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Ильдар Аюпов: «Ситуация с татарским языком стала для многих точкой кипения»

07:00, 05.01.2018 78 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

Чего жду от 2018-го: основатель проекта «Әлбәттә» о том, что его потрясло в 2017-м и чего он ждет от 2018 года для своего дела, семьи и страны

Ильдар Аюпов: «Ситуация с татарским языком стала для многих точкой кипения» Фото: facebook.com/iayupov

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Ильдар Аюпов, основатель проекта «Әлбәттә», руководитель дизайн-студии «Теория», говорит, что его удивило, как в прошедшем году разворачивалась ситуация вокруг татарского языка и что происходило с криптовалютой. Что касается надежд, то он желает родной республике «приземленных инноваций».

Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса. Ответы у каждого очень разные.

  1. Что вам больше всего запомнилось в 2017 году? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.

    В рамках Татарстана больше всего запомнился подъем национального движения, в особенности активность молодых татар. Причиной послужило то, что выросло поколение, которое не выпускало национального пара во время суверенитета 90-х. С другой стороны, это совпало с известными событиями, подогревшими самоидентификацию. А ситуация с татарским языком стала для многих точкой кипения (казалось бы, почему не отказ от договора о разграничении полномочий?). Запомнились все события, связанные с отменой татарского, но больше всего — это единогласное и безмолвное голосование в Госсовете (в ноябре 2017-го Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за проект постановления, предусматривающий добровольное изучение в школах государственного татарского языка в объеме двух часов в неделю. Принять проект «без прений и вопросов, чтобы не возбуждать общество», предложил спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин, — прим. ред.). Это было противно, какие бы внутренние процессы там ни шли.

    В масштабах России запомнился позор с олимпийцами. Иначе как позором это назвать трудно. Оправдывать это «наездом» на Россию тоже странно. Похоже, постулат о том, что мы окружены врагами, серьезно воспринимается большим количеством людей. Я рад, что спортсмены все-таки едут. Хорошо, что им не запретили.


    Фото ntv.ru

    В мире больше всего запомнилась история с биткоином. Это отличный пример для фразы «критики будут посрамлены». Причем я сам также был в их числе. Еще удивительно, как такие истории возникают. Ведь это не результат бизнес-плана и не сиюминутная идея. Органически возникшая система уже превратилась в актуальную реальность, которая к тому же напомнила об абстрактности любых денег. Очень интересно, что будет с биткоином в 2018 году.
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год?

    — Чего ждете для своего дела?

     — Все, что могу сказать о нашей студии, так это то, что в новом году «Теория» изменится.

    — Для своей семьи и себя лично?

     — Для своей семьи не жду ничего особенного. У меня трое маленьких сыновей. Желаю, чтобы все было хорошо и они были здоровыми и такими же любопытными.

    — Для нашей страны?

     — Для страны хотелось бы кардинальных изменений. Такой длинный застой и отсутствие чего-то нового гнетет. Однообразие и монотонность.
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какими бы они были? Почему?

    Давайте опять поделим на три.

    Для Татарстана я бы выбрал слово «инновации». С одной стороны, не могу нарадоваться тому, как по всем направлениям Татарстан показывает хорошие результаты, если сравнивать с другими регионами. С другой стороны, «инновации» у нас в основном связывают с информационными технологиями. Но, по моим наблюдениям, крупнейшие ИТ-компании республики — это аутсорс-гиганты, работающие на зарубежные проекты. То есть хорошо, что они создают рабочие места, но что полезного с такой работы республике? Поэтому очень хотелось бы приземленных инноваций: как сделать асфальт дешевле, как решить вопрос «цена-качество» в медицине и т.д., а не строить беспилотный «КАМАЗ».


    Фото Олега Тихонова

    Для России вместо слова я бы выбрал вопрос «Чтобы что?» Подобных вопросов нам сильно не хватает при принятии решений.

    Для мира это было бы слово «машинное обучение» и все рядом лежащие понятия. Я думаю, что в ближайший год мы увидим много новых примеров использования обработки больших данных и будем поражены. Ведь сейчас нейросети используют поверхностно — делают то, что первым приходит на ум.

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Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоКультураИстория
комментарии 78

комментарии

  • Анонимно 05 янв
    ситуация с татарским языком и непродление договора, для меня, татарина оскорбление.да еще этот госсовет с единогласным голосованием да без дискуссии, реально противно. это меня отталкивает от россии, я татарин и всегда буду со своим народом! Татары и Татарстан - навсегда!
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    Анонимно 05 янв
    Даже в 1988-1989 года мало кто мог предполагать, что СССР развалится
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    Анонимно 05 янв
    То что Россия развалится после того как её порвали на нац анклавы, об этом за бугром говорили все и начиная с первого дня.
    Можете сами найти цитаты в Интернете.
    Ибо исключительно для развала и уничтожения России её и рвали на куски.
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    Анонимно 05 янв
    - Изя, а почему таки СССР развалился?
    - Знаешь, Сара, ну, неудобны было кричать СССР для русских!
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    уже было понятно в 86, а вам не было понятно в 89. Проект свернули сами же. И не нужно угрожать различными развалами. Разваливать уже нечего, только строить и сажать ворьё.
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    Анонимно 05 янв
    Выдавать нарисованные на русских губерниях от балды нац анклавы за гос образования - издевательство над Россией и её населением
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Литва, Польша, Латвия, Финляндия и прочие тоже были когда-то губерниями, теперь это независимые государства
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    фины отделились когда социализм строить начали. до этого их все очень даже устраивало
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    Анонимно 05 янв
    Вообще-то Россия возникла на обломках Золотой Орды, повернись чуть колесо истории, и может, сегодня вы все говорили бы на татарском. Хотя русский язык, он и не русский вовсе, а солянка из всех окружающих нас народов и народностей
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    Анонимно 05 янв
    Финны вовремя сбежали и не стали россией
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    Анонимно 05 янв
    Ну, да?!
    Тогда все татары - потомки оккупационной монгол-татарской администрации, и в стане онЕ вообще на птичьих правах, а ни какие ни коренные.

    Так что у всех батырОв нынче дилемма.
    1. Если они чингизиды, то в регионе они потомки иноземных оккупантов.
    2. А если - коренные, то ихнего ига не было, и онЕ в России - спица в колесе.
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    Анонимно 05 янв
    14:10 исконная территория татар это Татарстан,часть Оренбургской области, Тюмень, Саратов, часть Урала, часть Алтая и Сибири. Исконная территория русского народа это Москва, Суздаль, Кострома, Ярославль,Владимир, Новгород и еще несколько городов.
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    Анонимно 06 янв
    Все империи возникали по единому сценарию и распадались аналогично! Если говорить о наследниках татаро-монголов, то это прежде всего русские! И по крови и по духу! Римская империя также возникала, из множества племён.У каждого племени был свой божок, которому поклонялись , приносили жертвы, потом при собирании , отнюдь не добровольным путём и объединение в единое . с сильными племенами считались и их богов включали в единый божественный пантеон . а над ними ставился главенствующий от наиболее сильного племени , а те становились помощниками , потом переходили в разряд святых, а в случае с фараонами, то и фараона объявляли "Богом"! Там же , где племена были непокорными и вообще подчинить их подчистую не представляло возможности , Бог представлялся вселенским Духом , невидимым и могущественным над всеми! Это в основном происходило в Степи, среди кочевников! Они имели возможность маневрирования и когда их что то не устраивало и не могли противостоять более могущественному племени, они просто откочёвывали на другое место! Поэтому они лояльно относились ко всем верованиям, при создании империи возникла необходимость в Единобожии , хотя условно оно и было у них, но этот Дух олицетворял собою свободолюбие и вольность, подразумевал демократичность в выборе , необходимо было постоянно согласовываться в стратегии и тактике объединения племён на общем собрании , что естественно не устраивало элиту империи, это влекло за собой заговоры, распри , возникновения самостоятельного решения военных походов отдельными племенами из союза племён, что могло повлечь за собой и неподъёмные проблемы для всей империи! Решение, как всегда было в смене идеологии, то есть она представала в том времени, как религия, но нужно было выбирать по близости к менталитету этих народов, то есть вольности , но ограниченной послушанием центральной власти, выбрали ислам, но видимо не всем это понравилось , какие то племена до того уже были привязаны к существующему единобожию ,но отличающихся от воспринимаемого и подразумевающие претворение в жизнь иных инстинктов, претворения в жизнь своих потребностей и начался всеобъемлющий разлад приведший в конечном итоге к развалу империи!
    А потом , сказка вновь повторяется с привлечением общей конструкции объединения с уже существующим , но несколько обновлённым и как всегда не всеми воспринимаемыми! Условия меняются , названия меняются , но суть всегда остаётся прежней, отличие от других империй, желание сохдат единый народ и попытки смирения его перед властью!
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    Анонимно 06 янв
    05 янв
    14:10 исконная территория
    По каким критериям они "делятся"?! На каком основании? Это всё глупости , не стоит ими мозг свой "забивать".Такой "делёж" не может быть осуществим силами и способностями 140 миллионного российского народа, это "надо "попросить со стороны и кому , это надо.Всех поделят и разложат по территориям! Наверняка желающих в стране не найдётся желающих на такой исход, так лучше нужно думать о том , как всем гражданам жить стало в благополучии там, где они в своей общей Родине живут и захотят пребывать ! Речь может только об уважении своих гражданских прав!
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    Анонимно 09 янв
    Известный русский историк Карамзин пишет: «… несмотря на унижение рабства, мы чувствовали свое гражданское превосходство в отношении к народу кочующему. Следствием было, что Россияне вышли из-под ига более с Европейским, нежели Азиатским характером. Европа нас не узнавала: но для того, что она за 250 лет изменилась, а мы остались как были. Ее путешественники XIII века не находили даже никакого различия в одежде нашей и Западных народов: то же, без сомнения, могли бы сказать и в рассуждении других обычаев». Историк А. Сахаров продолжает эту мысль: «Ни в законодательстве, ни в общественной мысли, ни в литературе, ни в живописи нельзя заметить ничего такого, что было бы заимствовано у монголо-татар. Вернейший показатель в этом отношении оценка монголо-татарского вторжения и ига самим народом. Все, что нам известно об устном народном творчестве ХIV-ХV вв., совершенно определенно и категорически свидетельствуют о резко негативной оценке, данной народом монголо-татарскому вторжению и игу» (что отнюдь не способствует желанию смешения с монголо-татарами). Можно уверенно сказать, что пропагандируемого «евразийцами» как научно-исторической истины смешения русских и тюрков, как генетического, так и культурного, просто не существовало. В лучшем случае — это добросовестное заблуждение, обычно же — идеологическая пропаганда русофобов.
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    Анонимно 15 янв
    вот именно
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    Анонимно 16 янв
    ой не смешите,фины отделились..
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    Анонимно 18 янв
    Урусы! пошли к себе домой с наших территорий.
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    Анонимно 05 янв
    вы запросто можете уехать из России. вас кто-то держит?
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Татарстан для татар
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    смешной чувак.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Ты то да, очень
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    Анонимно 05 янв
    радует, что единицы фанатиков. а адеквата значимое большинство. даже в Татарстане. жаль их, далеки от реальности. лозунги типа "Германия для немцев " уже были и чем закончились общеизвестно
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    Анонимно 05 янв
    Так в Германии одни немцы и живут.
    Там процентное соотношение наций - один в один Россия.
    А желающих записаться в немцы - толпа на два фатерлянда.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Сравнили уровень жизни. Это из России в нормальные страны страны толпами валят в ту же Германию, а не наоборот.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    немцы уже жалуются на приезд инокамыслящих
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Нынче таджикские бабы жалуются разом всему начальству, ибо ихние мужики (10 млн чек) съехали из независимого стана в тюрьму народов и обратно в независимость чёта не рвутся.
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    Но в состав россии всё равно не хотят
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    а вы можете уехать из Татарстана
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Будьте внимательнее! Не было в Госсовете единогласного голосования.
    29 ноября на сессии было зарегистрировано 77 депутатов,а в голосовании приняли участие 71(смотрите сайт Госсовета). А 6 депутатов,не согласившись отменой дискуссий, отказались принять участие в голосовании. Все они изъявили желание выступить после информации прокурора и спикера,но им было отказано в этом.
    Ответить
    Анонимно 17 янв
    Придёт время и вам необходимо будет отчитывться за геноцид болгар в 1920 году. В 1937 году всё руководство Татарстана было расстреляно Сталиным за вредительство трудовому народу.
    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    На счет Олимпиады согласен это позор. попали на одном Родченкове, который всех сдал и все рассказал. Посмотрим теперь на результаты Олимпиады в 2018
    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    для меня еще одно знаковое событие в 2017 это вандализм на татарских кладбищах, когда это происходило один за другим. и в новостях ни одного слова о расследовании и нашли ли преступников или нет. Реальное Время, напишите об этом!
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Да, с казанскими кладбищами позор.

    То еврей-националист оскверняет иудейские могилы на Арском кладбище.
    То больной человек несколько раз подряд оскверняет сельское мусульманское кладбище.
    То неизвестные вандалы надругались над могильными камнями с фотографиями на Старо-Татарском кладбище.
    А уж горящие деревянные кресты на Арском кладбище уже давно никто и не замечает.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Вывод.
    Все трупы сжигать и по ветру рассеивать, чтобы не давать повода что-то сломать.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    А как же Страшный Суд и Воскрешение?
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    /Да, с казанскими кладбищами позор./
    Позора вообще много, но позор у всех свой.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Хорошо бы автору как программисту создать сайт, где можно было бы в свободном режиме развивать татарский язык без участия АН РТ.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Поскольку число желающих закопаться увеличивается, а местов нет.
    То все могилы лет через 50-70 раскапывают.
    Кости изымают и перемешивают как придётся.
    Далее это либо сырьё для удобрения, либо для оврага.
    Чего из этого ассорти могёт воскреснуть, даже Господь, на эту тему, наверно, не думал.
    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    Насчет криптовалют он неправ! Как валюты у них не может быть будущего.
    Это игра в валюты, т.е. виртуальная валюта без применения в действительности.
    Если представить , что вдруг мир лишился всех валют и надо начинать с нуля, то все равно эквивалентом будет золото, драгоценности , земля и другие реальные богатства.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Если всё с нуля, то дороже еды и воды ничего не будет.
    Вам, за это, любые алмазы и ракушки тогда отдадут.
    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    Теперь курс на настоящую и полную, а не бутафорскую независимость и тем более какой-то там "федерализм"
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Вот и идитЯ независимо туда и ещё подальше в указанном вами направлении.
    А рвать Россию за ради мелкой кучки нац чудаков никто больше не даст.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    человек 20 поддержут
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Как минимум 2 миллиона поддержат
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    хоть бы фантастику правильную читали
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Помню, в 1989 году посетил Западную Украину, там тоже кто-то заикнулся про независимость, так ему тоже самое про фантастику сказали
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    я тоже помню. было очень по другому
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Как по-другому?
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    вот фантазер.
    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    Сказано в точку - точка кипения.

    Главный положительный результат для татар от всей этой не самой еще крутой истории с языками - это прощание с иллюзиями.

    Государственное управление в области этнических вопросов, культуры, языков - это курс на их нивелирование, растворение среди "великого могучего" языка. А региональная власть во всех ее ветвях - всего лишь часть этой системы.

    К тому же разжиревшая раздраженное и беднеющее население, кинувшая не единожды, том числе вкладчиков банков и тд.

    И посеять зерна раздора между народами у власти не получается.

    Трудно, конечно, без административного ресурса, но, может, и правда к лучшему - не завися от тех, кто ведет двойную игру, самим развивать свою культуру и язык. К том же мы не лентяи и не алкаши, у нас масса деловых людей.

    И поссорить нас тоже не удастся.

    Дружили и будем дружить с русскими, украинцами, башкирами, чеченцами, народами Дагестана, казахами и всеми остальными уважаемыми самодостаточными великолепными оригинальными народами нашей великой Родины и не только России.

    Ответить
    Анонимно 05 янв
    У меня такое бывает — что-то схватит за душу, держит и не отпускает. И тогда или это (показывает на водку), или к бабам. А лучше всё вместе, сразу и много.

    «Особенности национальной охоты в осенний период»
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Наоборот, обратно подружить не удастся
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    пф. да и на здоровье. на обиженных воду возят.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Рекомендую, тем временем, задуматься о переезде в Россию. Смотрите что происходит с русскоязычным населением в Прибалтике
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    так 99% и не раздражалось. а единичные фанатики - не в счет
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Прибалты Ваш комментарий не увидят. а остальные и так в России. а если Вам что то в ней не нравится - выезд за пределы сейчас свободный
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Вы пока ассимилируйте на всякий случай.
    А то вдруг всё пойдёт не так, как вы мечтали.
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Не дождётесь
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    Выезд за пределы Татарстана тоже свободен. Россия большая, есть где пожить без татар и татарского языка
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    право каждого переезжать внутри страны или нет.
    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    В Госсовете молодцы что соглашаются-правильно делают! Понимающие сидят и уважающие другие народы :)) Пусть продолжают.
    Ответить
  • Анонимно 06 янв
    Ильдар удачи в бизнесе! Умные трезвые мысли, рад что есть такие татары. Унышлар!
    Ответить
  • Анонимно 06 янв
    Становые носители разговаривают по-русски, пьют водку и закусывают свининой, одеваются как белые люди и сами свои заморочки учить не хотят.
    Вопрос.
    Что ещё тогда, по мнению носителей, эта самая их ассимиляция в России?!
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    Одни мысли о водке. Потом удивляются, почему татары не хотят уподобляться им
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    Да вы ж сами из текста только водку и прочитали.)))
    Вопрос же был что такое ассимиляция?
    Чего для неё ещё нужно то?
    Ответить
    Анонимно 10 янв
    А зачем ты про водку написал?
    Ответить
  • Анонимно 06 янв
    РТ- Резервация Татар.Шумеры-тюрки-наша страна Великая Тартария!Аргын
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    В Америке?.. И… ив Парижике?.. И в Парижи — ке. И в Мадридике, да?..
    И в Мадри… Ну как же, и в Веночке были.
    Вы же весь мир… весь мир объ­ездили, да.
    Облазили, обползали, обштопали, обми­шурили, объегорили… (с)
    Ответить
    Анонимно 10 янв
    Алга ТАТАР!
    Ответить
  • Анонимно 08 янв
    Татарстан процветает, сейчас потому что Советский Союз развивал все национальные республики даже больше,чем русские районы. С ними, русскими, не церемонились, боялись недовольств в республиках И сейчас в них вкладывают больше,а Кострома, Тверь и пр. ими можно пренебречь.Общее пренебрежение к развитию русских территорий заложено давно мол выживут и так никуда не денутся им выходит некуда.
    Ответить
    Анонимно 10 янв
    Не вкладывайте, дайте нам, татарам, уйти
    Ответить
    Анонимно 15 янв
    кто хотел и смог уйти -- ушли при Иване Грозном туда откуда пришли.
    кто захотел остаться -- остались жить в общем дружном доме.
    Были местные татары а не монголы пришлые? -- значит остались жить совместно, по более цивилизованным нормам, а не по работорговле и набегам.
    Никто не стал бы терпеть это и дальше.
    Вы их потомки и чтите память предков? Ну тогда и уважайте сделанный предками однажды важный выбор.
    На каком уровне кстати находится самостоятельная без России Монголия?...
    Ответить
  • Анонимно 09 янв
    Татар уян!
    Безне миллетне сакларга кирек!
    Ответить
    Анонимно 10 янв
    Бик якшы булыр!
    Ответить
  • Анонимно 12 янв
    а шо усе анонимы хде истинные татары
    Ответить
    Анонимно 16 янв
    А почему бы не сделать как было, как учили татарский и русский языки в 90-х?
    Чем образование было плохое? вроде не жаловались... а сейчас что, посмотрите на образование, беда-печаль, такое несут, волосы дыбом, складывается ощущение, что специально тормозят развитие детей...
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    Анонимно 18 янв
    ты что ли стукач или по привычки давнишний агент нквд
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