Ильдар Аюпов: «Ситуация с татарским языком стала для многих точкой кипения»

Чего жду от 2018-го: основатель проекта «Әлбәттә» о том, что его потрясло в 2017-м и чего он ждет от 2018 года для своего дела, семьи и страны

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Ильдар Аюпов, основатель проекта «Әлбәттә», руководитель дизайн-студии «Теория», говорит, что его удивило, как в прошедшем году разворачивалась ситуация вокруг татарского языка и что происходило с криптовалютой. Что касается надежд, то он желает родной республике «приземленных инноваций».

Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса. Ответы у каждого очень разные.



Что вам больше всего запомнилось в 2017 году? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.



В рамках Татарстана больше всего запомнился подъем национального движения, в особенности активность молодых татар. Причиной послужило то, что выросло поколение, которое не выпускало национального пара во время суверенитета 90-х. С другой стороны, это совпало с известными событиями, подогревшими самоидентификацию. А ситуация с татарским языком стала для многих точкой кипения (казалось бы, почему не отказ от договора о разграничении полномочий?). Запомнились все события, связанные с отменой татарского, но больше всего — это единогласное и безмолвное голосование в Госсовете (в ноябре 2017-го Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за проект постановления, предусматривающий добровольное изучение в школах государственного татарского языка в объеме двух часов в неделю. Принять проект «без прений и вопросов, чтобы не возбуждать общество», предложил спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин, — прим. ред.). Это было противно, какие бы внутренние процессы там ни шли.



В масштабах России запомнился позор с олимпийцами. Иначе как позором это назвать трудно. Оправдывать это «наездом» на Россию тоже странно. Похоже, постулат о том, что мы окружены врагами, серьезно воспринимается большим количеством людей. Я рад, что спортсмены все-таки едут. Хорошо, что им не запретили.





Фото ntv.ru



В мире больше всего запомнилась история с биткоином. Это отличный пример для фразы «критики будут посрамлены». Причем я сам также был в их числе. Еще удивительно, как такие истории возникают. Ведь это не результат бизнес-плана и не сиюминутная идея. Органически возникшая система уже превратилась в актуальную реальность, которая к тому же напомнила об абстрактности любых денег. Очень интересно, что будет с биткоином в 2018 году. С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год?



— Чего ждете для своего дела?



— Все, что могу сказать о нашей студии, так это то, что в новом году «Теория» изменится.



— Для своей семьи и себя лично?



— Для своей семьи не жду ничего особенного. У меня трое маленьких сыновей. Желаю, чтобы все было хорошо и они были здоровыми и такими же любопытными.



— Для нашей страны?



— Для страны хотелось бы кардинальных изменений. Такой длинный застой и отсутствие чего-то нового гнетет. Однообразие и монотонность. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какими бы они были? Почему?



Давайте опять поделим на три.



Для Татарстана я бы выбрал слово «инновации». С одной стороны, не могу нарадоваться тому, как по всем направлениям Татарстан показывает хорошие результаты, если сравнивать с другими регионами. С другой стороны, «инновации» у нас в основном связывают с информационными технологиями. Но, по моим наблюдениям, крупнейшие ИТ-компании республики — это аутсорс-гиганты, работающие на зарубежные проекты. То есть хорошо, что они создают рабочие места, но что полезного с такой работы республике? Поэтому очень хотелось бы приземленных инноваций: как сделать асфальт дешевле, как решить вопрос «цена-качество» в медицине и т.д., а не строить беспилотный «КАМАЗ».





Фото Олега Тихонова



Для России вместо слова я бы выбрал вопрос «Чтобы что?» Подобных вопросов нам сильно не хватает при принятии решений.



Для мира это было бы слово «машинное обучение» и все рядом лежащие понятия. Я думаю, что в ближайший год мы увидим много новых примеров использования обработки больших данных и будем поражены. Ведь сейчас нейросети используют поверхностно — делают то, что первым приходит на ум.

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