадут.
А рвать Россию за ради мелкой кучки нац чудаков никто больше не даст.
Главный положительный результат для татар от всей этой не самой еще крутой истории с языками - это прощание с иллюзиями.
Государственное управление в области этнических вопросов, культуры, языков - это курс на их нивелирование, растворение среди "великого могучего" языка. А региональная власть во всех ее ветвях - всего лишь часть этой системы.
К тому же разжиревшая раздраженное и беднеющее население, кинувшая не единожды, том числе вкладчиков банков и тд.
И посеять зерна раздора между народами у власти не получается.
Трудно, конечно, без административного ресурса, но, может, и правда к лучшему - не завися от тех, кто ведет двойную игру, самим развивать свою культуру и язык. К том же мы не лентяи и не алкаши, у нас масса деловых людей.
И поссорить нас тоже не удастся.
Дружили и будем дружить с русскими, украинцами, башкирами, чеченцами, народами Дагестана, казахами и всеми остальными уважаемыми самодостаточными великолепными оригинальными народами нашей великой Родины и не только России.
«Особенности национальной охоты в осенний период»
А то вдруг всё пойдёт не так, как вы мечтали.
Вопрос.
Что ещё тогда, по мнению носителей, эта самая их ассимиляция в России?!
Вопрос же был что такое ассимиляция?
Чего для неё ещё нужно то?
И в Мадри… Ну как же, и в Веночке были.
Вы же весь мир… весь мир объездили, да.
Облазили, обползали, обштопали, обмишурили, объегорили… (с)
кто захотел остаться -- остались жить в общем дружном доме.
Были местные татары а не монголы пришлые? -- значит остались жить совместно, по более цивилизованным нормам, а не по работорговле и набегам.
Никто не стал бы терпеть это и дальше.
Вы их потомки и чтите память предков? Ну тогда и уважайте сделанный предками однажды важный выбор.
На каком уровне кстати находится самостоятельная без России Монголия?...
Безне миллетне сакларга кирек!
Чем образование было плохое? вроде не жаловались... а сейчас что, посмотрите на образование, беда-печаль, такое несут, волосы дыбом, складывается ощущение, что специально тормозят развитие детей...