Единороссы Татарстана отчитались за миллиарды Фишман и поддержали самовыдвиженца Путина

Социальная ответственность партии власти: татарстанские единороссы подвели итоги партийных проектов

18 декабря в Казани прошло заседание Регионального политического совета партии «Единая Россия». Говорили, прежде всего, о результатах партийных проектов, которые ведутся в сфере экологии, образования, здравоохранения и ЖКХ. Впереди съезд партии, где проектная работа будет оптимизирована. Чего добились татарстанские единороссы за год, читайте в репортаже «Реального времени».

Реконструкция парков, реставрация Азимовской мечети и Петропавловского собора — это тоже проекты партии



Использование проектных методов в управлении широко распространено на всех этажах российской власти. Были времена, когда на достижениях «национальных проектов» строилась президентская кампания кандидата от власти Дмитрия Медведева. Неудивительно, что и сейчас в возглавляемой Медведевым партии «Единая Россия» проекты — один из главных способов исполнения предвыборных обещаний. Это и наглядная агитация, и способ получить обратную связь от граждан и отраслевых экспертов, и своеобразная площадка для точечного взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей.

Всего на федеральном уровне выполняется 25 проектов «Единой России». В Татарстане из них ведется 23 плюс 5 республиканских проектов. Непосредственное финансирование из федерального и регионального бюджета касается лишь нескольких, но это весомая помощь. Совокупные затраты только на проекты «Городская среда» и «Парки малых городов» составили в Татарстане 3 млрд рублей. Также в числе финансируемых проектов «Театры малых городов». В рамках партийного проекта «Историческая память» по федеральной целевой программе «Культура России» получили 41,2 млн на Азимовскую мечеть и 22,5 млн рублей на Петропавловский собор. И буквально на днях согласовано выделение еще 55 млн рублей на Петропавловский собор.

Некоторые мероприятия партийных проектов финансируются посредством грантов или держатся на энтузиазме организаторов. За 2017 год осуществлено больше 2000 мероприятий. Часть достижений представили их непосредственные координаторы.

В рамках партийного проекта «Историческая память» по федеральной целевой программе «Культура России» получили 41,2 млн рублей на Азимовскую мечеть. Фото Романа Хасаева



В Год экологии — особое внимание природоохранным мероприятиям

Согласно указу президента Путина 2017 год был объявлен федеральным Годом экологии, поэтому на региональном политсовете первое слово дали Иреку Салихову, региональному координатору проекта «Экология России», председателю совета директоров ЗАО «Ядран-Ойл». Проект «Экология России» реализуется с 2015 года. Основные направления — это экологическое образование и проведение экологических акций, таких как «Зеленое кольцо России» и «Зеленая энергия». В рамках проекта в 2017 году в 290 школах Татарстана прошел экологический урок «Сделаем вместе», когда ученики могли предложить собственные варианты решения экологических проблем. Занятия проводились в детских садах, для детей с ограниченными возможностями и для слушателей Детского университета ПФО на базе Казанского федерального университета. Лучшие из школьников-эколидеров Татарстана получили путевки на отдых в знаменитые лагеря «Артек» и «Орленок», где их знания высоко оценил Геннадий Онищенко. Среди практических мероприятий были работы по уборке территорий, посадке деревьев, установке скворечников, раздельного сбора твердых бытовых отходов и макулатуры. Вместе с экспертами обсуждалось сохранение водоемов бассейна реки Волги.

Потенциальной аудиторией проекта «Единая страна — доступная среда» является треть населения Татарстана. Это не только 300 тыс. людей с ограниченными возможностями, но и входящие в категорию маломобильных групп населения пожилые люди, беременные и мамы с детьми. Кураторство проекта выполняет председатель Общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев. Особое внимание в 2017 году уделили реализации прав инвалидов на парковки и общественные стоянки. Также общественными экспертами на предмет доступности было обследовано 146 объектов городской инфраструктуры.

Родители — нынешний электорат, дети — будущий

Координатор проекта «Детские сады — детям» Рауиль Рахматуллин отчитался об отремонтированных за год 110 детских садах, при общей стоимости капремонта 1,6 млн рублей. В плане строительство семи новых детсадов, три из которых уже введены в эксплуатацию. В то же время в местах в дошкольных учреждениях все еще нуждается 2 945 детей от 3 до 7 лет и 15 503 детей в возрасте до 3 лет. Обеспеченность местами самых маленьких посетителей (до 3 лет) составляется всего 46%. Этот вопрос, как и прежде, республика решает за счет частных и семейных детсадов, а также семейных дошкольных групп.

Мероприятия в рамках проекта «Здоровье детям» охватывают большой спектр направлений, включая просветительские, собственно медицинские и инфраструктурные. Как показывает опыт координатора проекта в РТ — главврача ДРКБ Рафаэля Шавалиева, лучшей площадкой для профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни является школа. Поэтому на школьную медицину и межведомственное взаимодействие с учреждениями образования обращают особое внимание. Опыт, полученный во время партийного проекта, ляжет в основу городского проекта «Школы Казани — территория здоровья». Под контролем находится строительство детской поликлиники №7 в Ново-Савиновском районе Казани, нового здания для детской городской больницы №1 в Казани, модернизация детской инфекционной болезни. Большие надежды связаны со строительством нового Центра детской онкологии, трансплантологии и иммунологии. Мобильным диагностическим центром в 2017 году обследовано 364 ребенка.

Большое внимание уделялось мониторингу летных оздоровительных лагерей. Фото Максима Платонова



Координатор проекта «Модернизация образования» ректор КИУ (ИЭУП) Асия Тимирясова представила результаты работы партии по своему направлению. За 2017 год в Татарстане было введено в эксплуатацию четыре школы, 12 реконструировано и проведен капремонт 146 школ. Большое внимание уделялось мониторингу летных оздоровительных лагерей, и многие места летнего отдыха признаны не соответствующими современным стандартам. Детские лагеря, как правило, не соответствуют требованиям доступней среды, нуждается в модернизации материальная база. Занимались проблемой больших объемов документации и отчетности, которые мешают педагогом выполнять прямые обязанности. Совместно с федеральным координатором проекта депутатом Государственной думы Валентиной Мироновой и коллегами из Брянской области были разработаны методические рекомендации о том, как сократить объемы бумажной работы.



Проект «Школа грамотного потребителя» можно считать флагманским для Татарстана, поскольку его федеральный координатор — депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин. В рамках проекта ведутся мероприятия по повышению информированности граждан и правовой культуры в сфере ЖКХ. Координирует проект на уровне республики Дмитрий Романов, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан».

В основе партийных проектов — инициативы Минниханова

На заседании регионального политсовета было озвучено, что скоро проектной деятельности «Единой России» коснутся изменения. Возможно, это произойдет на съезде партии, предстоящем 22—23 декабря. Из 25 проектов останется только 14. Из них семь (требующих финансовых и прочих вложений) получат статус опорных проектов, а семь — статус фоновых.

Заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России» Римма Ратникова уверена, что все проекты, которые сейчас ведутся в республике, продолжат выполняться, а изменения будут носить чисто организационный характер. Объединению подлежат близкие по существу проекты, такие как «Городская среда» и «Парки малых городов».

«Партийные проекты в нашей республике нельзя отделить от президентских программ, которые инициирует Рустам Нургалиевич, а он — член высшего совета партии. Федеральные и президентские программы созданы для решения проблем общества, и значит, это те проблемы, которые есть в предвыборной программе «Единой России». Партийные структуры стараются добавить в эти проекты свою составляющую. Мы проводим мониторинг, оцениваем целесообразность использования средств, выявляем прорехи в законодательстве и доводим эти факты до законотворческого процесса. Основа наших проектов — предвыборная программа партии и обращения граждан, которые мы получаем», — прокомментировала Римма Ратникова «Реальному времени».

К вероятной перспективе, что Путин пойдет как самовыдвиженец, в татарстанском отделении относятся с пониманием. Фото kremlin.ru

Самовыдвиженца Путина поддержат

Прошедшее заседание регионального политсовета было подготовительным к предстоящему съезду партии. Озвученные в Казани цифры и факты о партийных проектах будут представлены участникам съезда на стендах. Но главный вопрос съезда чисто политический — это поддержка выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на мартовских президентских выборах. К вероятной перспективе, что Путин пойдет как самовыдвиженец, в татарстанском отделении относятся с пониманием.

«На президентских выборах мы будем поддерживать нашего кандидата независимо о того, пойдет он по самовыдвижению или от партии. Лично я поддерживаю идею, что президент может быть выдвинуть не от партии. У него должна быть более широкая база поддержки, а электорат Путина есть и вне нашей партии», — сообщила Римма Ратникова «Реальному времени».

На съезд делегаты из Татарстана едут в хорошем настроении. Причина — не только проекты, а хорошие результаты проверки, проведенной в Татарстане Центральной контрольной комиссией «Единой России». По результатам проверки Татарстанское отделение было признано лучшим региональным отделением. О крепких позициях татарстанских единороссов свидетельствует и недавний визит временно исполняющего полномочия секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака.