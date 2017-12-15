Рамиль Насыров: «О моей причастности говорят только два абзаца из 18 страниц...»

Первого заместителя предправления «Татфондбанка» Рамиля Насырова оставили под домашним арестом до 16 февраля

Фото: Максим Платонов

О недоверии суду и отводе служителя Фемиды, который уже трижды продлевал домашний арест главным фигурантам дела «Татфондбанка», заявил сегодня защитник первого зампреда Рамиля Насырова. Он же попытался развенчать образ врага, якобы созданный следствием в лице «каждого работника банка». Попытка оказалась неудачной — до 16 февраля Насыров обязан находиться дома, за исключением права гулять два часа в день. Подробности — в материале «Реального времени».

Суд не может быть беспристрастным

Такой вывод в самом начале заседания сделала сторона защиты. Адвокат обвиняемого Заури Читая попытался вмешаться в порядок судебного заседания еще на этапе представления сторон. На что общественник Дмитрий Бердников тут же выкрикнул с места, также нарушая регламент: «Так поступают только воры».

Когда судья предоставил слово защитнику обвиняемого в мошенничестве Рамиля Насырова, тот потребовал отставки председательствующего судьи Ильнура Гарифуллина.

— В связи с тем, что суд неоднократно рассматривал это дело, считаю необходимым заявить отвод судьи по следующим основаниям. Первое: повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела в отношении одного и того же лица является недопустимым. Как видно из принятых ранее постановлений, у председательствующего сформировалось твердое внутреннее убеждение по поводу доказательств причастности Насырова к совершению преступления, о чем сказано в постановлении в отрицательной характеристике личности Насырова, — обозначил свою позицию адвокат.

Дмитрий Бердников демонстрировал, что больше других заинтересован в объективном расследовании. Фото Олега Тихонова



Далее защитник объявил, что все сказанное вызывает большие сомнения в беспристрастности судьи. По мнению Заури Читаи, первому заместителю Роберта Мусина можно было бы спокойно назначить более мягкую меру пресечения. Отметим, что ранее данные аргументы на арестных заседаниях Мусина и Насырова не звучали.



На всестороннюю оценку претензий защиты судье потребовалось более получаса. Все это время общественник Дмитрий Бердников не давал расслабиться собравшимся в зале заседания, демонстрируя, что больше других заинтересован в объективном расследовании: «Я все равно доведу это дело до конца. Что это, зачем, где наши деньги?».

Судья Ильнур Гарифуллин прервал эту риторику, вернувшись из совещательной комнаты и отклонив ходатайство о своем отводе.

«Насыров к этому не имеет отношения»

Далее заседание проходило по привычной схеме. Старший следователь четвертого отдела Следкома по РТ Рустем Закирзянов просил продлить срок домашнего ареста до 16 февраля 2018 года. Адвокат пытался добиться свободы подзащитному у того же судьи, которому не доверяет. По его мнению, бывшему первому зампреду ТФБ «предъявили дежурную статью» и представили общественности в качестве противника.

— Вот люди, которые пытаются вернуть деньги, это их право, я вас понимаю и поддерживаю. Но вы же в каждом работнике банка на сегодняшний день видите врага, потому что вы потеряли деньги! — заявил Заури Читая. — Возникает вопрос, какое отношение к этому имеет Насыров?!.. Покажите, пожалуйста, уважаемый следователь, хотя бы одну бумагу, где черным по белому будет написано, что Насыров путем обмана и злоупотребления доверием у этих людей и у других, которых здесь нет, отобрал деньги!

Насыров объясняет собственный домашний арест низкой экономической культурой Татарстана в сравнении, к примеру, с Москвой. Фото Юлии Косолапкиной



Защитнику показалось смешным решение об аресте имущества у его клиента — машины за 300 тысяч рублей, квартиры и земельного участка. Все статьи обвинения относятся к Мусину, а вспомнили заодно и про Насырова, считает адвокат. Сам обвиняемый на этот раз выступил коротко.

— О моей причастности говорят только два абзаца из 18 страниц ходатайства следствия о продлении домашнего ареста. При этом приведены ссылки на договоры, которые я не подписывал, будучи первым заместителем председателя правления «Татфондбанка». Данные, которые вы приводите, не соответствуют действительности, — обратился Рамиль Насыров к старшему следователю четвертого отдела Следкома по РТ Рустему Закирзянову.

Позже в диалоге со своим адвокатом Насыров объяснял собственный домашний арест низкой экономической культурой Татарстана в сравнении, к примеру, с Москвой. Нигде в мире сотрудники банковской структуры, за исключением председателя правления, не несут уголовной ответственности в подобных ситуациях, рассуждал обвиняемый.

Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста в отношении Рамиля Насырова еще на 2 месяца, то есть до 16 февраля 2018 года.