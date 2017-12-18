Жизнь мигранта в Татарстане: средняя зарплата в 24 тысячи и все меньше квот на работу

Топ-10 фактов по итогам работы с иностранными гражданами на территории республики

Сегодня, в Международный день мигранта, представители властей решили напомнить о том, что делается для зарубежных граждан, вынужденных в поисках лучшей жизни перебираться в Татарстан. «Реальное время» составило топ-10 фактов по итогам работы республиканских ведомств и организаций в этом направлении в 2017 году.

1. Татарстан — первый по мигрантам

По Приволжскому федеральному округу Татарстан занимает первое место по популярности среди мигрантов. По данным Управления по вопросам миграции МВД по РТ, в 2012—2013 годах на учет в УФМС встали чуть больше 100 тысяч мигрантов. Об этом представители ведомства рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». За 11 месяцев этого года, для сравнения, таких иностранных граждан поставлено на миграционный учет порядка 257 тысяч.

2. Официально 65 тысяч иностранцев

По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, на сегодня в Татарстане находится 65 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, из которых 44 тысячи состоят на миграционном учете по месту пребывания, а 20,6 тысячи человек имеют вид на жительство и разрешение на временное проживание.

3. В топе — снова Узбекистан и Таджикистан

Если говорить о трудовых мигрантах, то среди них — 21 тысяча человек из стран СНГ имеет действительные патенты и 2,7 тысячи иностранцев из дальнего зарубежья работают с соответствующим действительным разрешением.

Среди первой категории традиционно больше всего граждан Узбекистана и Таджикистана. А вот сокращенные 2,7 тысячи преимущественно складываются из выходцев из Турции, КНДР и Китая.

На сегодня в Татарстане находится 65 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства



4. Квоты сокращаются

Из года в год количество квот в Татарстане снижается. Если в 2013 году она составляла 23,5 тысячи разрешений, то в 2014 их количество снизили до 18,2 тыс. В 2015 году ситуация немного изменилась, так как граждан СНГ перевели на патентную систему, и, соответственно, на них квота перестала распространяться. Тогда лимит на выдачу разрешений был установлен на уровне 10,3 тысячи иностранцев. Продолжилась эта тенденция и в последние годы, в результате чего в 2017 году количество квот определили на уровне 3,5 тысячи человек.

5. Больше всего мигрантов в строительстве и сфере обслуживания

От работающего населения Татарстана иностранцы занимают долю в 1,7%. По отраслям больше всего мигрантов все также задействовано в строительной сфере (11%). В гостиничной отрасли и сфере общепита трудятся 7% иностранных граждан, на транспорте — 2%, в торговле — 2%, на обрабатывающих производствах — 0,7%.

6. Средняя зарплата в 24,6 тысячи

Средняя зарплата мигрантов в Татарстане составляет 24,6 тысячи рублей. По сравнению с официальной средней зарплатой граждан республики в 31 тысячу рублей эта цифра кажется весьма приличной.

— В большинстве своем иностранные граждане занимают сектор с более низкой заработной платой. Исключение у нас составляет система образования, где заработная плата иностранных граждан несколько выше, чем средняя заработная плата в целом по отрасли образования, — отметила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Клара Тазетдинова. По ее словам, во многом это связано с тем, что в сферу образования привлекаются высококвалифицированные специалисты, носители языка.





Больше всего мигрантов все также задействовано в строительной сфере

7. «Своих» тоже возвращают из-за рубежа

30 октября 2017 была утверждена республиканская программа по оказанию содействия в добровольном переселении в Татарстан соотечественников из-за рубежа. Подробнее «Реальное время» об этом решении на федеральном уровне уже писало. Напомним, что в рамках этой программы планируется переманить обратно на родину 300 человек, а на эти цели готовы потратить 4,9 млн рублей.

8. Адаптация через занятия и экзамены

Для того чтобы работать на территории России, гражданам других стран необходимо сдать три экзамена — по русскому языку, основам законодательства и истории. В Татарстане для того, чтобы подготовить мигрантов к экзаменам, разработали учебно-методические комплексы по изучению всех трех предметов.

Помимо этого, в 2015—2016 годах некоммерческим организациям выделялись субсидии, которые осваивались в рамках адаптационных курсов, что в большинстве случаев имеет ключевое значение.

9. Как помогает НКО «Новый век»

Самый большой президентский грант в республике среди НКО в этом году получила автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век». На 11,7 млн рублей и при денежной поддержке республики в виде софинансирования проекта организация планирует продолжить работу с адаптацией мигрантов в РТ. С каждым иностранцем, приехавшим на работу в Татарстан, они проводят краткий инструктаж на его родном языке. В рамках проекта в следующем году они планируют обучить 6 100 мигрантов.

Второе направление проекта-победителя — это приложение для мигранта, работающее на семи языках. С его помощью человек может записаться на прием к врачу или юристу. В 2018 году планируется оказать 1800 юридических консультаций и 1500 консультаций врача.

Третье направление проекта помогает обеспечить доступ к услугам на базе центра НКО. «Только за этот год через наш центр прошло более 5 тысяч мигрантов», — рассказала учредитель и директор организации Лилия Таишева.

Кроме того, «Новый век» планирует запустить микроавтобус, который будет объезжать мигрантов и оказывать им услуги. Таким образом организаторы рассчитывают захватить «подполье», представители которого не обращаются за помощью в госучреждения и НКО. В будущем также будут разработаны вводно-ориентационные курсы, которые будут читаться среди вновь поступающих мигрантов.





Средняя зарплата мигрантов в Татарстане составляет 24,6 тысячи рублей



10. Среди УФМС — некомплект

В 2016 году структурное подразделение УФМС было расформировано и передано в состав МВД. Как выяснилось, на ведомстве это сказалось не лучшим образом, так как пришлось сократить количество сотрудников с 854 до 564 человек. По словам заместителя начальника Управления по вопросам миграции МВД по РТ Рустема Аманова, его сотрудники делятся на три категории и выполняют одинаковую работу, обслуживая по 18 госуслугам как иностранцев, так и граждан России. Правда, зарплаты все получают по-разному.

— Вольнонаемный работник, который выполняет ту же работу, получает зарплату 12 тысяч рублей. Поэтому на сегодняшний день одна из проблем, которая существует в нашей структуре, — это некомплект среди вольнонаемных работников, — говорит Аманов.